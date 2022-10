Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG, das von Intrepid Studios entwickelt wird. Das Spiel soll auf der neuen Unreal Engine 5 laufen und bietet atemberaubende Grafik. Besonders bemerkbar macht es sich an den Wettereffekten und dynamischen Jahreszeiten. Die ganze Welt reagiert auf die Spieler und je nach Aktivitäten, ändert sich die Umgebung. In dem kurzen Video zeigen und erzählen euch die wichtigsten Infos zu dem kommenden MMORPG, der so eine gewaltige Karte bietet, dass Skyrim 32 Mal reinpassen könnte.

MMORPG Ashes of Creation will noch realistischer sein – Zeigt tolle Wettereffekte und Jahreszeiten

