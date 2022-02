Mit Into the Echo kommt ein neues MMORPG, das auf ein besonderes Setting setzt: Zeitreisen. Außerdem nutzt es die Unreal Engine 5 und verspricht eine gute Grafik. Im März soll die mittlerweile zweite Alpha starten, auch wenn erneut eine NDA auf dem Spiel liegt.

Was ist das für ein Spiel? Into the Echo ist ein MMORPG, das sich noch recht früh in der Entwicklung befindet. Ihr sollt mit Hilfe einer übernatürlichen Kraft – Qen – Zeitreisen machen können und so die Geheimnisse der Spielwelt entdecken und einen Krieg verhindern. Dabei trefft ihr auf ein breites Angebot an Kulturen, Flora und Fauna.

Das Besondere an dem Spiel soll die Progression sein:

Es wird keine klassischen Level und keine Klassen geben

Stattdessen sollt ihr aus verschiedenen Pfaden wählen

Wer Lust hat, kann irgendwann alle Pfade entdecken, aber man kann auch Dinge auslassen, wenn es nicht zum eigenen Spielstil passt

Außerdem soll das System toxisches Verhalten reduzieren, weil man den Skill und Fortschritt nicht einfach an einer Zahl festmachen kann.

Vom Grundkonzept erinnert der Aufbau an das Schicksalsbrett von Albion Online, wie diese Grafik zeigt:

Genau Details zu den Inhalten von Into the Echo gibt es jedoch noch nicht. Bekannt ist nur, dass es PvE- und PvP-Inhalte geben soll. Die Entwickler erklärten dabei, dass sie das Gefühl und die Begeisterung der alten MMORPG-Klassiker nehmen und sie auf neue Technologie anwenden wollen. Into the Echo soll ein Spiel werden, “in dem die Spieler leben wollen würden”.

Hinter dem MMORPG steht Etlok Studios, ein Indie-Entwickler, der bisher noch kein Spiel auf den Markt gebracht hat. Sie betonen in einem Blogpost, dass sie sich stark für “Mental Wellness” in ihrem MMORPG einsetzen (via IntotheEcho). Toxisches Verhalten soll ein Riegel vorgeschoben werden und Inklusion ist für sie ein wichtiges Stichwort.

Bisher gibt es zu Into the Echo allerdings noch kein Gameplay, sondern nur einen kurzen Cinematic-Teaser:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zweite Pre-Alpha startet im März

Was passiert bei dem Spiel? Vom 5. bis zum 7. März findet die zweite Pre-Alpha statt. Dafür könnt ihr euch über die offizielle Webseite bewerben. Ihr benötigt zuerst einen Account und müsst danach in eurem Account-Manager einen kurzen Fragebogen ausfüllen (via IntotheEcho).

Kurios ist, dass nur 1.000 Spieler eingeladen werden und auf dem Spiel eine Verschwiegenheitsvereinbarung (NDA) liegt. Wer also die Pre-Alpha testet, darf darüber nichts verraten.

Das scheint zumindest bei der ersten Pre-Alpha auch funktioniert zu haben, denn bisher ist kein Gameplay im Netz zu finden.

Was sagt ihr zu Into the Echo? Spricht euch das Konzept an oder wartet ihr erstmal auf Gameplay, bevor ihr euch genauer zu dem MMORPG äußert?

Ein MMORPG. zu dem es bereits viel Gameplay gibt, ist Justice Online. Das soll Ende 2022 bei uns erscheinen:

Neues MMORPG kommt 2022 zu uns – Überzeugt mit schöner Grafik und actionreichen Kämpfen