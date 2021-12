Ashes of Creation kommt mit Unreal Engine 5 – Zeigt 18 Minuten neues Gameplay

Das neue MMORPG Ashes of Creation zeigt in einem 18-minütigen, neuen Video das erste Gameplay in der Unreal Engine 5, auf die der Titel nun umzieht. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist in Ashes of Creation passiert? Das ambitionierte MMORPG ist bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung und lässt wohl noch eine ganze Weile länger auf sich warten. Das ist an sich aber noch nichts Neues.

Neu angekündigt haben die Entwickler allerdings, dass das Spiel nun auf die neue Unreal Engine 5 umgestellt wird. Diese bietet grafisch mehr Möglichkeiten und soll das MMORPG flüssiger und besser laufen lassen.

Damit ist es nicht das erste MMORPG, welches in der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Auch ArcheAge 2 setzt auf die neue Grafikengine. So auch das neue MMO Into the Echo, welches sich sogar schon spielen ließ.

Wie wurde die Änderung angekündigt? Die Entwickler zeigten ein 18 Minuten langes Video, in welchem die neue Engine bereits zum Einsatz kommt. Dabei wird das neue Gameplay ebenfalls kommentiert, vom Creative Director Steven Sharif.

Er betont dabei, wie stolz das Team auf die Änderungen ist und wie viel harte Arbeit dahintersteckte, damit das Spiel nun so aussehen kann, wie es eben aussieht.

Ein besonderes Augenmerk richtet er auf die Texturen der Wände und Felsen sowie auf die Partikel in der Luft und die neue Beleuchtung, die zum Einsatz kommt und durch die Unreal Engine 5 ermöglicht wird.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

Die Community reagiert eher verhalten

Was sagen die Leute? Ein Thread auf reddit, in welchem das neue Video ebenfalls gezeigt wurde, wird derzeit heftig diskutiert. Ganze 151 Kommentare konnte der Post innerhalb von nur 13 Stunden sammeln.

Diese Kommentare bewegen sich allerdings eher im negativen Raum, auch wenn viele von der neuen Grafik begeistert sind. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die lange Entwicklungszeit.

Viele User fürchten, dass sich der Release von Ashes of Creation nun noch weiter hinauszögern wird und durch den Einsatz der Unreal Engine 5 weiter verschoben wird.

Einig sind sich die User allerdings darin, dass die neuen Texturen und Effekte der UE5 grandios aussehen und das Spiel dadurch grafisch ein echter Hingucker werden könnte, wenn weiter an den noch etwas wackeligen Animationen geschraubt werde.

User NamelessCabbagge sieht das eher mit Humor und schreibt: “Das sieht großartig aus, ich kann es kaum erwarten, es in einem oder zwei Jahrzehnten zu spielen.”

Der bekannte MMO-YouTuber TheLazyPeon kommentiert mit: “Das ist die bestmögliche Ankündigung zum Ende des Jahres. Ich freue mich schon darauf, den Fortschritt zu sehen, welchen ihr 2022 machen werdet. Cheers!”

Ein anderer User kommentiert: “Die Umgebungen sehen großartig aus. Die Charaktermodelle und Animationen allerdings sehen aus, als wären sie aus 2005. Ich bin gespannt.”

Was haltet ihr von dem Upgrade auf die Unreal Engine 5? Seid ihr gespannt auf Ashes of Creation und glaubt, dass das Game von dem Update profitieren kann oder haltet ihr es ebenfalls nur für eine weitere Verzögerung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Die Welt von Ahes of Creation könnte durch die Unreal Engine 5 enorm profitieren. Ein Spieler ritt noch in der alten Engine durch sie hindurch und zeigt, wie groß die Karte wird.