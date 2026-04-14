Gesicht von Amazons MMORPG verlässt das Unternehmen, könnte das endgültige Aus bedeuten

Das Gesicht von Throne and Liberty, „Tico“ hat Amazon Games verlassen, doch er wechselt nicht irgendwo hin, sondern ausgerechnet zum Entwickler des MMORPGs.

Wie steht es um Throne and Liberty? Schon seitdem Amazon das Ende von New World angekündigt hat, fragen sich die Fans, wie es mit den anderen MMORPGs weitergeht. Während Lost Ark zunächst unter anderem die deutsche Sprache verloren hat, kämpft es inzwischen mit starkem Spielerschwund.

Etwas anders steht es um Throne and Liberty. Zwar schleicht sich laut SteamDB auch hier ein langsamer Abwärtstrend ein, das MMORPG steht nach Serverzusammenlegungen und dank weiterer Updates etwas besser da. Große Sprünge gab es seit dem September-Update jedoch nicht mehr.

Die Fans munkeln entsprechend, was man in Zukunft noch von Amazon Games als Publisher der MMORPGs erwarten darf. Jetzt kommt es jedoch schon zum nächsten Schlag für das Unternehmen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Throne and Liberty sehen:

Video starten Throne and Liberty: Trailer zeigt Regionen der Erweiterung Wildnis von Talandre Autoplay

Tico verlässt Amazon Games

Wer ist gegangen? Throne and Liberty veröffentlichte bislang jeden Monat ein Video mit Host Tico in dem über kommende Updates, Probleme und Kritik gesprochen wurde. Doch ausgerechnet Host Tico hat Amazon Games laut seines LinkedIn-Profiles jetzt verlassen.

Doch Tico ist jetzt nicht arbeitslos, im Gegenteil: Er hat einen fließenden Wechsel zu NC (ehemals NCSoft) hingelegt. Dort arbeitet er jetzt als „Director of Product Management“, was seine Tätigkeit nicht wirklich eingrenzt oder näher beschreibt.

Was könnte das bedeuten? Durch den Wechsel zu NC drängen sich zwei Theorien auf, die beide möglich sind. Die Haupttheorie ist, dass Amazon Games sich aus den MMORPGs, die sie gemeinsam mit NC als Entwickler in den Westen gebracht haben, zurückzieht. Das würde zum Aus bei New World und dem angekündigten Ausstieg aus der bekannten MMORPG-Richtung passen.

Das würde bedeuten, dass NC auch die Rolle des Publishers ihrer MMORPGs übernimmt und in diesem Zug das Gesicht von Throne and Liberty beibehalten möchte. Tico würde also bei Throne and Liberty unter NC-Führung erhalten bleiben und Amazon Games wäre früher oder später raus.

Zu den Plänen von Amazon Games für die Zukunft haben wir von MeinMMO bereits für einen anderen Artikel bei Amazon Games nachgefragt und bislang keine Antwort erhalten. Es ist also vollkommen offen, ob der Wechsel das Aus von Amazon Games bedeutet oder es doch Theorie Nummer 2 wahr ist.

Was ist die zweite Theorie? In einem Beitrag auf Reddit glauben viele eher daran, dass Tico zu NC wechselt, um an der Veröffentlichung von Aion 2 im Westen zu arbeiten. Er wäre als Gesicht von Throne and Liberty somit Geschichte und würde eventuell die gleiche Rolle bei Aion 2 übernehmen.

Die eine Theorie schließt dabei die andere nicht unbedingt aus, so könnte Tico sowohl an Aion 2 als auch an Throne and Liberty für NC arbeiten. Ob eine der beiden Theorien sich als Wahrheit herausstellt, lässt sich bislang jedoch nicht mit Sicherheit sagen.

Wie es mit Amazon Games und seinen MMORPGs weitergeht, bleibt ungewiss. Die Hinweise deuten jedoch immer mehr auf einen Wechsel zu NC hin. Auch bei Amazons anderem MMORPG Lost Ark gab es zuletzt bedeutungsvolle Abgänge: Nach Kündigungen sorgen sich Fans um das vorletzte MMORPG von Amazon, droht das Schicksal von New World?