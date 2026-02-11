Chrono Odyssey: Release, Beta, Inhalte – Alles Wichtige zu einem der größten neuen MMORPGs aus 2027

Wenn es um die spannendsten MMORPGs der Zukunft geht, darf Chrono Odyssey nicht fehlen. In diesem Artikel fasst euch MeinMMO zusammen, was über das neue Online-Rollenspiel für Steam, PS5 und Xbox Series bekannt ist.

Was muss ich zu Chrono Odyssey wissen? Hier zuerst die wichtigsten allgemeinen Infos zum neuen MMORPG von Chrono Studio und Publisher Kakao Games:

Geplanter Release : 1. Quartal 2027 (weltweit zeitgleicher Start, auch alle Updates sollen global bereitgestellt werden)

: 1. Quartal 2027 (weltweit zeitgleicher Start, auch alle Updates sollen global bereitgestellt werden) Bestätigte Plattformen : PC (Steam und Epic Games), PlayStation 5 sowie Xbox Series

: PC (Steam und Epic Games), PlayStation 5 sowie Xbox Series Genutzte Engine : Die Welt von Setera entsteht in Unreal Engine 5

: Die Welt von Setera entsteht in Unreal Engine 5 Nächster Meilenstein : Aktuell arbeiten die Entwickler daran, dass Feedback aus den vergangenen Testphasen umzusetzen. Wann der nächste Test im Westen stattfindet, ist unklar.

: Aktuell arbeiten die Entwickler daran, dass Feedback aus den vergangenen Testphasen umzusetzen. Wann der nächste Test im Westen stattfindet, ist unklar. Art des MMORPGs : Mix aus Themenpark und Sandbox, mit großem Fokus auf PvE-Inhalte für Solisten und kleine Gruppen aus 3, 5 oder 10 Spielern (PvP gibt es, soll aber optional sein)

: Mix aus Themenpark und Sandbox, mit großem Fokus auf PvE-Inhalte für Solisten und kleine Gruppen aus 3, 5 oder 10 Spielern (PvP gibt es, soll aber optional sein) Bezahlmodell : Es gibt noch keine Info zum Preis. Laut den Entwicklern möchte man sich über kosmetische Items und einen Battle Pass monetarisieren. Es soll keine Pay2Win-Elemente geben.

: Es gibt noch keine Info zum Preis. Laut den Entwicklern möchte man sich über kosmetische Items und einen Battle Pass monetarisieren. Es soll keine Pay2Win-Elemente geben. Unterstützte Sprache: Deutsche Oberfläche und Untertitel, englische Vertonung

Update vom 11. Februar 2026: Chrono Odyssey wurde vom 4. Quartal 2026 auf das 1. Quartal 2027 verschoben.

Im Folgenden gehen wir noch sehr viel mehr ins Detail. Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr zu den für euch spannenden Kapiteln springen:

Einen ersten Eindruck zu Chrono Odyssey gibt euch dieser Trailer:

Die Besonderheiten von Chrono Odyssey

Was zeichnet Chrono Odyssey aus? Dank zahlreicher Angespielt-Berichte und der Beta im Juni ist mittlerweile recht klar, wie sich das neue MMORPG im „Early Game“ spielt. Eine wichtige Erkenntnis: Obwohl hinter Chrono Odyssey ein südkoreanisches Studio steht, unterscheidet sich das Spiel teils stark von vielen anderen Vertretern aus dieser Region:

Die optionsreiche Charaktererstellung kommt ohne Genderlock aus. Ihr könnt euer Geschlecht also frei wählen, egal, welche Klasse ihr spielen möchtet.

Das Spiel verzichtet auf tägliche Aufgaben und reinen Mob-Grind. Die Zeit der Spieler soll wertgeschätzt werden.

Der Fokus liegt klar auf PvE, PvP soll nur eine optionale Randerscheinung sein.

Das Setting der Welt fällt ungewöhnlich düster aus, mischt Fantasy mit SciFi und kosmischem Horror.

Bei der Herstellung oder der Aufwertung von Ausrüstungsteilen und Waffen gibt es keine Zufallskomponenten, die sich bestrafend anfühlen könnten – seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Die Entwickler selbst bezeichnen Chrono Odyssey gern als Open-World-Action-Online-RPG. Aus dieser Bezeichnung ergeben sich weitere wichtige Säulen des Spiels:

Open World : Die Entwickler versprechen eine riesige, offene Welt ohne Ladebildschirme. Die Erkundung der Regionen soll sich belohnend anfühlen. Mangels Minimap müsst ihr euch vor allem mithilfe eines Kompass und über die vielen „Points of Interests“ orientieren. Als Vorbild nennen die Entwickler die Zwischenlande aus Elden Ring.

: Die Entwickler versprechen eine riesige, offene Welt ohne Ladebildschirme. Die Erkundung der Regionen soll sich belohnend anfühlen. Mangels Minimap müsst ihr euch vor allem mithilfe eines Kompass und über die vielen „Points of Interests“ orientieren. Als Vorbild nennen die Entwickler die Zwischenlande aus Elden Ring. Action : Das actionreiche Kampfsystem soll sich durch die nahe Third-Person-Perspektive dynamisch anfühlen und gleichermaßen gut mit Maus sowie Tastatur oder mit Gamepad funktionieren. Jede Klasse wählt sich dabei aus 3 Waffen 2 aus, zwischen denen sie im Kampf flexibel wechseln dürfen. Gezieltes Ausweichen oder das Blocken gegnerischer Attacken ist lebenswichtig. Der Schwierigkeitsgrad fällt fordernd aus. Manch ein Beta-Tester fühlte sich an die Alpha aus New World oder an einen Souls-Titel erinnert.

: Das actionreiche Kampfsystem soll sich durch die nahe Third-Person-Perspektive dynamisch anfühlen und gleichermaßen gut mit Maus sowie Tastatur oder mit Gamepad funktionieren. Jede Klasse wählt sich dabei aus 3 Waffen 2 aus, zwischen denen sie im Kampf flexibel wechseln dürfen. Gezieltes Ausweichen oder das Blocken gegnerischer Attacken ist lebenswichtig. Der Schwierigkeitsgrad fällt fordernd aus. Manch ein Beta-Tester fühlte sich an die Alpha aus New World oder an einen Souls-Titel erinnert. Online-RPG: Zwar lassen sich viele Inhalte solo oder mit ein, zwei Freunden meistern, doch tummeln sich in der Welt von Chrono Odyssey tausende andere Spieler. Ihr könnt euch zu Gilden zusammenschließen, wobei die Gemeinschaften aber nur ein soziales Netzwerk bieten. Es sind keine exklusiven Gildeninhalte geplant. Es gibt Raids für bis zu 10 Spieler.

Was beim Erkunden der Spielwelt hilft: Euer Charakter ist recht agil, hat einen Doppelsprung und kann schwimmen. Es gibt zudem ein Parcours/Kletter-System wie in Black Desert. Ihr könnt aber nicht überall hochklettern, wie es etwa in Breath of the Wild oder Dune: Awakening möglich ist.

Was ist mit dem Chronotector? Dieses Artefakt ermöglicht es euch, die Zeit in Chrono Odyssey zu manipulieren. Skills für den Chronotector schaltet ihr über gemeisterte Chaos Gates frei. Zudem besitzt das Werkzeug einen eigenen Talentbaum, in dem ihr Verbesserungen freischalten könnt. Bereits aus der Beta und Trailern bekannte Zeitmanipulationen:

Ihr könnt Feinde einfrieren und so kurzzeitig gefahrlos bekämpfen. Den Zeitstillstand müsst ihr teils auch in Quests einsetzen, etwa, um ein wildes Pferd zähmen zu können (wichtig für die Freischaltung des ersten Mounts).

Es ist möglich, die Zeit 10 Sekunden lang zurückzuspulen, um Manöver zurückzunehmen und auf den vorherigen Gesundheitswert zurückzukehren. So könnt ihr beispielsweise von einer Anhöhe auf ein Ziel stürzen, nur um danach wieder zurück in Sicherheit zu hüpfen.

Ihr könnt ein Wesen aus einer anderen Zeit beschwören, das fortan an eurer Seite kämpft. Dabei schaltet ihr im Laufe der Zeit 4 verschiedene Wächter frei, zwischen denen ihr wählen dürft. Diese unterscheiden sich bei ihren Werten wie Attack, magische sowie physische Verteidigung, maximale Gesundheit und Bewegungsgeschwindigkeit.

Ihr könnt die Zeit so manipulieren, dass ihr durch die Luft schweben, mit einem satten Hopser hohe Hindernisse überwinden oder eigentlich tödliche Stürze abfangen könnt.

Ein weiterer Skill spürt mit einer Schockwelle Spuren aus der Vergangenheit, wodurch bestimmte Gegenstände hervorgehoben werden oder ihr für Quests notwendige Hinweise erhaltet.

Was die Auswirkungen der Zeit auf die Welt angeht, ist der RPG-Klassiker Chrono Trigger eine wichtige Inspiration für das Team. Auch in Chrono Odyssey soll man die Zeit nutzen, um ein kataklysmisches Ereignis zu verhindern.

Die 6 Klassen von Chrono Odyssey und die Charakterprogression

Bei der Charaktererstellung dürft ihr aus den folgenden 6 Klassen wählen (beachtet, dass in der Closed-Beta nur ein Teil der Archetypen zur Wahl stehen wird):

Berserker – Kettenklingen, Zwillingsäxte, Kampfaxt

– Kettenklingen, Zwillingsäxte, Kampfaxt Schwertkämpfer – Großschwert, Schwert und Schild, Doppelklingen

– Großschwert, Schwert und Schild, Doppelklingen Waldläufer – Bogen, Armbrust, Rapier

– Bogen, Armbrust, Rapier Paladin – Lanze, Hellebarde, Streitkolben

– Lanze, Hellebarde, Streitkolben Zauberer – Stab, Manasphäre, Grimoire

– Stab, Manasphäre, Grimoire Assassine – Säbel, Handgelenkklingen, Muskete

Jede Klasse soll dabei mindestens eine Waffe besitzen, mit der sie prima Schaden verursachen kann. Es gibt aber auch Waffen, mit denen ihr die Rollen eines Tanks oder Heilers ausüben könnt. Der Paladin wird fürs Erste dabei der einzige Archetyp sein, der alle drei Aufgaben der Heiligen Dreifaltigkeit ausfüllen darf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Laut den Entwicklern sollen die Waffen-Skills oftmals mehrere Funktionen erfüllen, wodurch man sie teils situativ einsetzen sollte, um das Maximum aus ihnen herauszuholen.

Ebenfalls bereits klar: Jede Waffe besitzt ihren eigenen Talentbaum, wodurch es möglich sein soll, ganz unterschiedliche Builds zu spielen. Alle Aktivitäten (auch das Sammeln von Ressourcen) belohnt mit Erfahrungspunkten. Das Leveln der Sammel-Skills wirkt sich übrigens nur auf das Tempo und die Effizienz des Abbaus aus.

Muss ich kämpfen? Es gibt keine friedfertigen Klassen wie Kartograf oder Händler. Ihr habt laut den Entwicklern aber die Wahl, ob ihr die für euch interessante Ausrüstung aus Kampf-Inhalten oder über das Crafting besorgen möchtet. Es soll nicht den einen bestmöglichen Weg für die Charakterprogression geben, sondern mehrere gleichwertige Alternativen – und das auch im Endgame.

Die Aktivitäten von Chrono Odyssey

Erwartet in Chrono Odyssey keine Schwemme an Quests, die euch in sämtliche Ecken der Spielwelt führen und rund um die Uhr beschäftigen. Ihr müsst euch selbst überlegen, an welchen Aktivitäten ihr teilnehmen möchtet, um euch für die nächsten Pflichtinhalte zu wappnen.

Zu diesen Pflichtinhalten gehören die Chrono Gates, in denen ihr knackige Bosse im eins gegen eins überwinden müsst. Das erste Chrono Gate erwartet euch bereits sehr früh im Spiel und hat die Tester zahlreiche Tode gekostet. Nehmt diese Herausforderung also nicht auf die leichte Schulter!

Ansonsten sind für Chrono Odyssey noch die folgenden Inhalte bestätigt:

Welt-Quests : Aufgaben, die ihr in der offenen Welt erhalten könnt und die sich teils an Solisten, teils an Gruppen richten.

: Aufgaben, die ihr in der offenen Welt erhalten könnt und die sich teils an Solisten, teils an Gruppen richten. Dynamische Events : In der Welt kann es immer wieder zu Ereignissen kommen, in denen ihr etwa Monsterangriffe zurückschlagen oder andere Aufgaben bewältigen müsst.

: In der Welt kann es immer wieder zu Ereignissen kommen, in denen ihr etwa Monsterangriffe zurückschlagen oder andere Aufgaben bewältigen müsst. Prüfungen : Dort finden Solisten nicht nur Kämpfe, sondern auch Fallen, Rätsel und Zufallsmechaniken, die oft mit den Zeitmanipulationen verknüpft sind. Dabei wählt ihr stets zwischen mehreren Türen, ohne dass ihr genau wisst, was euch hinter diesen erwartet. In unserem Durchlauf hatten wir etwa einen Schatzkisten-Raum mit 2 richtigen Schätzen und 2 Mimic-Gegnern, einen Händler-Raum und 2 Bosskämpfe (einmal in einem Winterareal, einmal in einer Schmiede, in der die Arena immer wieder mit Lava geflutet wurde).

: Dort finden Solisten nicht nur Kämpfe, sondern auch Fallen, Rätsel und Zufallsmechaniken, die oft mit den Zeitmanipulationen verknüpft sind. Dabei wählt ihr stets zwischen mehreren Türen, ohne dass ihr genau wisst, was euch hinter diesen erwartet. In unserem Durchlauf hatten wir etwa einen Schatzkisten-Raum mit 2 richtigen Schätzen und 2 Mimic-Gegnern, einen Händler-Raum und 2 Bosskämpfe (einmal in einem Winterareal, einmal in einer Schmiede, in der die Arena immer wieder mit Lava geflutet wurde). Expeditionen : Das sind Dungeon-Herausforderungen für 3 Spieler.

: Das sind Dungeon-Herausforderungen für 3 Spieler. Weltbosse: Besondere Widersacher in der offenen Welt, für die ihr eine volle Gruppe oder sogar noch mehr Verbündete mitbringen solltet.

Einer der Weltbosse, die euch in Chrono Odyssey erwarten.

Void Nexus : Diese Areale sind verdorben und müssen von 5-Spieler-Gruppen aufgespürt und gereinigt werden. Dabei müsst ihr mehrere Phasen bestehen und ständig spawnende Gegner bekämpfen.

: Diese Areale sind verdorben und müssen von 5-Spieler-Gruppen aufgespürt und gereinigt werden. Dabei müsst ihr mehrere Phasen bestehen und ständig spawnende Gegner bekämpfen. Labyrinthe : Die erreicht ihr über Risse in Zeit und Raum, in denen euch besondere Herausforderungen erwarten, bei denen die Erkundung eines Gebiets, die Überwindung von Hindernissen und das Aufspüren von Geheimnissen im Vordergrund stehen.

: Die erreicht ihr über Risse in Zeit und Raum, in denen euch besondere Herausforderungen erwarten, bei denen die Erkundung eines Gebiets, die Überwindung von Hindernissen und das Aufspüren von Geheimnissen im Vordergrund stehen. Zeitportale : Mit diesen wechselt ihr und eure 3-Spieler-Gruppe in die Vergangenheit, wodurch ihr Zugang zu seltenen Materialien sowie Items erhaltet, die mit der Geschichte der Welt verbunden sind. Teils müsst ihr dabei Wellen von Gegnern zurückschlagen oder Bosse besiegen.

: Mit diesen wechselt ihr und eure 3-Spieler-Gruppe in die Vergangenheit, wodurch ihr Zugang zu seltenen Materialien sowie Items erhaltet, die mit der Geschichte der Welt verbunden sind. Teils müsst ihr dabei Wellen von Gegnern zurückschlagen oder Bosse besiegen. Kopfgeld-Jagd : Ziel-orientierte Quests für die offene Welt, bei denen ihr einen bestimmten Feind aufspüren, erledigen und seinen Kopf zum Auftraggeber bringen sollt.

: Ziel-orientierte Quests für die offene Welt, bei denen ihr einen bestimmten Feind aufspüren, erledigen und seinen Kopf zum Auftraggeber bringen sollt. PvP : In klar abgesteckten Gebieten ist PvP aktiv. Für reine PvE-Fans soll es keinen Grund geben, diese Bereiche zu betreten. Zudem ist es möglich, in der Welt PvP zu aktivieren und Duelle zu bestreiten.

: In klar abgesteckten Gebieten ist PvP aktiv. Für reine PvE-Fans soll es keinen Grund geben, diese Bereiche zu betreten. Zudem ist es möglich, in der Welt PvP zu aktivieren und Duelle zu bestreiten. Eden : Ein endloser PvEvP-Inhalt, bei dem ihr euch durch eine Region kämpfen, Loot verdienen und diesen sicher wieder herausbringen müsst – wie bei einem Extraction-Shooter. Die dortigen Gefahren, aber auch andere Spielergruppen sowie der ständig tickende Timer können euch hier einen Strich durch die Rechnung machen. Es liegt an euch, wie weit ihr euch vorwagt. Je größer das Risiko, desto höher die mögliche Belohnung. Ihr könnt aber auch alles wieder verlieren.

: Ein endloser PvEvP-Inhalt, bei dem ihr euch durch eine Region kämpfen, Loot verdienen und diesen sicher wieder herausbringen müsst – wie bei einem Extraction-Shooter. Die dortigen Gefahren, aber auch andere Spielergruppen sowie der ständig tickende Timer können euch hier einen Strich durch die Rechnung machen. Es liegt an euch, wie weit ihr euch vorwagt. Je größer das Risiko, desto höher die mögliche Belohnung. Ihr könnt aber auch alles wieder verlieren. Crafting: Erinnert an New World. Ihr könnt mit jeder Werkzeugqualität alle zugehörigen Ressourcen abbauen – es dauert halt nur lange, mit einer schlechten Axt einen riesigen Baum zu fällen. Zu den Life-Skills gehört übrigens auch Angeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Aktuelle Baustellen von Chrono Odyssey

Die Tester der zuletzt spielbaren Version von Chrono Odyssey haben eine ganze Reihe von Bereichen herausgearbeitet, die sich die Entwickler vor dem Release noch einmal anschauen sollten. Dazu gehören:

Teils sind die Charaktermodelle im Spiel deutlich hässlicher als in der Charaktererstellung. Auch sonst hält die Grafik nicht das, was die Trailer versprochen haben.

Es gibt noch viele Grafikfehler, vor allem bei der Beleuchtung einiger Regionen. Manche Bereiche sind viel zu dunkel, andere unschön hell beleuchtet oder der Bildschirm flackert die ganze Zeit.

Die Gegner bewegen sich teils jedoch sehr ruckartig und laggy, wodurch sich die Kämpfe suboptimal anfühlen können. Zudem wirken ihre Animationen teils seltsam gedrosselt und unrund. Auch die grundsätzliche Performance ist ein Problem.

Der Ranger braucht noch einiges an Arbeit: Die Reichweite vom Bogen fällt ungewöhnlich gering aus, eigentlich klare Treffer verfehlen das Ziel. Letzteres ist umso ärgerlicher, weil Kopftreffer mit erhöhtem Schaden belohnen.

Die Soundeffekte von Armbrust und Degen wirken unpassend. Das Trefferfeedback ist durchwachsen, teils fühlen sich Angriffe sehr wuchtig an, teils reagieren Gegner gar nicht.

Viele der Aktivitäten spielen sich noch nicht optimal. Der Charakter ist für die vielen Fallen in den Labyrinthen nicht mobil genug, in einem Trial kann euch auch mal ein langweiliges Wasserbecken voller Haie erwarten, die sich viel zu leicht umgehen lassen.

Die Balance des Schwierigkeitsgrads fällt durchwachsen. Es startet sehr knackig, wird dann aber durch bessere Ausrüstung und Level-Aufstiege leichter. Das erste Chronogate dürfte vieler Spieler abschrecken.

Diesen Artikel halten wir ab jetzt aktuell, damit ihr hier stets die wichtigsten Infos zu Chrono Odyssey findet. Die gute Nachricht: Die Entwickler haben das Feedback vernommen und eine lange Liste an ToDos herausgearbeitet. Daraus resultierte schließlich die einzig richtige Entscheidung: Eine der größten MMORPG-Hoffnungen 2026 verschiebt sich erneut, kommt nicht mehr dieses Jahr, und das ist genau richtig