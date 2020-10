Im neuen MMORPG Ashes of Creation sollte eigentlich im Herbst 2020 die Alpha 1 starten. Die sollte sogar ohne NDA stattfinden. Doch im neuen Director’s Letter wurde ein neues Datum genannt. Die Alpha 1 verzögert sich nun bis April 2021.

Was ist passiert? In einem Brief hat sich Steven Sharif, der Game Director und Gründer des Spiels, zur Situation rund um die Alpha 1 geäußert. Die sollte eigentlich im Herbst 2020 beginnen. Spieler rechneten sich schon Termine im Oktober und November dieses Jahres aus.

Doch daraus wird nichts. Der offizielle Start der Alpha 1 verschiebt sich bis zum 1. April 2021, wie in einem Brief an die Community mitgeteilt wurde.

Ursprünglich war die Alpha 1 sogar noch früher angesetzt, nämlich für das zweite Quartal 2019. Damit verschiebt sie sich insgesamt um 2 Jahre.

Spiel soll angeblich weit sein, doch Tests verzögern sich

Woran liegt die Verzögerung? Wie Sharif betont, handelt es sich bei den Alpha- und Beta-Tests zu Ashes of Creation um „echte Tests“. Darum soll es wenig Content und viele Fehler geben. Besonders das UI, das Tutorial und die Quests sollen noch nicht ausgereift sein.

Der Game Director betont dabei, dass die Alpha 1 ohne NDA stattfinden wird und dass dies ein „bisschen verrückt“ sei. Immerhin könnte die Unvollständigkeit bei den Spielern einen schlechten Eindruck hinterlassen.

Um einige wichtige Fehler zu beheben und das MMORPG bis dahin noch aufzupolieren, wurden die Alpha-Daten angepasst:

So wird es im Dezember 2020 und Februar 2021 Tests geben, an denen Backer teilnehmen können, die mindestens 450 Dollar für den Zugang zur Alpha 1 gezahlt haben – beide haben jedoch weiterhin eine NDA.

Vom 18. März bis zum 26. März findet dann ein längerer Test für 7 Tage statt – erstmal ohne NDA

Die offizielle Alpha 1 soll vom 6. April bis zum 6. Mai laufen.

Wie weit ist das Spiel? In den vergangenen Monaten wurden bereits einige Inhalte rund um Ashes of Creation präsentiert, darunter 90 Minuten Gameplay am Stück, ein Video mit neuen Details zum Housing und Infos rund um das Hybrid-Kampfsystem.

Sharif betont in seinem Brief, dass die Fans trotz des vielen Gameplays noch nichts gesehen hätten:

Ich weiß, dass die Leute unser 4K-Material sehen und sagen: „Das sieht besser aus als die meisten veröffentlichten Spiele“, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass ihr noch nichts gesehen habt.

Sharif zeigt sich zwar sehr optimistisch, doch es gab in der Vergangenheit immer wieder Rückschläge in der Entwicklung, beispielsweise bei Apocalypse, dem PvP-Standalone zu Ashes of Creation.

In den letzten 30 Tagen spielten auf Steam nur 2 Spieler gleichzeitig – im Höchstfall (via Steamcharts). Zudem wurden Erweiterungen wie Burgenbelagerungen und eigene Klassen für den Modus angekündigt, die bis heute nicht da sind.

Die Entwicklung von Ashes of Creation mag zwar positiv, aber bei Weitem nicht reibungslos ablaufen.

Wie soll es nach der Alpha 1 weitergehen? Intrepid hat bereits einen Ablaufplan veröffentlicht, wie es nach der Alpha 1 weitergeht:

Alpha 2

Beta 0 – Zugänge werden verlost

Beta 1

Beta 2

Pre-Release – 1-2 Tage vor dem Launch

Release

Ein großes Update pro Quartal nach Release

Für die geplanten Phasen gibt es jedoch keine Zeitangaben. Das einzige, was derzeit sicher scheint, ist ein regelmäßiger Livestream pro Monat, in dem neue Inhalte gezeigt werden. Zuletzt ging es darin um die Reittiere in Ashes of Creation.