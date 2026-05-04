Aktuell dürfen zahlreiche interessierte Spieler am ersten Alpha-Playtest von Scars of Honor auf Steam teilnehmen. Das erste Feedback aus der Community fällt klar aus: Auf das Team kommt noch eine Menge Arbeit zu.

Was ist das für ein Playtest? Das Team von Scars of Honor lädt vom 30. April bis zum 11. Mai 2026 erstmals zu einem Alpha-Playtest auf Steam ein. Eingeladene Spieler dürfen sich für die Völker Mensch, Bärier, Zwerg, Untoter, Inferno-Dämon oder Gronthar Charaktere der Stufe 16 erstellen und die vier Klassen Paladin, Magier, Waldläufer sowie Druide ausprobieren.

Die Tester erwartet eine noch recht ungeschliffene Quest-Erfahrung in der Region Ondall’s Fall, eine Auswahl an Sammel- und Herstellungstätigkeiten und sie können sich in den umfangreichen Talentbäumen austoben und erste Narben-Perks freischalten. Im Laufe des Tests sollen weitere Inhalte freigeschaltet werden, wie der Weltboss Lord of Shadows, ein Schlachtfeld oder die PvP-Arena.

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Bitte kein Early Access im 4. Quartal 2026

Wie fällt der Ersteindruck der Tester aus? Eine Diskussion auf Reddit zeigt aktuell deutlich, wie roh die Spielerfahrung in der Alpha von Scars of Honor noch ist. Der Spieler Kevadu berichtet von zahllosen Bugs, massiven Performance-Einbrüchen, vom nicht vorhandenen Treffer-Feedback in den Kämpfen und von der Schwierigkeit, Gegner in chaotischen Situationen gezielt auswählen zu können.

Sein vernichtendes Fazit: „Der Playtest für Scars of Honor schafft es irgendwie, dass im Vergleich sogar die Beta von Chrono Odyssey gut aussieht.“ Seiner Einschätzung nach sollten die Entwickler auf gar keinen Fall einen Early-Access-Start im 4. Quartal 2026 anpeilen.

In den Kommentaren unterstreichen diverse Spieler die Erfahrungen von Kevadu. VermillionWeasel erklärt auf Reddit etwa: „Ich verfolge dieses Spiel, glaube ich, seit 2020 oder 2021, und sie wollen es dieses Jahr veröffentlichen. Das Spiel ist angesichts dieses Zeitplans einfach noch lange nicht so weit, wie es sein sollte, und wird nicht fertig werden. Es braucht ganz klar noch einige Jahre in der Entwicklung.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz den Test? Ich konnte erst ein paar wenige Stunden reinspielen, kann das Feedback der Spieler aber verstehen: Alles an Scars of Honor wirkt noch roh und unfertig. Essenzielle Säulen wie der Kampf machen noch keinen Spaß.

Ich sehe aber auch einiges an Potenzial. Scars of Honor belohnt beispielsweise schon jetzt das Gruppenspiel beim Questen und beim Sammeln von Rohstoffen. Die Talentbäume bieten zig Optionen für unterschiedliche Spielstile. Darauf lässt sich aufbauen.

Das hier ist eine krude Alpha, an der man eigentlich noch eine ganze Weile arbeiten sollte, bevor man die geschlossenen Testphasen verlässt und beispielsweise eine Early-Access-Variante veröffentlicht. Sehr viel mehr ins Detail gehe ich, wenn ich genug Stunden für einen eigenen Erfahrungsbericht gespielt habe. Der sollte im Laufe der Woche auf MeinMMO online gehen.

Warum der Vergleich zu Chrono Odyssey? Das MMORPG von Chrono Studio wirkte beim ersten Steam-Test im Sommer 2025 ebenfalls noch sehr unfertig und Bug-verseucht. Das kritische Feedback der Tester brachte dann gleich mehrere Verschiebungen und eine sehr lange ToDo-Liste für die Entwickler mit sich. Mehr erfahrt ihr in unserer Übersicht: Chrono Odyssey Release, Beta, Inhalte – Alles Wichtige zu einem der größten neuen MMORPGs aus 2027