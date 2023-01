MMORPG ist seit 2013 eingestellt – Erhält jetzt 2023 ein neues, großes Update

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Habt ihr Warhammer Online mal auf offiziellen Servern gespielt? Oder seit ihr erst mit dem Fan-Server eingestiegen? Was haltet ihr von dem Update und dem neuen System, der für den Tier-1-Content eingeführt wurde? Was denkt ihr generell über Fan-Server? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Das Highlight des Updates ist ein ganz neues Szenario. Es nennt sich “The Old Dwarf Road” und ist ein Battle, bei dem ihr die Kontrolle über 3 Schreine erlangen müsst. Mehr dazu findet ihr in den Patch-Notes.

Was ist mit Warhammer Online passiert? Im September 2008 ging das MMORPG Warhammer Online: Age of Reckoning ursprünglich online, bevor es bereits im Jahre 2013 wieder geschlossen wurde. Jedenfalls die offiziellen Server vom Entwickler Mythic Entertainment.

