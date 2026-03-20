Nach Kündigungen sorgen sich Fans um das vorletzte MMORPG von Amazon, droht das Schicksal von New World?

Amazon zieht sich immer mehr aus der MMORPG-Sparte zurück. Jetzt gab es zwei prominente Abgänger bei Lost Ark und die Fans fürchten, das Ende könnte nah sein.

Was sind das für Kündigungen? Am 17. März haben gleich zwei prominente Entwickler von Lost Ark ihr Ende bei Amazon Games verkündet. Auf X.com verabschiedeten sie sich und bedankten sich für die Zeit bei Amazon Games und bei der Community.

Unklar bleibt, ob die beiden gekündigt haben oder entlassen wurden. Für die Fans sorgt dies jedoch schon jetzt für große Befürchtungen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Lost Ark sehen:

Sorge um ein zeitiges Ende

Welche Befürchtungen haben die Fans? Für die Fans auf Reddit sieht es so aus, als würde Amazon Games sich als Publisher aus Lost Ark zurückziehen. Obwohl keine offizielle Nachricht der Entwickler vorliegt, wirken die Abgänge der treuen Mitarbeiter, die von Anfang an dabei waren, für die Fans eindeutig.

Gleichzeitig wurde vor nicht allzu langer Zeit die deutsche und französische Sprache aus dem Spiel gestrichen, was auch für Einsparungen beim Publisher spricht. Lost Ark stirbt derzeit zudem einen leisen Tod. In den letzten 6 Monaten haben nie mehr als 21.000 Spieler das MMORPG gleichzeitig gespielt (Quelle: SteamDB).

Auch die neuen Updates, die von Smilegate aus Korea in die westliche Version gebracht werden, locken kaum noch neue Spieler an. So macht sich die Sorge breit, Lost Ark könnte ein zeitiges Ende erwarten. Doch ein Detail könnte jetzt für Entwarnung sorgen.

Was ist das für ein Detail? Die Entwickler von Smilegate, die das MMORPG in Korea betreiben und auch hinter dem Gameplay des Spiels stecken, haben eine neue Stellenausschreibung (via Smilegate.com) veröffentlicht. Darin suchen sie einen MMORPG Game Operations Manager der fließend Englisch spricht.

Dieser soll laut der Stellenausschreibung die Leitung eines MMORPGs übernehmen, der Community neue Updates präsentieren und die Richtung vorgeben. Genau die Aufgaben, die gerade bei Amazon Games nicht mehr personell besetzt werden.

Es deutet sich hier ein Wechsel von Amazon Games als Publisher zu einer Verwaltung von Smilegate selbst an. Dies wäre ein logischer Schritt, denn wie wir bereits aus dem Ende von New World wissen, möchte Amazon sich perspektivisch komplett vom Markt zurückziehen.

Wir haben Amazon Games zu dem Sachverhalt angefragt und teilen euch ihre Antwort mit, sobald sie vorliegt.

Wie es mit Lost Ark weitergeht, ist ungewiss. Bei einer Übernahme von Smilegate könnten die Spieler sich immerhin auf einen Fortbestand ihrer Charaktere freuen. Ob es aber wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. Nicht nur bei Lost Ark gibt es Abgänge: Der Chef von Amazon Games verlässt das Unternehmen, war das Gesicht für MMORPGs