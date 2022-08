So rockt ihr Vantage in Apex Legends – Wir haben die Entwickler nach Tipps gefragt

MeinMMO interviewte das Entwicklerteam der neuen Legende „Vantage“ in Apex Legends. Wir sprachen über die besten Strategien von Vantage, das effektivste Counter-Gameplay und ihren putzigen Begleiter Echo.

In Apex Legends startet am 9. August die neue Season „Hunted“ (auf Deutsch: Gejagt). Bereits in einigen Trailern konnten Spieler einen Eindruck von der neuen Legende bekommen, die mit der neuen Season kommt: Vantage.

Vantage und ihre männliche Fledermaus Echo sind wahre Überlebenskünstler. Vantage ist eine junge Scharfschützin, die an den Apex-Spielen teilnimmt, um Gerechtigkeit für ihre Mutter zu erkämpfen.

MeinMMO hat mit den Entwicklern von Vantage gesprochen und Fragen zur neuen Legende gestellt. Die Interviewpartner waren:

Chris Winder – Lead Legend Designer

Kevin Lee – Senior Writer

„Einige Spieler werden etwas Zeit brauchen, um sich an sie zu gewöhnen“

MeinMMO: Zu Beginn, für welche Art von Apex-Spieler würdet ihr Vantage empfehlen? Eher für Anfänger oder für fortgeschrittene Spieler?

Chris Winder: Mit Vantage wollten wir unter anderem einen Charakter für die Spieler erschaffen, die größere Distanzen im Spiel nutzen wollen […]. Wir empfehlen es also definitiv Spielern, die sich gerne etwas zurücklehnen und ihr Team unterstützen wollen, vielleicht die Gegend auskundschaften, nach anderen Teams Ausschau halten und ihre Informationen mit ihrem Team teilen.

Und ich denke, dass die andere Gruppe, die Vantage gut finden wird, sind Spieler, die sich gerne bewegen. Sie hat ihre Taktik, die es ihr ermöglicht, an viele verschiedene Orte zu gelangen, nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Distanz, wenn sie es braucht. Die Möglichkeit in Apex neue Bewegungsmechaniken zu erforschen – wir haben ja schon einige davon – Spieler, die das genießen, werden Freude an Vantage haben.

MeinMMO: Ihr habt bereits über die Strategien von Vantage gesprochen. Könntet ihr uns ein paar Tipps geben, wie man diese Bewegungsmechanik und ihre Stärke verwendet? Wie kann man Vantage am effektivsten spielen?

Chris Winder: Ich denke, einige Spieler werden etwas Zeit brauchen, um sich daran zu gewöhnen, im Gegensatz zu anderen Bewegungsmechaniken, die sofort ausgeführt werden, sobald man sie initiiert. Mit dem Helden Horizon fängst du sofort an, du wirfst ein Item auf den Boden und schwebst nach oben. Oder du greifst mit Pathfinder mit dem Haken zu, sobald du ein Gebäude siehst, und fliegst los. Vantage braucht ein bisschen Zeit. Zum einen, um ihre taktische Fähigkeit aufzuladen, damit sie den Launch einleiten kann, aber auch, um Echo [ihre Fledermaus] in die richtige Position zu bringen.

Er [Echo] ist ziemlich schnell, sodass man ihn rechtzeitig dorthin bringen kann, wo man ihn braucht. Aber ich denke, mit der Zeit werden gute Vantage-Spieler anfangen, darüber nachzudenken, wo sie Echo in jeder Situation platzieren sollten.

Wenn ich also wegmuss oder wenn ich in diesem Moment Höhe gewinnen muss, weiß ich, das ist der beste Ort. Also entweder oben auf einem Gebäude oder vielleicht entlang eines Ausgangskorridors, für den Fall, dass das Team mir auf den Fersen ist, damit ich eine Möglichkeit habe, da herauszukommen. Oder ich platziere Echo vielleicht in Richtung meines Teams, wenn es ein paar Schilde zerstört oder ich etwas Schaden anrichte, dann kann ich mich wieder meinem Team anschließen.

Wenn du also strategisch im Voraus denkst und Echo in diese Positionen bringst, wirst du den größten Nutzen aus der taktischen Fähigkeit ziehen als andere.

Im Launch Trailer von „Hunted“ seht ihr Vantage in den Apex Games

Was tun, wenn man gegen eine Vantage spielt?

MeinMMO: Wenn eine Vantage im anderen Team ist. Was ist der beste Counter für mich? Welche Legende wäre die beste, um Vantage zu schlagen?

Chris Winder: […] Wir hatten definitiv einige gute Vantage-gegen-Vantage-Kämpfe während der Tests […]. Manchmal sieht man eine Vantage, die eine anderen anvisiert, sodass sie quasi auf gleiche Entfernung gegeneinander antreten können. Das ist eine interessante Mechanik, die mit der ultimativen Fähigkeit möglich wird, weil der Schaden nicht genau gleich bleibt, sondern sich multipliziert.

Das ist die Ult von Vantage: „Sniper´s Mark“ – Nach einem ersten erfolgreichen Treffer bleibt der Gegner für 10 Sekunden markiert. Danach vergrößert sich der Schaden jedes weiteren Schusses auf das Ziel. Auch der Schaden der anderen Teammitglieder auf das markierte Ziel ist größer.

Wenn man den ersten Schuss schafft, dann ist der zweite Schuss ein großer. Manchmal kann man sich vom ersten Schuss des Gegners treffen lassen und wenn man glaubt, dass man sicher genug ist, den eigenen zweiten zu feuern, bevor der andere es tut. […] Das ist also eine Möglichkeit.

Ich denke, ein weiterer Konter wären andere Bewegungslegenden, die die Distanz zu Vantage verringern können. Vielleicht kann man sie isolieren, wenn sie sich in einer Position befindet, in der sie ein bisschen von ihrem Team getrennt ist, und in solchen Situationen könnte man sie angreifen.

Einige Charaktere könnten sich das also zunutze machen. Sie müssen allerdings schnell sein, denn Vantage kann sich, wie ich bereits erwähnt habe, aus dieser Situation befreien, wenn sie in Schwierigkeiten gerät. Aber ja, das könnten einige gute Konter sein.

MeinMMO: Einigen Spielern – mich eingeschlossen – sind einige Parallelen zwischen ihr und Bloodhound aufgefallen. […] War das beabsichtigt?

Kevin Lee: Ja, ich glaube, als wir daran gearbeitet haben, war es irgendwie unvermeidlich. Wir sahen diese Parallelen schon. Und am Anfang dachten wir: „Oh nein. Wir wollen Vantage nicht genauso wie Bloodhound gestalten“.

Aber dann haben wir gemerkt, dass sie so viel anders ist, und das hat eine Menge interessanter Charakterdynamiken zwischen den beiden hervorgebracht. Denn auch wenn sie die beiden Gemeinsamkeiten haben, Jäger zu sein und Haustiere zu haben, sind sie doch sehr unterschiedlich. Bloodhound ist sehr ernst, mit starkem Fokus auf Ehre und Tapferkeit. Und Arthur ist nicht gerade der kuscheligste Rabe, den man sich vorstellen kann […]

Echo in Stories from the Outlands: Survive, YouTube

Im Gegensatz dazu ist Vantage lustig, optimistisch und sehr fähig. Sie ist nicht naiv, aber eben nicht so erfahren und versiert […] wie Bloodhound. Und Echo ist einfach ein etwas verspieltes Tier, lustig und mit einer großen Persönlichkeitsspanne.

Und so fanden wir, dass es zwar Überschneidungen gibt, aber auch genug Unterschiede, sodass es eine wirklich interessante Charakterdynamik zwischen den beiden gibt. Wir sind wirklich davon überzeugt, dass sie eine Menge großartiger Geschichten und Dinge hervorbringen könnte.

Das Wichtigste zum Schluss: Echo!

MeinMMO: Habt ihr bereits die Persönlichkeit von Echo geplant oder soll der Spieler ihm ein bisschen Persönlichkeit geben?

Kevin Lee: Es ist auf jeden Fall ausbalanciert. Wir wollten, dass er irgendwie niedlich und süß ist und jeder sich in ihn verliebt. Aber wir wollten auch betonen, dass er ein wildes Tier ist. So wie Vantage aus einem sehr überlebensorientierten Lebensstil stammte und zum ersten Mal in die Zivilisation kommt.

Echo hat eine ähnliche Reise hinter sich. Er hat sein ganzes Leben lang in der Wildnis gelebt und ist jetzt in dieser Situation mit den Apex-Spielen und deshalb ist er süß und kuschelig mit Vantage. Aber er ist […] unglaublich beschützerisch und er ist immer noch ein wildes Tier. Er hört zwar auf die Pfeife, aber er macht nicht „Sitz“ oder „Platz“ (lacht).

Wir bedanken uns bei Chris Winder und Kevin Lee für das Interview und wünschen ihnen viel Erfolg bei der Entwicklung neuer Legenden für Apex Legends.

Was sagt ihr zu Vantage und Echo? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Das war nicht das einzige Interview, was MeinMMO in letzter Zeit geführt hat: Hier findet ihr ein Interview mit einer Drag Queen auf Twitch, in dem wir nach ihren größten Problemen und Wünschen beim Streamen fragten.