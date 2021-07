Spieler dürfen endlich Gameplay zu Ashes of Creation zeigen – Das sagen sie über die MMORPG-Hoffnung

Ashes of Creation gilt für viele Spieler als die westliche MMORPG-Hoffnung. Lange Zeit durften nur die Entwickler das Spiel zeigen. An diesem Wochenende ist die NDA gefallen und ausgewählte Spieler können endlich Gameplay zum MMORPG präsentieren. Die Reaktionen fallen jedoch sehr gemischt aus.

Was ist da los? Seit Freitagabend läuft ein Alpha-Event zu Ashes of Creation. Dieses Event findet erstmalig ohne eine NDA statt. Spieler, die wahlweise 500 Dollar investiert oder von den Entwicklern einen Account für das Event bekommen haben, dürfen nun also alle bisher vorhandenen Inhalte des MMORPGs präsentieren.

Wie kommt das Spiel an? Sehr gemischt. Ashes of Creation befindet sich noch in der ersten Alpha und wirkt deshalb ziemlich unfertig. Alpha-Tester haben schon angemerkt, dass ein Release vor 2023/2024 unwahrscheinlich ist.

Trotzdem sind einige Spieler, die bisher keinen Zugriff auf das MMORPG hatten, enttäuscht von den gezeigten Inhalten. Sie konnten das Spiel nun zum ersten Mal bei ausgewählten Personen auf Twitch oder YouTube verfolgen, die von Beginn an levelten und Quests erledigt haben.

Einer der aktuell größten Streamer zu Ashes of Creation ist Asmongold, der mit WoW bekannt wurde. Er hat bereits 5 Stunden zu Ashes of Creation gestreamt. Einige Highlights des Streams könnt ihr euch in diesem Video auf YouTube anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wenig Inhalt, langweilige Quests und kaum Fortschritt zu vor 4 Jahren

Was wird an Ashes of Creation kritisiert? Im MMORPG-reddit finden sich derzeit gleich mehrere Threads, in denen Ashes of Creation stark kritisiert wird. Dabei werden sowohl Aspekte wie Grafik, Animationen und Server, als auch die Inhalte des Spiels angegangen.

Der Nutzer AkoSolius kritisiert vor allem das Gefühl, das er beim Zuschauen von Ashes of Creation hatte und bezeichnet es sogar als “Low-Budget-Korea-MMO” (via reddit):

Ich weiß, dass es sich um einen Test und nicht um eine Präsentation des Spiels handelt, aber als ich Asmongold beim Spielen zusah, wurde ich ständig an meine Versuche erinnert, koreanische MMOs wie TERA zu spielen. Ich habe das Gefühl, dass, trotz der guten Grafik, die Animationen immer noch das Gefühl haben, dass sie nicht richtig überblendet wurden, und das UI sieht einfach aus wie ein fades Fantasy UI Nummer 3.

Der Nutzer Turbulent-Passenger wundert sich vor allem über den geringen Fortschritt des Spiels in den letzten 4 Jahren (via reddit):

[…] Jetzt, 4 Jahre später, sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass sich viel geändert hat. Wenn es das ist, was sie in 4 Jahren aufbringen können – langweilige Quests, unbeholfene Kämpfe und die Hauptmethode zum Leveln und stumpfer Grind von Mobs – habe ich das Gefühl, dass sie zu ehrgeizig sind und sich zu viel vorgenommen haben. Die aktuellen Server haben kaum die Spieler verkraftet, die 500 Dollar investiert haben, wie soll das jemals mit Massenschlachten im PvP, mit dem sie sich rühmen, funktionieren? Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich weiß, dass es früh in der Entwicklung ist, aber dieses Spiel hatte Jahre und bei diesem Tempo sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass dieses Spiel auch nur in 2 Jahren fertig ist.

Unterhalb dieser Posts sammeln sich viele Beiträge, die sich darüber lustig machen, wie hoch der Hype um Ashes of Creation ist und wie wenig das Spiel bisher zu bieten hat.

Auch wir von MeinMMO konnten schon vor einigen Wochen die Alpha testen und können bestätigen, dass sich Ashes of Creation noch in einer Rohphase befindet:

Neben technischen Problemen sind uns vor allem die Quests aufgefallen, die extrem generisch und einfach gehalten waren, sowie die eher schwachen Animationen beim Kämpfen.

Allerdings fanden wir die Grafik und die Gestaltung der Umgebung für eine Alpha schon sehr gelungen. Potential ist erkennbar

Ashes of Creation befindet sich in einer echten Alpha und hat Potential

Was sagen die Fans von Ashes of Creation? Während es im MMORPG-reddit viele negative Stimmen zum neuen MMORPG gibt, findet man im subreddit zu Ashes of Creation und unter dem Video von Asmongold viel Zuspruch für das Spiel.

Der YouTuber Playmiś schreibt unter dem Video von Asmongold:

Sieht gut aus für eine tatsächliche Alpha, und kein Promotion-Tool, das so viele andere Unternehmen als Alpha bezeichnen. Das Spiel wird in den nächsten Jahren in Ordnung sein, denke ich.

Auch der reddit-Nutzer KyngKoopa versteht die große Kritik nicht (via reddit):

Alle diese Beiträge [im reddit] sind irrelevant und überflüssig. Wie der Titel schon sagt, ist es eine Alpha. Die Entwickler sind immer noch dabei, die Kernfunktionalität auszuarbeiten. Kampf, Animationen, UI, etc. werden später in der Entwicklungsphase verfeinert werden. Es ist so widerlich, Beiträge wie diesen zu sehen, in denen das Spiel gehasst wird, weil es “nicht gut aussieht”, obwohl das in dieser frühen Phase zu erwarten ist. Warum erwarten so viele Leute an diesem Punkt der Entwicklung ein poliertes/optimiertes Spiel zu sehen? Wir testen noch. Das Spiel wurde noch nicht veröffentlicht.

Den Punkt mit der “echten Alpha” hat sogar der Chef des Spiels, Steven Sharif, extra betont. Der warnt selbst vor dem Kauf von Alpha-Zugängen, eben weil das Spiel sich noch voll in der Entwicklung befindet.

Die Fans des Spiels sehen in Ashes of Creation insgesamt ein großes Potential. Der Nutzer NovelOtaku bezeichnet es als eine Art “ArcheAge 2.0”, wobei er selbst ArcheAge als eines der “großartigsten MMORPGs überhaupt” bezeichnet, wenn man von Dingen wie dem Pay2Win absieht (via reddit). Auch andere Nutzer ziehen immer wieder einen Vergleich zu ArcheAge.

So sieht das Spiel Ingame aus (Screenshot aus dem offiziellen Livestream).

Ashes of Creation gilt als westliche MMORPG-Hoffnung

Warum wird Ashes of Creation so gehyped? Schon lange warten die MMORPG-Fans auf ein neues Spiel, das ihre Bedürfnisse erfüllt. Die letzten großen Releases hier im Westen waren vor allem Spiele aus Asien, die jedoch optisch nicht jeden Geschmack abdecken konnten.

Ashes of Creation verspricht insgesamt viel Freiheit und bietet ein interessantes Klassen-System mit bis zu 64 Klassen.

Zudem lockt es mit dem Versprechen, dass die Taten der Spieler Einfluss auf die Spielwelt haben. Dies soll durch das Node-System geschehen. Die gesamte Spielwelt ist in verschiedene Zonen geteilt, die Nodes, die erobert, gelevelt und zerstört werden können.

Außerdem ist die Rede von Massenschlachten im PvP und starken Bossen, die nur mit einer größeren Gruppe von Spielern besiegt werden können. Das alles klingt irgendwie old school und nach Abenteuern.

Der Chef hinter Ashes of Creation, Steven Sharif, hat selbst MMORPGs wie ArcheAge gezockt und hat in dem Titel ein riesiges Potenzial gesehen, das jedoch nicht abgerufen wurde. Darum hat der Millionär begonnen, ein eigenes Spiel umzusetzen.

Wir von MeinMMO haben mit Sharif ein Interview geführt. Darin erklärt er unter anderem, was Ashes of Creation anders macht, als andere Kickstarter-MMORPGs: Chef von Ashes of Creation erklärt uns, woran Kickstarter-MMOs scheitern und warum ihm das nicht passieren kann.