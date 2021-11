Ihr könnt bald das erste Mal ein neues MMORPG in der Unreal Engine 5 spielen

Das kommende MMORPG Into the Echo (PC) setzt nicht nur auf soziale Features und Zeitreisen, sondern auch auf die moderne Unreal Engine 5. Und bald könnt ihr das Game sogar schon spielen.

Was ist bei dem MMORPG passiert? Bereits im September berichteten wir über ein neues MMORPG “in dem ihr leben wollt”. Es ist nicht der erste MMORPG, welches in der Unreal Engine 5 entwickelt wird, allerdings ist Into the Echo das erste, welches euch auch spielen lässt.

Die ersten Pre-Alpha-Tests finden am 4. und am 6. Dezember statt und richten sich an eine begrenzte Anzahl von Fans, die zufällig aus den registrierten Nutzern ausgewählt werden. Da die Einladungen immer noch versendet werden, habt ihr eine Chance dabei zu sein.

Wie spielt ihr mit? Alles, was ihr dafür tun ist, ist euch kostenlos auf der Seite von Into the Echo zu registrieren und hoffen, dass ihr einer der glücklichen seid, die Anfang Dezember in das Spiel reinschnuppern dürfen.

Die Registrierung erfolgt direkt über den Entwickler Etlok Studios auf deren Homepage (via intotheecho.online). Eine Möglichkeit dazu, sich den sicheren Zugang zu kaufen, gibt es derzeit nicht.

Wenn ihr also bereits erleben wollt, wie sich die Unreal Engine 5 anfühlt und nicht mehr auf Spiele wie ArcheAge 2 und Forspoken warten wollt, meldet euch für Into the Echo an.

Hier gibt es einen ersten Teaser zum Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das MMORPG setzt auf Zeitreisen und ein spannendes Progressionssystem

Was ist Into the Echo? Das neue MMORPG spielt auf dem Planeten Raava, vor dem vor vielen Millionen Jahren ein kosmisches Ereignis stattfand. Seit diesem Tag haben die Bewohner des Planeten übernatürlich Kräfte, die sie Qen nennen.

Dieses Qen macht unter anderem auch Zeitreise möglich, die ein großer Aspekt von Into the Echo werden soll. Um die Geheimnisse des Planeten zu erforschen, müsst ihr mit anderen Spielern zusammenarbeiten und einen Krieg verhindern.

Was das Gameplay angeht, ist über das MMORPG zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht viel bekannt. Es soll zwar PvE und PvP-Inhalte geben, aber genaueres ist bisher nicht vorgestellt worden.

Die Entwickler beteuern allerdings, dass sie weg von den MMORPG-Formeln der heutigen Zeit gehen möchten und die Begeisterung der alten MMOs neu aufleben zu lassen.







Erste Screenshots auf Into the Echo

Wie funktioniert der Fortschritt? Diese Änderungen sollen sich vor allem bei dem neuen Fortschrittssystem zeigen, das die Entwickler als ähnlich wie die Speichen eines Rades bezeichnen. Es soll also kein lineares Levelsystem geben, wie ihr es aus anderen MMORPGs kennt.

Dieses System funktioniert ähnlich, wie die Life-Skills in New World. Spieler können in komplett voneinander getrennten Bereichen aufleveln und sich verbessern, ohne die anderen Skill-Trees damit voranzutreiben. Es gibt also Situationen, in denen ein Fan mit 5 Stunden Spielzeit in einer Kategorie ebenso weit ist, wie jemand mit 500 Stunden.

Das soll das Zusammenspiel von allen Spielern ermöglichen, ohne dass einer davon dabei für ihn sinnfreie Aufgaben vollführt. Außerdem soll es bewirken, dass man den “Skill” eines Spielers nicht mehr an einer einzigen Zahl festmachen kann.

Was haltet ihr von dem neuen MMORPG? Reizt es euch, in die Pre-Alpha rein zu spielen und die Unreal Engine 5 endlich in Aktion zu erleben? Oder haltet ihr von einem Spiel in diesem Entwicklungsstadium eher Abstand? Wo seht ihr weitere Chancen für die Unreal Engine 5? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Bereits 2020 kündigte ArcheAge 2 offiziell an, dass die Entwicklung in Unreal Engine 5 stattfindet.