6 MMORPG-Hits von früher, über die heute keiner mehr spricht – Doch ihr könnt sie noch spielen

Einige MMORPGs waren früher, vor 10 bis 20 Jahren, sehr beliebt. Heute sind sie fast in Vergessenheit geraten, doch ihr könnt sie immer noch starten und spielen. Wir von MeinMMO stellen euch 5 davon vor.

Das MMORPG-Genre hat sich mit den Jahren stark verändert. Auf früher beliebte Spiele blickt man heute mit Nostalgie zurück, da für die meisten Spieler die Grafik zu veraltet ist und leider kaum noch Mitspieler vorhanden sind. In vielen MMORPGs, die heute als „eher tot“ gelten, war das früher allerdings ganz anders.

Wie ist diese Liste entstanden? Um herauszufinden, welche MMORPGs früher beliebt waren, haben wir uns die Google Trends verschiedener Spiele seit 2004 angeschaut. Weiter zurück blickt Google leider nicht, was schade ist, da manche der MMORPGs bereits eher erschienen sind.

Jedes unserer aufgelisteten Spiele ist oben mit einer Farbe gekennzeichnet. Am Graphen sieht man nun, nach welchen MMORPGs früher häufig gesucht wurde:

Das Interesse an verschiedenen MMORPGs seit 2004.

Neben den Trends beziehen wir uns auf Recherchen zu dem Thema. Klar ist, dass Ultima Online, Lineage und EverQuest zu den Urgesteinen zählen. Durch die Trends kamen dann Metin2 und Aion dazu. Als 6. MMORPG ist zudem Ragnarok interessant, dass zwar zunächst nicht mehr im Original spielbar war, aber zurückgekehrt ist.

Wir legen unseren Fokus bewusst auf Spiele, die früher groß waren und es heute nicht mehr sind. So fällt beispielsweise RuneScape, das sich bis heute großer Beliebtheit erfreut, aus der Liste heraus. Zudem haben wir darauf geachtet, dass ihr die MMORPGs noch heute spielen könnt.

Lineage

Veröffentlichung: 1998

Fokus des MMORPGs: Fantasy, PvE, PvP

Geschäftsmodell: Free2Play

Entwickler: NCSoft

Was ist das für ein Spiel? Lineage ist eine koreanische MMORPG-Reihe. In der noch spielbaren Version wählt ihr aus 30 verschiedenen Klassen euren Charakter und betretet die Welt von Aden. Darin sind 3 Königreiche miteinander verfeindet und ihr müsst versuchen, den Frieden wiederherzustellen.

Bereits 2003 erhielt es die Fortsetzung Lineage II, die noch bekannter wurde, als das Original. Zudem gibt es einige Mobile Games zu Lineage. Das Original läuft nur noch in Korea und hat 2018 eine Remastered-Version erhalten. Im Westen gibt es seit 2011 nur noch die Fortsetzung von Lineage.

Für die Zukunft planen die Entwickler das MMORPG Throne and Liberty, früher bekannt unter dem Namen Lineage 3, Lineage Eternal und Project TL.

EverQuest

Veröffentlichung: 1999

Fokus des MMORPGs: Fantasy, PvE, Erkundung

Geschäftsmodell: Free2Play

Entwickler: Sony, Darkpaw Games

Was ist das für ein Spiel? EverQuest zählt als absoluter Klassiker unter den MMORPGs. Es spielt in der Fantasywelt Norrath und lässt euch, je nach Klasse, in unterschiedlichen Städten starten.

Ihr wählt aus 16 Klassen und 16 Rassen. Die Spieler sind in die Fraktionen „gut“ und „böse“ eingeteilt, mit entsprechenden Rassen für die beiden Fraktionen sowie neutralen Rassen.

Der Fokus des Spiels liegt auf PvE, PvP hingegen ist nur eingeschränkt möglich. In EverQuest habt ihr euch eine Gruppe oder Gilde gesucht, um mit ihnen Raids zu bestreiten und Bosse zu töten. Anfangs gab es 3 Kontinente zu erkunden, später kamen mehr dazu.

Obwohl EverQuest als einsteigerfreundlicher, als andere MMORPGs zu der Zeit galt, bot es teilweise unbequeme Herausforderungen. Nahkämpfer durften beispielsweise nur in der Stadt respawnen und mussten dann zu ihren Inhalten zurücklaufen. Das dauerte mal eben 30 bis 60 Minuten. Schnellreisen waren am Anfang des Spiels kaum möglich, außer man fand zufällig einen Portalmeister.

Bis heute hat das MMORPG eine treue Spielerbasis, die mittlerweile aber lange nicht mehr so groß ist wie damals. Seit 2012 gibt EverQuest sogar bei Steam.

Die Fortsetzung EverQuest 2 erschien 2004. Außerdem befand sich bis vor wenigen Monaten ein MMORPG namens EverQuest Next in Entwicklung. Leider wurde es eingestellt. Wir wissen aber, dass der Mastermind hinter EverQuest derzeit an einem neuen MMORPG mitarbeitet.

Aion

Veröffentlichung: 2008

Fokus des MMORPGs: PvP

Geschäftsmodell: Free2Play

Entwickler: NCSoft

Was ist das für ein Spiel? Im MMORPG Aion entscheidet ihr euch zwischen „hell“ und „dunkel“. Ihr wählt nämlich zwischen den Elyos, die auf der hellen Seite der fiktiven Welt Atreia Leben, und den Asmodier auf der dunklen Seite. Letztendlich zieht ihr für eure Fraktion in den Kampf, bei dem ihr euch anderen Spielern stellt.

Euren Charakter wählt ihr dabei aus 6 Klassen, für die es wiederum 12 Spezialisierungen gibt. Neben PvP-Inhalten bietet Aion auch ein paar Möglichkeiten für PvE, die Option zu fliegen und das Sammeln von Gegenständen.

Seit seiner Veröffentlichung erhält das MMORPG regelmäßig Updates, obwohl die Spielerzahlen stark gesunken sind. Seit 2012 ist Aion auf Steam verfügbar und wirbt dort aktuell mit einem Halloween-Event.

Wer Aion früher gespielt hat und in völlige Nostalgie eintauchen möchte, kann bald auf einem der Aion-Classic-Server spielen. Dort ist alles wieder wie zum Release mit dem Patch 1.0.

Metin2

Veröffentlichung: 2005

Fokus des MMORPGs: Fantasy, Grind, PvE

Geschäftsmodell: Free2Play

Entwickler: WebZen/Ymir

Was ist das für ein Spiel? Im koreanischen MMORPG Metin2 wählt ihr euren Charakter aus 5 Klassen, früher waren es 4. Danach wählt ihr eines von 3 Reichen, für das ihr kämpfen wollt.

In Metin2 tötet ihr nicht nur Monster und gelegentlich Mitspieler, sondern farmt Metinsteine, aus denen ihr wertvolle Belohnungen erhalten könnt. Mit unterschiedlichem Level ist man auf verschiedenen Maps unterwegs, um die passenden Steine zu farmen.

Das Leveln dauert ab Level 30 ewig, später ist es kaum auszuhalten. Auch der Grind, um die besten Items zu erhalten, ist frustrierend. Dennoch gehörte Metin2 nach seinem Release 2005 für einige Jahre zu den meistgespielten MMORPGs überhaupt.

Auch auf Steam gab es Metin2, doch im August verließ es die Plattform und ist nur noch im eigenen Client spielbar.

Ultima Online

Veröffentlichung: 1997

Fokus des MMORPGs: Fantasy

Geschäftsmodell: Free2Play mit möglichem Abonnement

Entwickler: Electronic Arts

Was ist das für ein Spiel? Ultima Online zählt für viele als Ursprung aller modernen MMORPGs, obwohl Meridian 59 noch älter ist und ebenfalls eine offene Welt hatte. In Ultima Online betretet ihr die Sandbox-Welt Britannia. Ihr durchlauft Dungeons oder segelt auf einem schweren Kriegsschiff.

Für euren Charakter könnt ihr alles selbst craften, egal ob Waffen oder Ausrüstung. Zudem kann jeder Spieler ein eigenes Haus bauen und einrichten.

Bis 2017 mussten Spieler für das MMORPG bezahlten, dann erhielt es eine Free2Play-Version mit möglichem Abonnement.

Es erhält auch nach 25 Jahren weiterhin Updates, insgesamt gab es 10 Erweiterungen und zahlreiche kleinere Patches. Im Jahr 2020 startete der erste neue Server seit 15 Jahren. Zudem startete im selben Jahr eine Mobile-Version von Ultima Online.

Ragnarok

Veröffentlichung: 2002

Fokus des MMORPGs: Anime, PvE

Geschäftsmodell: Free2Play

Entwickler: Gravity

Was ist das für ein Spiel? Ragnarok ist das Urgestein der Anime-MMORPGs. Es wirft euch in eine niedliche bunte Welt, die ihr mit eurem Charakter erkundet.

Die Story handelt davon, dass der Gott Ymir den Frieden auf der Welt von Ragnarok nicht mehr aufrecht erhält und somit Krieg herrscht. Monster greifen Rune-Midgard an und Geschichten um mysteriöse Dämonen kommen auf. Ihr als Held müsst die Unruhen wieder in Ordnung bringen.

Das ursprüngliche Spiel sowie der Nachfolger Ragnarok 2 wurden allerdings 2018 aus Datenschutzgründen in Europa eingestellt. Die Rechte wurden allerdings verkauft, weshalb Ragnarok wieder offiziell spielbar ist.

Zusätzlich erscheinen immer mehr Spiele, die im Ragnarok-Universum angesiedelt sind, die meisten dabei für mobile Endgeräte. Allein 2021 wurden 3 neue angekündigt. Ragnarok Begins ist dabei das einzige für den PC und soll auch bald zu uns in den Westen kommen.

Was sagt ihr zu unserer Liste? Welche der MMORPGs habt ihr früher gespielt? Welche eurer Lieblinge von damals stehen nicht auf der Liste? Oder seid ihr eher Fans von World of Warcraft und RuneScape, die seit Release hohe Spielerzahlen aufweisen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

