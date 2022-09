Mortal Online 2 macht das, was ihr euch für euer MMORPG wünscht – Engine-Upgrade für schönere Grafik

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Was sagt ihr zu dem versprochenen Upgrade auf Unreal Engine 5? Spielt ihr derzeit Mortal Online 2 und freut euch bereits darauf, dass euer MMORPG bald noch schöner aussieht? Oder reicht euch die Grafik mit der Unreal Engine 4? Was meint ihr, wie lange es noch dauert, bis die Entwickler Star Vault weitere Informationen herausgeben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Ein anspruchsvolles neues Wetter-System kommt ebenfalls in Mortal Online 2. Das wird besonders interessant, wenn Spieler in der Magic School angekommen sind und durch Elemente den Himmel kontrollieren können.

Insert

You are going to send email to