Ashes of Creation zeigt launige Massenschlacht um Siedlung mit fliegenden Drachen, macht Lust auf Alpha 2

Vor einigen Stunden ist das neue Video-Update von Ashes of Creation live gegangen. Die Entwickler zeigen erstmals einen „Node War“, also einen Krieg um einen Knotenpunkt in der Welt, zwischen den Bürgern zweier Nodes.

Was haben die Entwickler von Ashes of Creation gezeigt? Im Entwickler-Update vom 31. Mai 2024 stand das Feature „Node War“ im Fokus eines fast 80 Minuten langen Gameplay-Abschnitts. Der gesamte Stream dauert sogar zweieinhalb Stunden (via Youtube).

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Gameplay-Präsentation:

Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Bürgermeister einer Node den Bürgern einer anderen Node den Krieg erklären.

Der Krieg zwischen zwei Nodes durchläuft mehrere Phasen, die jeweils aus verschiedenen Events bestehen.

Durch den Erfolg der Angreifer während so eines Events kann man zeitweise die Kontrolle über einen Teil des Einflussgebiets der Verteidiger übernehmen und so zum Beispiel Steuereinnahmen und Node-Erfahrung zur eigenen Node umleiten.

Zudem blockiert man für die Zeit der Übernahme die Services der hiesigen Gebäude (etwa eines Schmieds) und schaltet neue Inhalte wie einen für die siegreichen Angreifer exklusiven Raidboss frei. Überdies winken Buffs für alle Bürger der siegreichen Fraktion, die im kontrollierten Gebiet farmen und questen.

Während großer PvP-Events wie einem „Node War“ sind die üblichen Todesstrafen ausgesetzt. Teilnehmer können jedoch weiterhin die Gegenstände in ihrem Materialinventar verlieren. Räumt das Lager also leer, bevor ihr euch in die Schlacht stürzt.

Im Video nehmen die Bürgermeister beider Fraktionen auf dem Rücken von Flugdrachen Platz. Diese Mounts besitzen besonders mächtige Fähigkeiten wie einen Sturzangriff, der Flächenschaden verursacht. Außerdem können sie nützliche Buffs für den Raid aktivieren.

„Normale“ Spieler können ebenfalls besondere Reittiere mit Fertigkeiten erhalten. Jedoch fallen diese nicht so mächtig aus und bringen „nur“ einen Sprint oder einen Konter gegen Kontrollangriffe mit.

Hier könnt ihr euch die launige Massenschlacht der Entwickler von Ashes of Creation anschauen:

Wie reagiert die Community auf die neuen Gameplay-Eindrücke? Unter dem Video finden sich viele begeisterte Spieler ein, die sich jetzt nur noch mehr auf Ashes of Creation freuen.

PhurPher schreibt begeistert: „ Was zur …, dieser Drachenangriff war das Coolste, was ich in den fünf Jahren, in denen ich dieses Spiel verfolge, gesehen habe.“

patrikbatemanx bringt es auf den Punkt: „ Sieht toll aus, gibt mir echte MMO-Vibes."

Sieht toll aus, gibt mir echte MMO-Vibes.“ JibbsIRL feiert: „ Dieses Spiel wird das Genre der MMORPGs neu definieren. Ausgezeichnet gemacht!!!!“

Dieses Spiel wird das Genre der MMORPGs neu definieren. Ausgezeichnet gemacht!!!!“ chadgiga8683 erinnert an Battle for Azeroth: „So haben sich die Leute die Kriegsfronten in BfA vorgestellt. Großartiges Zeug!“

Die Alpha 2 von Ashes of Creation soll im dritten Quartal 2024 starten. Dann dürfen erstmals auch Spieler einen Krieg um eine Node schlagen.

Cleveres System mit viel Potenzial

Was hat es mit den Nodes auf sich? Die ganze Welt von Ashes of Creation besteht aus Knotenpunkten, den sogenannten Nodes, und ihren zugehörigen Einflussgebieten. Wenn Spieler in einem bisher unberührten Gebiet auftauchen, dort Monster erschlagen und Ressourcen farmen, erspielen sie Erfahrungspunkte für die zugehörige Node.

Reicht es für den ersten Stufenaufstieg der Node, taucht eine NPC-Expedition auf, die erste Quests mitbringt. Erledigen die Spielenden diese und kommt durch Monster töten und farmen genug XP zusammen, entsteht erst ein Camp, dann ein kleines Dorf, mit weiteren NPCs, Aufträgen und neuen Gebäuden.

Spätere Stufenaufstiege können sich drastisch auf ein Areal auswirken, etwa, weil ein bis dato ruhender Vulkan plötzlich ausbricht und einen feurigen Weltboss preisgibt. Zum Launch soll es insgesamt 103 Nodes geben, die jeweils sieben Entwicklungsstufen durchlaufen können:

Level 0 – Wildnis

Level 1 – Expedition

Level 2 – Camp

Level 3 – Dorf

Level 4 – Stadt

Level 5 – Großstadt

Level 6 – Metropole

Es kann jedoch nur eine begrenzte Zahl von Metropolen in der Spielwelt geben, zudem dauert der Ausbau einer Node mit jedem Level immer länger. Und es gibt verschiedene Arten von Nodes, die sich zum Beispiel darauf auswirkt, wie die Regierung gewählt wird.

Bei einer militärischen Node, die stark bewacht ist und sich gut verteidigen lässt, herrscht das Recht des Stärkeren. Wirtschaftliche Nodes sind hingegen prädestiniert für Handelszentren und hier besteht die Führung aus den Spielern, die bereit sind, das meiste Geld in diese Karriere zu investieren. In wissenschaftlichen Nodes wird wiederum demokratisch gewählt.

Vasallen-Nodes: Wenn eine Node die dritte Stufe erreicht, macht sie die benachbarten Einflussgebiete zu Vasallen-Nodes. Diese Nodes geben Erfahrung an die Mutter-Node ab und teilen auch ihre Einflüsse in der Diplomatie, in Kriegen und in der Wirtschaft. Mehr Infos findet ihr hier: Alles zum neuen MMORPG Ashes of Creation – Release, Klassen, Gameplay und Nodes