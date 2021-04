Das MMORPG Ashes of Creation will es weiteren Spielern ermöglichen, an der “Alpha One” des Spiels teilzunehmen. Allerdings betont Creative Director Steven Sharif, dass man sich das gut überlegen sollte.

Wann startet die Alpha One? Die richtige Alpha-Phase von Ashes of Creation wurde bereits mehrfach verschoben. Es laufen zwar schon seit längerem Tests, allerdings stehen diese unter NDA – das bedeutet, Tester dürfen keine Einblicke nach außen geben.

Die “Alpha One”, aus der dann auch Inhalte gezeigt werden dürfen, soll nach der letzten Verschiebung nun am 01. Juni starten und einen Monat lang laufen. Zuvor ist noch eine ebenfalls NDA-freie Preview-Woche geplant, die vom 14. Mai bis zum 21. Mai läuft.

Allerdings konnte man sich im Shop zuletzt keinen der Keys mehr für die Alpha sichern, für die Backer teilweise über 450 Euro gezahlt hatten. Das wird sich allerdings demnächst ändern, wie Steven Sharif in einem neuen Post festhielt.

So sieht der aktuelle Zeitplan von Ashes of Creation aus

Alpha-Teilnahme soll nicht als “Spiel spielen” betrachtet werden

Das sagt Sharif: In seinem Posting geht der Creative Director auf die Fortschritte der letzten Tests ein. Unter anderem habe man an Stabilität und Performance gearbeitet, außerdem wurden Networking-Fehler beseitigt und ein Stress-Test durchgeführt. Nun habe man einen stabileren Test-Client und weitere Tests seien geplant, während es auf die NDA-freie Phase zugeht.

Ein Teil davon ist dann die “Alpha One”, für die es demnächst wieder Teilnahmeoptionen geben soll: “Ich weiß, dass wir in den letzten Monaten eine beträchtliche Anzahl von Anfragen bezüglich der Wiedereröffnung des Alpha One Verkaufs erhalten haben”, betont Sharif. Man wolle neue Alpha-One-Optionen “irgendwann im Mai” freischalten, weitere Informationen sollen Ende April bekannt gegeben werden. Wie teuer die Keys diesmal werden, bleibt derweil erstmal offen. 2018 gab es bereits Zugänge für die Alpha One, die kosteten aber 500 $ aufwärts. Allerdings sollte man sich offenbar genau überlegen, ob man daran teilnehmen möchte.

Ich möchte jedoch eine ernste Warnung aussprechen – die Teilnahme an unserem Alpha One-Test sollte nicht als Spielen eines Spiels betrachtet werden. Sie helfen dabei, unsere laufende Arbeit zu testen. Stefen Sharif

Laut Sharif wird von Testern erwartet, Feedback zu geben und dabei zu helfen, die Systeme zu verbessern. “Wenn Sie also planen, teilzunehmen, nehmen Sie diese Verpflichtung ernst und wissen Sie, dass Sie unseren Respekt und unsere Wertschätzung haben. Dies wird nicht jedermanns Sache sein”, so der Creative Director.

Ein fertiges Spiel solle man in der Alpha keineswegs erwarten: “Es versteht sich von selbst, dass dies unsere Alpha One ist und Sie daher kein fertiges Spiel sehen werden, ganz im Gegenteil. Sie werden ein Work-in-Progress sehen, mit Bugs und noch umfangreichen Optimierungen, die noch gemacht werden müssen. Außerdem sind viele Systeme und Features noch nicht implementiert oder nur im Kern vorhanden.”

Darauf solle man sich auch vorbereiten, wenn man das Spiel – wenn es soweit ist – erstmals in Streams oder ähnlichem sieht. Das kann übrigens ein Problem für neue Spiele sein: MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat sich das Thema “Alpha-Phasen” im Zusammenhang mit Ashes of Creation einmal genauer angeschaut – und erklärt, wieso es die klassische Alpha in MMORPGs nicht mehr gibt.