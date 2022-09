Der Grundstein aller Anime-MMORPGs: Wie gut war NosTale eigentlich?

NosTale ist mittlerweile 16 Jahre alt und aus einer Reihe von MMORPG-Klassikern nicht wegzudenken. Wir von MeinMMO werfen einen Blick auf das damals so beliebte Spiel und betrachten es aus heutiger Sicht.

NosTale ist ein Anime-MMORPG vom Entwickler Entwell, das 2006 in Korea und 2008 als globale Version erschien. Es zählt als Klassiker innerhalb des Genres, ist noch heute online und sogar auf Steam spielbar.

Als kurz darauf GameForge zum Publisher wurde, gab es mehrere Server in denen jeweils unterschiedliche Sprachen gesprochen wurden, auch Deutsch. GameForge ist bis heute der Publisher von NosTale und ebenfalls bekannt für Metin2, Runes of Magic, 4Story und das neue MMORPG Swords of Legends.

Für diesen Artikel greifen wir auf die Erfahrung zahlreicher NosTale-Spieler sowie auf etwa 20 eigene Spielstunden zurück.

Auf nach NosVille!

In NosTale landet ihr zuerst in der Charaktererstellung. Ihr wählt euer Geschlecht, männlich oder weiblich, und sucht euch eine von 2 Frisuren aus. Immerhin gibt es mehrere Haarfarben zur Auswahl. Die Klasse legt ihr anfangs noch nicht fest, das kommt erst etwas später.

Daraufhin betretet ihr das knallbunte, niedliche Dorf NosVille, wo euch ein NPC namens Mimi Mentor empfängt und die Grundlagen des Spiels erklärt.

Nach wenigen Leveln könnt ihr euren ersten Begleiter zähmen: Ein kleines Huhn. Kurz darauf folgt ein Upgrade zum Schaf. So hattet ihr immer ein süßes Tierchen dabei, das euch auf euren Reisen begleitet.

So bunt ist das Anime-MMORPG.

Manchmal ist man als Anfänger ziemlich verloren. Denn ein Pfeil zeigt euch zwar den Weg zur Quest, aber nur wenn ihr auf der richtigen Karte seid. Wer auf der falschen Karte ist, hat verloren, weil euch die Quest nicht anzeigt, auf welche Map ihr müsst. Die Aufgabe zeigt dann zum Beispiel an: „Finde ein Schaf“. Wo das ist, müsst ihr dann selbst herausfinden, außer ihr seid auf der richtigen Karte.

NosTale lässt euch zudem viel von A nach B laufen und sehr ähnliche Quests erledigen. Anfangs gab es noch keine Reittiere, die wurden erst 2010 ins Spiel eingeführt. Ihr wart also zu Fuß unterwegs.

Mit den Mounts kam dann eine klare Verbesserung der Fortbewegung. Anfangs gab es den Magic Carpet und den Magic Scooter, auf dem ihr unterwegs wart. Mittlerweile gibt es weitere Mounts.

Simples Kampfsystem und anfangs wenige Klassen

Schnell müsst ihr euch euren ersten Kampf liefern. Ihr haltet eine Waffe in der Hand und verhaut ein paar Knollen. Ihr klickt auf einen Gegner, um ihn automatisch zu attackieren. Alternativ drückt ihr die Leertaste 2 Mal, um einen Gegner neben euch auszuwählen und anzugreifen. Die Animationen sehen dabei eher statisch und hakelig aus und ihr habt nur eine einzige Attacke. Später kommen weitere dazu.

Alle paar Level müsst ihr außerdem einen Dungeon, in NosTale „Timespace“ genannt, absolvieren. Die sehen leider alle ziemlich ähnlich aus und fühlen sich ebenfalls statisch an. „Wir gehen zum nächsten Timestone, gehen rein und…es ist der gleiche, wie der erste“, sagt Youtuber Josh Strife Hayes.

So sehen die Dungeons in NosTale aus. Quelle: YT/Josh Strife Hayes

Eure Klasse wählt ihr, wenn ihr Level 15 erreicht habt. Es gibt Schwertkämpfer, Bogenschützen und Magier. Im Jahr 2018 kam der Kampfkünstler dazu. Spielern zufolge ist dieser aber nicht so stark wie die anderen Klassen, kann kaum mithalten und lohnt sich daher weniger.

Um im Kampf stärker zu werden, könnt ihr ab Level 36 eine Spezialistenkarte anlegen, die ihr ab sofort mitlevelt. Dadurch spezialisiert ihr euren Charakter in eine bestimmte Richtung. So kann ein Schwertkämpfer zum Beispiel ein Krieger oder Gladiator werden, ein Bogenschütze zum Jäger oder Waldhüter und ein Magier zum Feuermagier oder Seher.

Ein unendlicher Grind

Ziel des Spiels ist es, im Level aufzusteigen und euren Charakter immer weiter zu verbessern. NosTale fühlt sich an wie ein ewiger Grind, der kein Ende nimmt. Ihr levelt in den Anfangsgebieten auf Stufe 55. Ab dem Punkt kann das Land der Toten betreten werden, wo ihr (immer noch ziemlich niedliche) Skelette als Gegner antrefft. Auf dieser Map Levelt ihr dann bis Stufe 90.

„Du denkst, du hast es schon weit geschafft, doch eigentlich bist du gerade mal am Anfang“, sagt der Youtuber GerryTV. Ihr erreicht dann das erste Heldenlevel und seid im Endgame angekommen. Das Maximum lag bisher bei Heldenlevel 60, mittlerweile könnt ihr sogar Heldenlevel 80 erreichen.

Früher hatte man, GerryTV zufolge, mehr Möglichkeiten, sich im Low-Level-Bereich zu entfalten. Mittlerweile finde das Spiel eher im Endgame statt und lasse euch Anfangs immer weniger Optionen. Übrig bleibt der Grind, bis man es endlich geschafft hat, das Heldenlevel zu erreichen.

In einem Echtgeld-Shop kann man Items erwerben, die zwar nicht zwingend notwendig sind, den Grind aber deutlich erleichtern. Deshalb wird NosTale oft als „Pay2Win“ bezeichnet.

Spieler lieben NosTale wegen der Community

Gilden in NosTale heißen „Familien“ und sollen sich vielen Spielern zufolge auch so anfühlen. Gemeinsam mit der Familie könnt ihr Raids absolvieren, farmen oder seid einfach nur online, um euch nett zu unterhalten.

Einen Dungeon-Finder gab es in NosTale nicht. Wer gemeinsam mit anderen spielen wollte, musste also tatsächlich noch den Chat nutzen, wie es in heutigen MMORPGs oft nicht mehr der Fall ist. Dort spielt man zwar zusammen, lässt die Kommunikation aber gänzlich aus.

In der Arena treffen sich Spieler zum Quatschen, auch im Jahr 2022. Quelle: YT/GerryTV.

NosTale hat für viele Spieler bis heute einen Charme, der sie immer wieder in das MMORPG zurückbringt. „Jedes Mal, wenn ich mir vornehme, nicht mehr zu spielen, komme ich spätestens nach 1-2 Jahren zurück“, schreibt der Nutzer Gym Kicker in den Kommentaren des Videos von GerryTV. Der Nutzer Amstel612 ergänzt: „Einmal im Spiel gefangen, kommt man nicht so leicht davon los“.

„10/10, ich würde jederzeit wieder 18 Stunden investieren um ein Level zu machen“, schreibt AsTrO auf Steam in einer positiven Rezension. Insgesamt hat der Nutzer 500 Stunden in NosTale.

Wo steht Nostale heute? Früher hatte das MMORPG natürlich viel mehr Spieler, es loggt sich aber bis heute eine aktive Spielerbasis ein. Seit 2017 gibt es NosTale auch auf Steam.

Laut SteamDB haben sich in den letzten 24 Stunden knapp 500 Spieler eingeloggt. Der Client von GameForge kommt nochmal obendrauf, weshalb von mindestens 1000 Spielern pro Tag auszugehen ist.

Auch, wenn NosTale viele Haken hat, ist es ein Urgestein unter den MMORPGs, das bis heute geliebt und gespielt wird.

Habt ihr früher NosTale gespielt oder spielt das MMORPG vielleicht sogar noch heute? Oder habt ihr eher Metin2, Fiesta Online, oder Runes of Magic gespielt? Wie gut findet ihr NosTale aus heutiger Sicht? Mit welchem heutigen MMORPG ist es am ehesten zu vergleichen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

