Vor Start der nächsten Alpha verrät Ashes of Creation, was die Dungeons und Raids besonders macht

Chef-Entwickler Steven Sharif hat sich im Zuge einer großen AMA-Runde die Zeit genommen, um diverse Fragen zu Ashes of Creation zu beantworten. Besonders spannend waren die neuen Einblicke zu den Dungeon- und Raid-Herausforderungen des ambitionierten MMORPGs.

Was war das für eine Fragerunde zu Ashes of Creation (kurz: AoC)? Das Ask-me-Anything-Event fand am 11. Mai 2024 statt, ging etwas mehr als eine Stunde und zu den Teilnehmern gehörten neben Creative Director Steven Sharif auch die Streamer Jamie Kaos, LoreForged, NyceGaming und Vlahdus.

Auf den Tisch landeten eine Vielzahl von Themen wie Dungeons sowie Raids, die Schurken-Klasse, Story-Arcs, Spielerhandel oder auch die passiven Skills der Gilden. Ihr könnt euch die knapp 68 Minuten auf YouTube geben. Wir fassen euch das Wichtigste aber auch im Folgenden zusammen.

Die jüngste Gameplay-Präsentation zu Ashes of Creation zeigt beeindruckende Magier-Zauber:

Dungeons und Raids in Ashes of Creation

Zu den Dungeon- und Raid-Herausforderungen des MMORPGs erklärte Steven Sharif:

Zwar befinden sich die meisten Spielinhalte von AoC in der offenen Welt (darunter auch Dungeon- und Raid-Herausforderungen), doch wird es genauso instanziierte Herausforderungen für Solisten, Gruppen und Schlachtzüge geben.

Als Beispiel spricht Steven Sharif über den Turm von Carphin. Um den Turm herum befindet sich eine Stadt, in der diverse Gruppen aus drei bis fünf Spielern die hiesigen Questziele angehen können.

Der Turm von Carphin fungiert mit seinen sechs Ebenen indes als Dungeon, in dem sich drei bis vier volle Gruppen recht problemlos gleichzeitig bewegen können. Ist mehr los, könnte es Streit um die limitierten Gegner geben.

In einer instanziierten Zone sind Gruppen vor den Angriffen anderer Spieler geschützt. Anders sieht das in der offenen Welt aus, wenn beispielsweise zwei Schlachtzüge bei einem Raidboss aufeinandertreffen, die sich im Krieg befinden.

Charaktere, die in so einer PvP-Schlacht sterben, erhalten einen stapelbaren Debuff. Dieser sorgt irgendwann dafür, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die andere Gruppe effektiv beim Kampf gegen den Boss zu stören.

Die Schwierigkeit von Raidbossen wird durch ein dynamisches System beeinflusst, das etwa die Zahl der teilnehmenden Spieler einbezieht. Je größer euer Raid, desto mehr Schaden verursachen zum Beispiel Flächenangriffe.

In AoC bekommen nicht alle Teilnehmer einer Gruppenherausforderung eine persönliche Belohnung. Stattdessen verteilt der Raidleiter die Beute unter den Teilnehmern. Je mehr Spieler teilgenommen haben, desto kleiner fällt jedes Stück vom Kuchen aus. Wer mit kleinen Teams schwierige Gruppenherausforderungen meistert, wird also mehr belohnt.

Es gibt zwar Knotenpunkte für die Spielerwirtschaft (mit Auktionshäusern), doch bringen alle Knotenpunkte Gebäude für den Handel mit. Ihr könnt alternativ aber auch die Erlaubnis zulegen, einen Spielerladen überall in der Welt zu öffnen, zum Beispiel in einem Dungeon, um andere Spieler dort mit Verbrauchsgegenständen zu versorgen.

Welche spannenden Infos gab es noch?

Das Ziel für AoC ist es, die wichtigsten Tools für die Gildenverwaltung direkt im Spiel zu integrieren. So soll es zum Beispiel die Möglichkeit geben, Mitspieler aus dem Spiel heraus auch offline in die Kommunikation einzubinden, etwa über SMS-Nachrichten. Zudem sollen Gildenleiter Zugriff auf allerlei Daten erhalten, etwa was die Leistung von Spielern in Gilden-Events angeht.

In AoC gibt es Story-Arcs, die sich gezielt an hochstufige Spieler richten. Euch erwarten aber auch handlungsgetriebene Questreihen für eine breite Spielerbasis. In so einem Story-Arc wirken sich dann beispielsweise die Fortschritte niedrigstufiger Helden auf das aus, was höherstufige Charaktere im nachfolgenden Teil des Handlungsbogens erledigen müssen.

Durch die Bereitstellung von Klassen- und Rollen-Skills/Talenten sollen sich alle angehenden Tanks, Heiler und Hybride mit Tank- oder Heiler-Fokus bereits zu Beginn der Level-Phase unterschiedlich spielen. Ab Stufe 25 wählen Spieler dann über eine Quest ihren sekundären Archetypen, um sich weiter zu spezialisieren.

Später könnt ihr von einem sekundären Archetypen auf einen anderen wechseln. Es wird jedoch im Vorfeld der Entscheidung keine Möglichkeit geben, in alle Archetypen erst einmal reinzuspielen, um sich dann erst zu entscheiden. Eure primäre Klasse könnt ihr zu keiner Zeit wechseln.

Wenn Spieler durch ihr Verhalten gezielt die Spielerfahrung von anderen rund um einen kontrollierten Knoten torpedieren, könnt ihr mit einem Gilden- oder Knotenkrieg auf diese Aggression reagieren. Außerdem könnt ihr Richtlinien für eure kontrollierten Knoten einrichten, um euren Bereich vor Griefing zu schützen.

Gilden bestehen in AoC aus einem Kern aus Mitspielern und weiteren Gruppen, die sich individuell einrichten und verwalten lassen. Die stärksten passiven Gildenboni lassen sich nur für eben jenen Kern aktivieren, sodass kleinere Gilden keine zu großen Nachteile gegenüber großen Gilden besitzen.

In PvP-Duellen wird es etwa zehn bis 30 Sekunden dauern, bis ein Spieler besiegt am Boden liegt – abhängig davon, welche Klassen sich duellieren. In Gruppensituationen können mehrere Schadensausteiler ein Fokusziel sehr viel schneller ausschalten.

Auf dem Grundstück einer Gilde kann die Gildenleitung bestimmte Bereiche fest einzelnen Mitgliedern zuweisen, damit diese dort zum Beispiel Ackerbau betreiben können.

Schurken besitzen eine echte Verstohlenheit-Mechanik und sollen im Laufe der kommenden Alpha-Phase auf den Servern landen.

Die unterschiedlichen Waffentypen besitzen eigene Talentbäume, wobei Nutzer von zwei Einhandwaffen wie Schwerter, Streitkolben oder Dolche einen extra Baum für Beidhändigkeit erhalten. Schilde bekommen indes keine eigenen Talente, sondern werden über die passiven Verbesserungen bestimmter Archetypen optimiert.

Das Wichtigste zu Ashes of Creation in weniger als einer Minute:

Was muss ich noch zu Ashes of Creation wissen? Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG im Fantasy Setting, das in einer riesigen Open World spielt. Ihr kämpft gegen Weltbosse und tretet gegeneinander im PvP an. Zudem soll es ein System geben, bei dem ihr Gebiete levelt und dadurch Städte verbessert und Bereiche der Spielwelt verändert – die sogenannten „Nodes“.

Die Entwicklung am MMORPG begann bereits 2015. Der letzte große Meilenstein war die Alpha 1 im August 2021. Jeden Monat gibt es ausführliche Entwickler-Updates. Die nächste Alpha-Testphase soll im dritten Quartal 2024 starten. Mehr dazu hier: 170 Leute arbeiten an einem spannenden neuen MMORPG – Das plant Ashes of Creation 2024