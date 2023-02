Wir haben die 6. Woche von 2023 und 15 Games wurden bereits für tot erklärt

Einmal nicht aufgepasst, schon ist der Januar des Jahres vorbei. Kurz nicht hingesehen und schon wurde für 15 Spiele das Aus angekündigt oder sie wurden bereits geschlossen. 2023 startet mit einer Menge Spieleinstellungen – und sogar eine Spiele-Plattform hat sich bereits verabschiedet.

Wie war euer Jahr 2023 bisher? Mein Januar war ziemlich gut, da darf der aktuelle Februar ruhig mal stressiger sein. Zwischen dem örtlichen Karneval und unserer Aktion „Find Your Next Game: Love Edition“ bleibt derzeit wenig Platz für sonstigen Schabernack.

Allerdings hat es mich nicht so hart erwischt wie die folgenden 15 Games. Alle wurden entweder bereits eingestellt oder bekommen im Laufe des Jahres keine weiteren Unterstützungen mehr. Manche lassen sich danach noch spielen, andere verschwinden komplett vom Markt.

Zu jedem Spiel schreiben wir einen kleinen Absatz, worum es sich dabei handelt. Die Liste ist dabei auch ein wenig nach Relevanz sortiert – manche Games dürften euch bekannter vorkommen als andere.

Hier die komplette Liste:

Marvel’s Avengers Apex Legends Mobile Battlefield Mobile Rumbleverse Spellbreak Babylon’s Fall Knockout City CrossfireX Bravely Default: Brilliant Lights Crimesight Deathverse: Let It Die Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds Echo VR Final Fantasy VII: The First Soldier Hellfire Tactics „Bonus“: Google Stadia

Gaming-Friedhof 2023 startet mit vielen Einstellungen

1. Marvel’s Avengers

Für das Prügel-MMO mit den bekannten Marvel-Superhelden standen die Sterne schon zum Release nicht sonderlich gut. Für so ein Service-Spiel ist aber genau diese Phase so wichtig, um eine solide Spielerbasis aufzubauen. Bis September 2023 gibt es noch offiziellen Support. Danach lässt sich Marvel’s Avengers noch weiterspielen, aber es gibt keine Updates oder Kundenservice mehr.

2. Apex Legends Mobile

Der Mobile-Ableger des beliebten Battle Royale schließt im Mai 2023 seine Pforten – gut ein Jahr nach Release. EA erklärt, dass man die angepeilte Qualität nicht erreichen konnte. Auch die fehlende Verbindung zum Hauptspiel soll eine Rolle gespielt haben. Apex Legends Mobile ist dann nicht mehr spielbar.

3. Battlefield Mobile

Die Mobile-Version des Shooter-Franchise hat nicht mal die Chance auf einen Release gehabt. Die Einstellung erklärte EA mit veränderten Marktbedingungen. Auch hier wolle man die Battlefield-Titel gemeinsam stärken und Battlefield Mobile sei zu eigenständig angelegt worden. Man wolle BF2042 verbessern und arbeite schon an neuen Battlefield-Erfahrungen (via ea.com).

4. Rumbleverse

Das Battle Royale mit Körperkontakt schaffte fast 7 Monate, wird aber Ende Februar eingestellt. Es hat einigen Spielern durchaus Spaß gebracht, war aber offenbar nicht erfolgreich genug für Publisher Epic Games. Die Entwickler wollen es aber irgendwann in anderer Form zurückbringen (via irongalaxystudios.com). Vorerst ist aber Schluss und Rumbleverse wird nicht mehr spielbar sein.

5. Spellbreak

Ein Battle Royale mit Magie und bunter Grafik. Doch der zauberhafte Ansatz löste leider nicht die Anziehungskraftkraft aus, die für die Fortsetzung nötig gewesen wäre – Spellbreak wurde abgeschaltet und lässt sich nicht mehr spielen. Einige Streamer haben sich zur Abschaltung für eine Abschiedsrunde eingeloggt und sprachen dabei übrigens über mögliche private Server.

6. Babylon’s Fall

Das Action-RPG sollte mit starken Effekten und einem spannenden Koop-Modus für Publisher Square Enix ein Hit werden. Kassierte aber häufiger den Titel „schlechtestes PS5-Game überhaupt“ und verschwindet nach nicht einmal einem Jahr vom Markt. Nach Ende Februar sind die Server zu – Babylon’s Fall wird dann weder im Koop- noch im Einzelspieler-Modus spielbar sein.

7. Knockout City

Die Dodgeball-Action war mal ein neues Sportspiel abseit der bekannten Fussball- oder NBA-Spiele. Doch die Spieler haben es dem Titel nicht gedankt. Trotz durchaus guter Bewertungen schließt das Spiel im Juni 2023 und ist danach nicht mehr verfügbar.

8. CrossfireX

Ein Free2Play-Shooter exklusiv für Xbox auf Basis einer erfolgreichen, asiatischen Marke? Ein Versuch, der nicht geklappt hat. Im Mai schließen die Server für die Multiplayer-Inhalte. Die Solo-Missionen im Spiel bleiben weiter verfügbar.

9. Bravely Default: Brilliant Lights

Das Spin-off der beliebten RPG-Serie Bravely Default war nicht für den deutschen Markt gedacht, ist aber trotzdem ein weiteres Spiel von Publisher Square Enix, das bald seine Pforten schließt. Bis Ende Februar läuft noch der Service, danach stellt man auf eine Offline-Version um.

10. Crimesight

Viele versuchten den Erfolg des Überraschungs-Hit Among Us kopieren, die meisten schafften es nicht. Dazu gehört auch Crimesight. Das Steam-Spiel bleibt noch bis Anfang Mai spielbar, danach ist es weg.

11. Deathverse: Let It Die

Ein verrücktes Battle Royale mit Hack&Slay-Ansatz, das durchaus seine Fans hat. Die Entwickler erklären, es wäre nicht das Ende des Spiels, aber Mitte Juli ist erst einmal Schluss. Es gäbe große Probleme dabei, die Lags und das Matchmaking in den Griff zu bekommen. Hat man das aus dem Weg geräumt, möchte man auf den Markt zurückkehren (via deathverse.com).

12. Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds

Ach ja, Square Enix scheint sich auf Diät zu setzen. Auch der Mobile-Ableger von Dragon Quest schließt im April und wird dann nicht mehr spielbar sein.

13. Echo VR

Roboter-Teams kämpfen in Schwerelosigkeit in einer Art Fußball mit Frisbees. Das alles auch noch in VR. Das Konzept konnte nicht überzeugen und so endet das Spiel Anfang August 2023. Echo VR ist dann nicht mehr spielbar.

14. Final Fantasy VII: The First Soldier

Was wäre so eine Liste mit massig Square Enix ohne ein Final Fantasy? Richtig, also gingen auch die Server dieses Mobile-Battle-Royale im Universum von Final Fantasy VII offline. Seit dem 11. Januar lässt sich Final Fantasy VII: The First Soldier nicht mehr spielen.

15. Hellfire Tactics

Ein Free2Play-Kartenspiel mit offensichtlichen Ähnlichkeiten zum Blizzard-Hit Hearthstone. Hier ist Ende Februar 2023 Schluss, man habe es nicht geschafft, genügend Spieler anzuziehen, um die Kosten zu decken. Hellfire Tactics ist dann nicht mehr spielbar.

Bonus: Google Stadia

Die Cloud-Plattform war Googles bisher größter Vorstoß in den Gaming-Markt und ein totaler Flop. Nach gut 3 Jahren wurde das Projekt eingestellt und Spieler wurden teilweise entschädigt.

Ob es seiner Zeit voraus war, zu viel in zu kurzer Zeit wollte oder der Markt sich in eine andere Richtung entwickelt, lässt sich aktuell nur spekulieren. Dieses Experiment ist jedenfalls am 18. Januar 2023 gescheitert. Sehr zum Leidwesen unseres Autors Jürgen Horn.

Vermisst ihr ein Spiel auf der Liste? Trauert ihr um eines? Lasst einen Kommentar zum Thema da.