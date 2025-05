Das MMORPG Lost Ark streicht die gesamte deutsche Sprache, damit ihr nicht versehentlich eine falsche Taste drückt

Pokémon GO: Gigadynamax-Gortrom Konter – So besiegt ihr den starken Boss

Wie ist das mit anderen Layouts? Die Entwickler haben zwar die zwei Sprachen samt Tastatur-Layouts entfernt, behalten aber andere Tastatur-Layouts bei. So können Spieler weiterhin englische Keyboard-Layouts wie die Colemak-Tastaturbelegung (QWFPGJ) (via Wikipedia ) nutzen und auch das Dvorak-Layout (“<>PYF) (via Wikipedia ) soll offiziell weiter unterstützt werden.

Die Absicht hinter unserer Änderung war es, Verwirrung bei den Spielern zu vermeiden und die Konsistenz der wichtigsten Guides und Mechaniken im Spiel zu erhalten. Obwohl unsere Absicht in gutem Glauben war, werden wir diskutieren, welche Optionen wir in Zukunft ergreifen können. Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir AZERTY und QWERTZ nicht sofort reparieren oder wieder hinzufügen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt, nach einer weiteren Diskussion, ein Update zur Lage zur Verfügung stellen.

Bei solchen Bossen gab es wohl in der Vergangenheit immer wieder Probleme, weil die Sequenzen auf das englische Keyboard ausgelegt sind und deshalb bei anderen Tastaturen schwieriger oder problematisch sein können. So drückten Spieler zwar die Z-Taste, sollten aber die Y-Taste drücken und umgekehrt. Diese Fehler möchten die Entwickler mit der Umstellung auf ein einheitliches Layout ausmerzen.

Weshalb wurden die Sprachen gestrichen? Laut den Entwicklern wurden die anderen Sprachen und Tastatur-Layouts gestrichen, weil es Probleme mit Bossen im MMORPG gab. So gibt es manche Boss-Gegner in Lost Ark bei denen die Spieler schnell die richtigen Tasten auf ihrem Keyboard als Quick-Time-Event drücken müssen. Ein Beispiel dafür ist der Boss Vykas (Gate 3).

