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MMORPG von Amazon hat nur noch 1 Prozent seiner Spieler, reagiert auf den Fall mit … einem neuen Abo

kscholz Karsten Scholz Lesezeit 4 Minuten
Lost Ark Aufmacher neues Abo

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein neues Abo, ein spannender Playtest und viele WoW-Termine.

Lost Ark
Lost Ark
Action-RPGHack & SlayMMORPG

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Im September 2025 ging Blizzard vor Gericht gegen die Betreiber des größten Privat-Servers für WoW Classic vor. Jetzt kam es zu einem Vergleich. Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz hofft, dass sich nach Nostalrius und Classic die Geschichte wiederholt und wir uns im Laufe des Jahres über eine Ankündigung von WoW Classic Plus freuen können.

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Scars of Honor: Neuer Trailer stimmt auf ersten Playtest auf Steam ein

Eorzea bereitet sich auf Patch 7.5 und die Fan Festivals vor

Das passierte bei den großen MMORPGs:

  • Ab dem 21. April ist in WoW Mists of Pandaria Classic der XP-Bonus von „Rauschende Reisen“ aktiv. Die Details dazu: auf blizzard.com.
  • Vom 24. April bis zum 22. Mai 2026 könnt ihr euch für WoW einen neuen Twitch Drop sichern: den Dekorationsgegenstand Kuscheliger perlweißer Grrgle. Was ihr dafür konkret tun müsst, erfahrt ihr auf der offiziellen WoW-Webseite.
  • Das Update Herren der Scherbenwelt erscheint am 15. Mai 2026 für die Anniversary Edition von WoW TBC Classic. Auch hier gibt’s die Details auf blizzard.com.
  • Die Entwickler von World of Warcraft hatten für den ID-Wechsel am 15. April 2026 ein frisches Hotfix-Paket geschnürt. Fans des MMORPGs konnten sich auf mehrere abgeschwächte Dungeons sowie Raids und auf Fixes für einige nervige Bugs freuen.
  • Seit es WoW gibt, suchen Schadensausteiler und Heiler händeringend nach einem Tank. Dabei sind alle Bausteine für den – aus unserer Sicht – perfekten Lösungsvorschlag eines Spielers bereits im Blizzard-MMORPG vorhanden.
  • „Tico“ ist für die westliche Community so etwas wie das Gesicht von Throne and Liberty. Jetzt hat er Amazon Games verlassen, um direkt für NCSoft zu arbeiten.
  • Update 50 von Elder Scrolls Online ist auf dem Testserver gelandet und ihr könnt euch die geplanten Neuerungen anschauen. Alle Infos dazu findet ihr auf elderscrollsonline.com.
  • Final Fantasy XIV bereitet sich auf den Launch von Patch 7.5 am 28. April 2026 vor. Die Übersichtsseite zu Trail to the Heavens wurde erneut von den Entwicklern um neue Details erweitert. Zudem hat Square auf dem offiziellen Loadstone die Twitch-Kampagnen rund um das anstehende Fan Festival vorgestellt. Zu guter Letzt fand am 17. April der Brief des Produzenten LIVE Teil 92 statt, auf Twitch könnt ihr den Stream erneut schauen.
  • Am 16. April 2026 ist das wöchentliche Update für Black Desert erschienen, mit Verbesserungen für den Warentausch, der Überarbeitung vom Altar des Blutes, dem Beginn des 2. Semesters der Olvia-Akademie und mehr. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com. Eine Übersicht zum Altar des Blutes findet ihr übrigens auch auf YouTube und im Folgenden:
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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Welche 12 kostenlosen MMORPGs machen 2026 eigentlich so richtig Spaß? Wir verraten es euch im Folgenden in unserem neuen Video. Mehr Bewegtbilder zum besten Genre der Welt findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO, schaut vorbei!

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist

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