MMORPG von Amazon hat nur noch 1 Prozent seiner Spieler, reagiert auf den Fall mit … einem neuen Abo

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein neues Abo, ein spannender Playtest und viele WoW-Termine.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Im September 2025 ging Blizzard vor Gericht gegen die Betreiber des größten Privat-Servers für WoW Classic vor. Jetzt kam es zu einem Vergleich. Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz hofft, dass sich nach Nostalrius und Classic die Geschichte wiederholt und wir uns im Laufe des Jahres über eine Ankündigung von WoW Classic Plus freuen können.

Video starten Scars of Honor: Neuer Trailer stimmt auf ersten Playtest auf Steam ein Autoplay

Eorzea bereitet sich auf Patch 7.5 und die Fan Festivals vor

Das passierte bei den großen MMORPGs:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Welche 12 kostenlosen MMORPGs machen 2026 eigentlich so richtig Spaß? Wir verraten es euch im Folgenden in unserem neuen Video. Mehr Bewegtbilder zum besten Genre der Welt findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO, schaut vorbei!

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist