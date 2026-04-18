MMORPG von Amazon hat nur noch 1 Prozent seiner Spieler, reagiert auf den Fall mit … einem neuen Abo

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein neues Abo, ein spannender Playtest und viele WoW-Termine.
Highlights der Woche:
- Am 22. April 2026 erscheint Patch 12.0.5 für WoW: Midnight. Alles Wichtige zu den Highlight-Neuerungen sowie die offiziellen Patch Notes findet ihr hier.
- Vom 30. April bis zum 11. Mai 2026 läuft auf Steam ein Playtest zu Scars of Honor. Für uns Grund genug, euch das vielversprechende MMORPG genauer vorzustellen.
- 21 Jahre nach dem Launch von World of Warcraft noch mit dem MMORPG anfangen. Lohnt sich das? Wir schlüsseln alle Details auf.
- The Division ist heute ein etablierter Loot-Shooter, aber wie die Entwickler verraten, wäre es fast ein völlig anderes Spiel – ein MMORPG wie WoW – geworden.
- Lost Ark hat diese Woche ein Update mit dem Namen „The Shadows Rise“ erhalten. Mit im Gepäck: der neue Shadow-Raid fürs Endgame, frische Solo-Inhalte mit dem Namen „Chaos Rift“, die Tier-4-Rüstungsstufe, ein neues Abo für 1.500 Königliche Kristalle (etwa 15 Euro) und mehr. Alle Details findet ihr in den Patch Notes auf playlostark.com. Von einst 1.324.761 Spielern im Peak spielen mittlerweile nur noch 13.973 auf Steam zur Prime-Time (das sind etwa 1.05 Prozent, Quelle: steamcharts.com).
Was ist sonst noch passiert? Im September 2025 ging Blizzard vor Gericht gegen die Betreiber des größten Privat-Servers für WoW Classic vor. Jetzt kam es zu einem Vergleich. Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz hofft, dass sich nach Nostalrius und Classic die Geschichte wiederholt und wir uns im Laufe des Jahres über eine Ankündigung von WoW Classic Plus freuen können.
Eorzea bereitet sich auf Patch 7.5 und die Fan Festivals vor
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Ab dem 21. April ist in WoW Mists of Pandaria Classic der XP-Bonus von „Rauschende Reisen“ aktiv. Die Details dazu: auf blizzard.com.
- Vom 24. April bis zum 22. Mai 2026 könnt ihr euch für WoW einen neuen Twitch Drop sichern: den Dekorationsgegenstand Kuscheliger perlweißer Grrgle. Was ihr dafür konkret tun müsst, erfahrt ihr auf der offiziellen WoW-Webseite.
- Das Update Herren der Scherbenwelt erscheint am 15. Mai 2026 für die Anniversary Edition von WoW TBC Classic. Auch hier gibt’s die Details auf blizzard.com.
- Die Entwickler von World of Warcraft hatten für den ID-Wechsel am 15. April 2026 ein frisches Hotfix-Paket geschnürt. Fans des MMORPGs konnten sich auf mehrere abgeschwächte Dungeons sowie Raids und auf Fixes für einige nervige Bugs freuen.
- Seit es WoW gibt, suchen Schadensausteiler und Heiler händeringend nach einem Tank. Dabei sind alle Bausteine für den – aus unserer Sicht – perfekten Lösungsvorschlag eines Spielers bereits im Blizzard-MMORPG vorhanden.
- „Tico“ ist für die westliche Community so etwas wie das Gesicht von Throne and Liberty. Jetzt hat er Amazon Games verlassen, um direkt für NCSoft zu arbeiten.
- Update 50 von Elder Scrolls Online ist auf dem Testserver gelandet und ihr könnt euch die geplanten Neuerungen anschauen. Alle Infos dazu findet ihr auf elderscrollsonline.com.
- Final Fantasy XIV bereitet sich auf den Launch von Patch 7.5 am 28. April 2026 vor. Die Übersichtsseite zu Trail to the Heavens wurde erneut von den Entwicklern um neue Details erweitert. Zudem hat Square auf dem offiziellen Loadstone die Twitch-Kampagnen rund um das anstehende Fan Festival vorgestellt. Zu guter Letzt fand am 17. April der Brief des Produzenten LIVE Teil 92 statt, auf Twitch könnt ihr den Stream erneut schauen.
- Am 16. April 2026 ist das wöchentliche Update für Black Desert erschienen, mit Verbesserungen für den Warentausch, der Überarbeitung vom Altar des Blutes, dem Beginn des 2. Semesters der Olvia-Akademie und mehr. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com. Eine Übersicht zum Altar des Blutes findet ihr übrigens auch auf YouTube und im Folgenden:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Albion Online feiert den Release von Update „Radiant Wilds“ und bereitet sich auf das Debüt auf Xbox vor. Im jüngsten Dev-Talk auf YouTube standen übrigens die UI-Anpassungen sowie die Controller-Steuerung für das MMORPG im Fokus.
- Das deutsche MMORPG Tibia erzielt Rekordumsätze, dadurch können sich die Mitarbeiter von CipSoft über dicke Boni freuen.
- In EVE Online kam es zum großen Kampf zweier mächtiger Allianzen, der selbst die Server zum Abstürzen brachte. Das Ergebnis: 2 Weltrekorde.
- In dieser Woche ist für Old School Runescape die „Demonic Pacts“-Liga gestartet, bei der die namensgebenden, dämonischen Pakte und knackige Boss-Herausforderungen im Vordergrund stehen. Alle Details erfahrt ihr auf runescape.com.
- Bis zum 23. April läuft in Tibia das „Spring into Life“-Event, bei dem ihr in Drachenhorten neugeborene Drachen-Babys finden könnt. Die Details findet ihr auf tibia.com.
- In DC Universe Online sind die Superman-Feierlichkeiten gestartet. Sie laufen bis zum 27. April und versprechen Event-Inhalte, Skins und mehr. Schaut für mehr Infos auf dcuniverseonline.com vorbei.
Welche 12 kostenlosen MMORPGs machen 2026 eigentlich so richtig Spaß? Wir verraten es euch im Folgenden in unserem neuen Video. Mehr Bewegtbilder zum besten Genre der Welt findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO, schaut vorbei!
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Im Zuge der Gerichtsverfahren rund um Intrepid und Ashes of Creation sind neue Dokumente ans Licht gekommen, die ein Gerücht zu bestätigen scheinen, bei dem es um ein Investitionsangebot von Riot in Millionen-Höhe geht. Riot-Mitgründer Marc Merrill hat sich dazu geäußert.
- Ebenfalls zu Wort gemeldet hat sich Steven Sharif, der ehemalige Chef von Ashes of Creation, der sich in einem 11 Seiten starken Dokument noch einmal zu den Vorwürfen und das Ende von Intrepid geäußert hat.
- Aus einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne sollte ein gutes MMORPG auf Steam entstehen, jetzt wird aus Books of Travels lediglich ein Singleplayer-Titel.
- Mit Honor of Kings: World ist in China gerade das größte MMORPG 2026 gestartet. Ein bekannter YouTuber hat sich auf die Server begeben und erklärt, wie sein erster Eindruck aussieht.
- Es gibt Gerüchte, dass sich ein neues Spiel fürs Universum von ArcheAge in der Entwicklung befindet. Es soll wohl in Unreal Engine 5 entstehen, auf eine isometrische Perspektive setzen (wie Lost Ark) und sich sonst aber mehr am ersten ArcheAge halten als ArcheAge Chronicles (via mmorpg.org.pl). Mangels offizieller Ankündigung solltet ihr das Gerücht aber noch mit Vorsicht genießen.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.