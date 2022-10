Neues Spiel auf Steam weckt Erinnerungen an eines der ältesten Anime-MMORPGs – Hat bald Release

Das MMORPG Ragnarok Begins schloss vor kurzem eine geschlossene Beta ab und erscheint bald auf Steam. Es erzählt die Vorgeschichte vom beliebten Anime-MMORPG Ragnarok Online, das im Jahr 2004 erschien.

Ragnarok Begins ist ein neues Free2Play-MMORPG der Entwickler Gravity. Es spielt im Universum des beliebten Anime-MMORPGs Ragnarok Online, für das die Entwickler ebenfalls verantwortlich waren.

Das ursprüngliche Spiel sowie der Nachfolger Ragnarok 2 wurden allerdings 2018 aus Datenschutzgründen in Europa eingestellt. Seitdem erschienen viele verschiedene Titel im Ragnarok-Universum, die aber meistens nur auf mobilen Endgeräten spielbar sind. Ragnarok Begins hingegen ist auch auf dem PC spielbar.

Das MMORPG erzählt, wie alles begann

Was ist Ragnarok Begins? Es handelt sich um ein Side-Scroller-MMORPG. Darin bewegt ihr euch nach links und rechts, etwa wie im MMORPG MapleStory.

Ihr wählt eine aus 4 Grundklassen, die ihr dann weiterentwickelt. Somit gibt es insgesamt 12 verschiedene Klassen:

Swordman: Warrior, Defender

Archer: Hunter, Ranger

Mage: Elementalist, Summoner

Acolyte: Saint, Inquisitor

Die Story erzählt die Vorgeschichte des Universums und spielt 100 Jahre vor Ragnarok Online. Es geht inhaltlich um den Konflikt zwischen dem Königreich Rune Midgard und der Kirche von Arunafelz.

Im Video seht ihr den Cinematic-Trailer zu Ragnarok Begins:

Für wen lohnt es sich? Ragnarok Begins richtet sich vor allem an Fans des Ragnarok-Universums, die das Original bis heute vermissen. Wer keine Lust auf die Mobile Games von Ragnarok hatte, sollte einen Blick auf Ragnarok Begins werfen.

Zudem lohnt sich das MMORPG für alle Anime-Fans, die Wert auf eine niedliche, aber nicht allzu moderne Grafik legen. Auch Sidescroller sollte man mögen, um sich in Ragnarok Begins zurecht zu finden.

Weitere Anime-MMORPGs findet ihr hier.

Wann erscheint das Spiel? Ein genaues Datum gibt es derzeit noch nicht. In Korea ist es bereits erschienen und wir wissen sicher, dass es auch in den Westen kommt. Eine geschlossene Beta in Nordamerika wurde vor kurzem abgeschlossen und die Vorregistrierung per Mail geöffnet. Weit kann es also nicht mehr sein. Auf der Steam-Seite von Ragnarok Begins steht aktuell „Coming Soon“.

Was denkt ihr über das MMORPG Ragnarok Begins? Kann es mit dem ursprünglichen MMORPG mithalten, oder zumindest die Spieler in Nostalgie versetzen? Wollt ihr es anspielen, wenn es auf Steam erscheint? Wann rechnet ihr mit dem Release in Europa? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Solo-Inhalte in MMORPGs – Retten sie das Genre oder töten sie es endgültig?