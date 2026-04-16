MMORPG sammelte über 200.000 € von Fans, wird jetzt eingestellt, lässt euch dennoch für immer weiter spielen

Aus einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne sollte ein gutes MMORPG auf Steam entstehen, jetzt wird daraus lediglich ein Singleplayer-Titel.

Was ist das für ein MMORPG? Books of Travels ist ein kleines MMORPG, das 2021 gestartet ist. Statt auf große Massen zu setzen, drehte sich bei diesem Titel alles um eine gute Erfahrung für kleine Gruppen.

Besonders war dabei vor allem der Art-Style, der darauf ausgelegt war, die Spieler in eine Art Kunstwerk eintauchen zu lassen. Gerade soziale Aktivitäten wie Erkundung, Fischerei und Handel waren für das meditative Gameplay wichtig.

Book of Travels wurde von seinen Entwicklern in der Vergangenheit mit Animal Crossing verglichen. Der Clou: Die Spieler müssen zwar zusammenarbeiten, es gibt aber keinen Chat oder eine Funktion, Nachrichten zu schreiben. Jeder beteiligte sich nur durch seine Taten an der gemeinsamen Sache.

Hier könnt ihr sehen, wie das MMORPG aussah:

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Ende für das MMORPG

Wieso ist das MMORPG am Ende? Book of Travels war 2019 auf Kickstarter finanziert worden und hatte 2021 einen sehr holprigen Start hinter sich. Das ungewöhnliche Spielprinzip machte den Titel nicht gerade attraktiv für MMO-Fans, was sich auch am niedrigen Spielerrekord von 1.390 Spielern zeigt (Quelle: SteamDB).

Die Entwickler erklären das Ende ihres MMORPGs so:

Book of Travels ist in vielerlei Hinsicht fantastisch und wunderbar, aber wie ihr wisst, sind wir bei dem Versuch, es zu verwirklichen, auf erhebliche Hindernisse und Probleme gestoßen. Wir haben uns mehr vorgenommen, als wir bewältigen konnten. Wir konnten nicht das liefern, was wir uns vorgenommen und was wir versprochen hatten. Im Laufe der Zeit wurde uns klar, dass wir nicht über die für ein solches Projekt erforderlichen Kapazitäten verfügten. Entwickler von Books of Travels auf Steam

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Was wird aus dem MMORPG? Die Entwickler wollen ihre harte Arbeit nicht einfach wegwerfen. Sie wandeln das MMORPG in einen Singleplayer-Titel um. Statt eines satten Preises von 29,99 € gibt es das Spiel von nun an für 4,99 € zu kaufen.

Als Singleplayer-Titel werden auch Mods unterstützt, die den Fans ermöglichen sollen, den Titel noch schwieriger zu machen. Mit einem Update für ihr Spiel möchten die Entwickler das erhalten, was sie geschaffen haben.

Am 31. Juli 2026 werden die Server heruntergefahren. Bis dahin können Spieler ihre Charaktere herunterladen, um sie später offline nutzen zu können. In den Kommentaren zur Ankündigung finden sich viele traurige, aber verständnisvolle Fans.

Für die Entwickler von Books of Travels geht die Reise zu Ende und sie haben nicht das erreicht, was sie sich erträumt haben. Gleichzeitig gibt es dank des Fortbestands als Singleplayer-Titel ein Happy End für die Spieler und Charaktere, an dem andere MMORPGs ein Beispiel nehmen können. Damit das in Zukunft häufiger so wird, setzten sich Gamer auch mit der Politik auseinander: Initiative will eure MMORPGs auf Steam retten, feiert ersten Durchbruch