WoW Hotfixes vom 15. April 2026 machen Raids und Dungeons einfacher, beheben nervige Bugs

Die Entwickler von World of Warcraft haben für den ID-Wechsel am 15. April 2026 ein frisches Hotfix-Paket geschnürt. Freut euch auf mehrere abgeschwächte Dungeons sowie Raids und auf Fixes für einige nervige Bugs.

Was sind das für Hotfixes? Die Fehlerbehebungen und Balancing-Anpassungen vom 15. April 2026 betreffen vor allem diverse Dungeons und Raids aus World of Warcraft: Midnight. Die Entwickler haben sich aber auch einer Quest aus Vol’dun angenommen, damit ihr diese fehlerfrei abschließen könnt.

Im Folgenden fassen wir euch die Highlights des jüngsten Hotfix-Pakets zusammen. Danach folgen die offiziellen englischen Patch Notes.

Es gab einen Fix für die Quest „Der Duft der Dünen“ aus Vol’dun. Ihr solltet jetzt problemlos den Sand aus den gelockerten Sandhaufen sammeln können.

In der Raid-Instanz „Marsch auf Quel’Danas“ gab es spürbare Abschwächungen für den Kampf gegen L’ura auf Mythisch. Der Boss besitzt 5 Prozent weniger Gesundheit und es gab Anpassungen für diverse Fähigkeiten, durch die der Kampf spürbar leichter werden sollte.

Anpassungen gab’s auch für den Raid „Die Leerenspitze“. Der finale Encounter sollte euch durch mehrere Abschwächungen auf Heroisch und darunter jetzt leichter fallen. Außerdem wurden einige Fehler bei vorherigen Bossen behoben.

Der Dungeon Maisarakavernen hat sich ebenfalls Abschwächungen eingefangen. So fallen die Gesundheitspunkte einiger Gegner jetzt spürbar geringer aus, zudem kann es bei Muro’jin und Nekraxx jetzt nicht mehr passieren, dass euch eine bestimmte Fähigkeit erwischen konnte, obwohl das nicht der Fall sein sollte.

Weitere Fehler wurden in Sitz des Triumvirats, Himmelsnadel und im Windläuferturm behoben.

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WoW: Offizielle Patch Notes der Hotfixes vom 15. April 2026

Dungeons and Raids

Maisara Caverns Frenzied Berserker’s health reduced by 13%. Keen Headhunter’s health reduced by 10%. Muro’jin and Nekraxx Resolved an issue where Carrion Swoop could occasionally strike units behind Nekraxx or strike players twice.

Seat of the Triumvirate Addressed an issue where some area of the dungeon is unintentionally empowering creatures. Siphon Void in L’ura’s encounter is now marked as important. Decimate in Zuraal the Ascended encounter now has an encounter warning.

Skyreach Target of Cast Down now has a debuff on their unit frame.

Windrunner Spire Commander Kroluk Fixed an issue where Commander Kroluk could fail his jump based on his target’s location within his chamber.

The Voidspire Vaelgor & Ezzorak Resolved an issue where Ezzorak could continue to fight the Lightbound Vanguard after Vaelgor and all players have perished. Lightblinded Vanguard War Chaplain Senn’s Aura of Peace silence effect no longer triggers from Halo, Ice Lance, or Galactic Guardian Moonfire. Resolved an issue where Execution Sentence’s vulnerability could sometimes not work in Mythic difficulty. Health reduced by 5% on Mythic difficulty. Developers’ notes: Our goal with this change is to encourage a greater diversity of raid compositions to succeed in the encounter. Crown of the Cosmos Alleria and Rift Simulacrum’s health reduced by 5% in Heroic difficulty. Cosmic Barrier absorb amount reduced by 5% in Heroic difficulty. Silverstrike Ricochet width increased to 5 yards in non-Mythic difficulties (was 4 yards). Undying Voidspawn’s nearby player detection range has been reduced to 10 yards in non-Mythic difficulties (was 15 yards).

March on Quel’danas L’ura’s health reduced by 5% on Mythic difficulty. Termination Matrix Terminate applications reduced to 4 (was 5). Terminate cast time increased to 2 seconds (was 1.5 seconds). Heaven’s Glaives Blades per cast reduced to 5 on Heroic and Mythic difficulties (was 6). Max duration reduced to 2 minutes on Heroic and Mythic difficulties (was 3 minutes). Grim Symphony Melody can no longer repeat the same Dark Rune twice. Second cast now spins clockwise (was counter-clockwise). Eclipsed heal absorb reduced by 10% on Mythic difficulty. Overkill Current damage reduced by 20% on Heroic difficulty. The final cast of Criticality now triggers 2 Tears of L’ura per Dawn Crystal (was 3). Dark Constellation precast time increased to 2.5 seconds on Mythic difficulty (was 2 seconds).



Quests

Fixed a bug where players were unable to collect handfuls of sand from Loosened Sand piles in Vol’dun for “The Fragrance of the Dunes”.

Was haltet ihr vom aktuellen Stand von WoW, was Bugs und das Balancing angeht? Wo müssen die Entwickler eurer Meinung nach noch Anpassungen vornehmen? Verratet es in den Kommentaren! Vor Gericht hat Blizzard kürzlich übrigens einen Sieg gegen den Privat-Server Turtle WoW errungen. Das erinnert stark an einen vergleichbaren Rechtsstreit, der schließlich zu WoW Classic führte: Es scheint sicher, dass die Entwickler von World of Warcraft jetzt erneut eine große Ankündigung folgen lassen.