Eine der größten MMORPG-Hoffnungen 2026 verschiebt sich erneut, kommt nicht mehr dieses Jahr, und das ist genau richtig

Ursprünglich sollte Chrono Odyssey 2025 erscheinen. Die schwierige Beta sorgte jedoch für ein Umdenken bei den Entwicklern. Jetzt ist klar, dass das ambitionierte MMORPG auch nicht in diesem Jahr für PC und die Konsolen erscheinen wird.

Wann erscheint Chrono Odyssey? Dank des neuen Quartalsberichts von Publisher Kakao Games ist klar, dass sich der Start von Chrono Odyssey vom 4. Quartal 2026 ins erste Quartal 2027 verschieben wird. Offiziell möchte man sich die Zeit nehmen, um all das Feedback aus der schwierigen Beta im Sommer 2025 umzusetzen.

Inoffiziell könnte man auf die Art aber auch GTA 6 aus dem Weg gehen, das bekanntlich am 19. November 2026 erscheinen soll. Wann es für westliche Genre-Fans die nächste Möglichkeit geben wird, die neue Version von Chrono Odyssey zu testen, ist unklar. Seit der letzten Beta sollen im Heimatmarkt aber bereits mehrere Fokusgruppentests stattgefunden haben.

Blöd für das MMORPG-Jahr 2026, richtig für Chrono Odyssey

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Verschiebung? Klar, die erneute Verschiebung von Chrono Odyssey schwächt das aktuelle MMORPG-Jahr 2026, das mit dem plötzlichen Tod von Ashes of Creation erst einen Verlust zu beklagen hatte.

Dennoch finde ich es gut, dass sich die Verantwortlichen von Kakao Games und Chrono Studio noch einmal richtig viel Zeit nehmen, um die wirklich umfassenden Baustellen aus der Beta 2025 anzugehen.

Dass die Entwickler seit Monaten tatsächlich fast jeden Stein des Spiels umdrehen, zeigen die umfangreichen Updates des Teams, in denen es um Treffer-Feedback, Animationen, Steuerungsgefühl, Gegnerverhalten, grafische Verbesserungen und zahllose weitere Details geht.

Bei der komplexen Produktion eines riesigen MMORPGs braucht es einfach unfassbar viel Zeit, um einem eigentlich fast fertigen Spiel (was die reinen Inhalte angeht) den notwendigen Feinschliff zu verpassen.

Es ist toll zu sehen, dass Kakao Games den Leuten bei Chrono Studio diese Zeit gibt. Viel zu viele MMORPG-Launches aus der Vergangenheit waren katastrophal, weil dort die Zeit fehlte. Um ein Beispiel geht es hier: In einem Genre, das für katastrophale Launches bekannt ist, hat dieses MMORPG den Vogel abgeschossen.

Was muss ich zu Chrono Odyssey wissen? Chrono Odyssey soll für PC (Steam und Epic Games), PlayStation 5 sowie Xbox Series erscheinen. Das neue MMORPG von Chrono Studio bietet euch einen Mix aus Themenpark und Sandbox, mit großem Fokus auf PvE-Inhalten für Solisten und kleine Gruppen aus 3, 5 oder 10 Spielern (PvP gibt es, soll aber optional sein).

Obwohl hinter Chrono Odyssey ein südkoreanisches Studio steht, unterscheidet sich das Spiel teils stark von vielen anderen Vertretern aus dieser Region:

Die optionsreiche Charaktererstellung kommt ohne Genderlock aus. Ihr könnt euer Geschlecht also frei wählen, egal, welche Klasse ihr spielen möchtet.

Das Spiel verzichtet auf tägliche Aufgaben und reinen Mob-Grind. Die Zeit der Spieler soll wertgeschätzt werden.

Der Fokus liegt klar auf PvE, PvP soll nur eine optionale Randerscheinung sein.

Das Setting der Welt fällt ungewöhnlich düster aus, mischt Fantasy mit SciFi und kosmischem Horror.

Bei der Herstellung oder der Aufwertung von Ausrüstungsteilen und Waffen gibt es keine Zufallskomponenten, die sich bestrafend anfühlen könnten

Im Fokus des MMORPGs stehen die Erkundung der offenen Welt, das actionreiche Kampfsystem und eine große Auswahl an Inhalten, die ihr solo oder mit kleinen Gruppen meistern könnt. Ihr könnt euch aber auch zu großen Gilden zusammenschließen und Raids für bis zu 10 Spieler meistern. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer Übersicht: Chrono Odyssey: Release, Beta, Inhalte – Alles Wichtige zu einem der größten neuen MMORPGs aus 2027