Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Ashes of Creation hatten einige spannende Ansätze und stellt soziale Interaktion und Zusammenarbeit in den Vordergrund. Darum glaube ich auch, dass es ein richtig erfolgreiches MMORPG werden wird .

Jedoch soll am 8. Oktober ein neuer Brief der Entwickler kommen. Darin wird einmal pro Quartal alles Wichtige rund um das MMORPG zusammengefasst.

Was wissen wir bisher zu den Tests? Laut den Entwicklern von Intrepid Studios gab es bisher 3 Test-Phasen, die an einem Samstag, Sonntag und Dienstag stattfanden.

Die soll eigentlich im Herbst 2020 starten . Der Herbst startete offiziell am 22. September. Doch noch ist keine Alpha in Sicht.

Was war das für ein Livestream? Zum Ende eines jeden Monats sprechen die Entwickler über den aktuellen Stand von Ashes of Creation und zeigen dabei seit diesem Jahr immer wieder neues Gameplay:

In einem neuen Entwickler-Livestream wurden die Reittiere in Ashes of Creation genauer vorgestellt. Zwar kam das Gameplay der wunderschönen Tiere gut bei den Fans an, doch die stellten sich eine ganz andere Frage. Wann startet endlich die Alpha 1 zum MMORPG?

