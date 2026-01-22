MMORPGs 2026: Die 8 hoffnungsvollsten Online-Rollenspiele, die dieses Jahr erscheinen sollen

MMORPGs 2026: Die 8 hoffnungsvollsten Online-Rollenspiele, die dieses Jahr erscheinen sollen

Dank diverser Verschiebungen im vergangenen Jahr könnte der aktuelle MMORPG-Jahrgang deutlich spannender und besser ausfallen. MeinMMO stellt euch die neuen MMORPGs aus 2026 mit dem größten Spaß-Potenzial vor.

In unserer großen Vorschau auf das MMORPG-Jahr 2025 finden sich einige Spiele, die auch in dieser Liste mit den spannendsten Online-Rollenspielen 2026 auftauchen. Die Gründe: schwierige Entwicklungsphasen beziehungsweise viel Kritik nach Testrunden, weswegen sich die jeweiligen Entwickler im Anschluss entschieden haben, ihren Projekten noch etwas mehr Zeit zu geben.

Dadurch macht das aktuelle MMORPG-Jahr 2025 zwar keine gute Figur, doch ist bekanntlich des einen Leid des anderen Freud. Fans des Genres dürfen sich auf ein spannendes MMORPG-Jahr 2026 freuen. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die unserer Ansicht nach vielversprechendsten Kandidaten, von denen wir glauben, dass sie tatsächlich bis Ende Dezember 2026 erscheinen könnten.

Haben wir eurer Meinung nach eine potenzielle Perle vergessen? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

Aion 2

Entwickler: NCsoft | Plattform: PC & Mobile | Release-Zeitraum für den Westen: 1. Hälfte von 2026 | Bezahlmodell: Free2Play | Status: fast fertig, Korea-Release ist für 19. November 2025 geplant | Erfolgschance im Westen: 75 %, ist aber stark abhängig vom Bezahlmodell

Das aktuelle Prestige-Projekt von NCsoft soll sich mehr an ein internationales Publikum richten als der Vorgänger und daher verstärkt PvE-Inhalte bieten. Der Konflikt zwischen den beiden Fraktionen Elyos und Asmodier aus Teil 1 ist zwar weiterhin präsent, spielt aber nur auf serverweiten, instanziierten Schlachtfeldern wie dem (ebenfalls aus dem ersten Teil bekannten) Abyss eine Rolle.

Die Server selbst stehen jeweils exklusiv einer der beiden Fraktionen offen. In der Welt könnt ihr also nur auf verbündete Spieler treffen, mit denen ihr euch in zahlreiche Gruppenherausforderungen wie Dungeons stürzen könnt – inklusive Ranking-Systemen für Speedruns und skalierenden Schwierigkeitsstufen mit zufälligen Affixen (wie bei den Mythic-Plus-Dungeons aus WoW).

Nicht ganz zur internationalen Ausrichtung passen das Bezahlmodell sowie die angepeilten Plattformen. Die Entwickler betonen bei jeder Gelegenheit, dass die PC-Version im Fokus steht und die Mobile-Fassung das Erlebnis nur ergänzen soll (beim Crafting, bei der Abholung von täglichen Belohnungen oder beim Meistern von Minispielen).

Dennoch konnte die Community bei Gameplay-Präsentationen bereits diverse Elemente ausmachen, die typisch für Mobile-MMORPGs sind – etwa die großen Interface-Elemente oder die Art, wie Charaktere mit dem Boden interagieren (nämlich gar nicht). Da werden Erinnerungen an Tarisland wach, das trotz der Beteuerungen der Entwickler qualitativ letztlich durch die Mobile-Version nach unten gezogen wurde.

Beim Bezahlmodell setzen die Entwickler indes auf ein Free2Play-Modell mit unterschiedlichen Abo-Versionen, Battle Pass, Ingame-Shop und – das geben die Entwickler sogar ganz offen zu – leichten Pay2Win-Elementen.

Mehr zu Aion 2:
MMORPG Aion 2 kündigt zur neuen Season Battlepässe für 47 € an, sorgt damit für richtig Ärger mit den Fans
von Cedric Holmeier
Deutscher YouTuber macht Tier List für die MMORPGs ab 2026, glaubt nur bei 2 Online-Rollenspielen an den großen Erfolg
von Karsten Scholz

Aion 2 darf für NCsoft kein Fehlschlag werden. Das angestaubte MMORPG-Line-up des Publishers kämpft mit fallenden Zahlen. Throne and Liberty war nicht der erhoffte Erfolg. Seit Monaten arbeiten mehr als 300 Entwickler an Aion 2. Mehr Infos dazu findet ihr hier: Große MMORPG-Firma steckt in der Krise, weil 10 Spiele in Summe zu wenig Kohle einbringen

denta80
#1249172

Ich warte auf Ashes of Creation

Der Rest schreckt mich von vorne rein ab. Non Klassen MMORPGs sind nichts für mich. Sieht man an Eldar Scrolls online, New World oder Throne and Liberty. Sehr Boring!
Auch finde ich unterschiedliche Rassen sehr wichtig weil es einfach das Flair fördert.

Aion 2 könnte noch evlt ganz ok sein. Aber Free2play und auf Handy? 7/10 Game

Zuletzt bearbeitet vor 2 Monaten von Denta
0
1
0
