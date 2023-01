Spellbreak wollte wie Fortnite mit Magie sein, geht nun offline – 87.000 sehen bewegenden Twitch-Clip zum Ende

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum wird es abgeschaltet? Spellbreak “hat es nicht geschafft, den Durchbruch zu erzielen und einen zukunftsfähigen Zustand zu erreichen”, schrieb der CEO Seth Sivak damals auf reddit . Zudem ist bekannt, dass Blizzard das Studio aufgekauft hat ( via VentureBeat ), was ein weiterer Grund für die Abschaltung von Spellbreak ist.

Spellbreak ist ein magisches Battle Royale, das vom Gameplay an Fortnite mit Zaubersprüchen erinnert. Spieler schießen nämlich nicht aufeinander, sondern wirken unterschiedliche Magie. Spielen kann man auf der PlayStation, Xbox, Nintendo Switch oder am PC.

Das Battle Royale Spellbreak (Steam, PS4, Xbox One, Switch) wird nun abgeschaltet. Twitch-Streamer IXITimmyIXI trommelte Spieler zusammen, um sich in einer letzten Runde von dem Game zu verabschieden.

Insert

You are going to send email to