Aion 2 kommt noch dieses Jahr, allerdings nur für eine Plattform

Das koreanische MMORPG Aion 2 erscheint noch 2026 – auch für Spieler im Westen, nach dem es in Asien bereits ein Mega-Erfolg ist. Für den globalen Release will man sich jedoch auf nur eine Plattform beschränken – und zwar den PC.

Was ist das für ein Spiel? Aion 2 ist ein MMORPG vom koreanischen Entwicklerstudio NCSoft und ein Sequel zum ersten Aion, das erstmals im Jahr 2008 veröffentlicht wurde. Aion 2 ist 200 Jahre nach den Ereignissen im Originalspiel angesiedelt und findet erneut auf der Welt Atreia statt.

Eigentlich ist Aion 2 bereits im November 2025 erschienen, allerdings nur in Korea und Taiwan. Der Rest der Welt muss sich also noch etwas länger gedulden. Jetzt steht aber immerhin fest, dass das MMORPG seinen globalen Release noch 2026 feiern soll.

Das haben die Entwickler in einem neuen Ankündigungstrailer verraten, den sie am 21. April 2026 auf dem offiziellen YouTube-Kanal für Aion 2 veröffentlicht haben. Der zeigt zwar nicht viel vom Spiel, dafür aber das Release-Jahr.

Hier seht ihr den Trailer einmal selbst:

Video starten Ankündigungstrailer von Aion 2 gibt Ausblick auf den Release Autoplay

Aion 2 lässt Mobile hinter sich, erscheint exklusiv für PC

Für welche Plattform erscheint Aion 2? Obwohl es das Spiel in Korea und Taiwan auch als Mobile-Version gibt, ist für den globalen Release 2026 davon keine Rede. Aion 2 werde stattdessen „exklusiv für PC“ entwickelt, heißt es auf der offiziellen Steam-Seite zum Spiel. Alternativ könnt ihr euch das Spiel über Purple, NCSofts eigenen Launcher, holen.

Mit diesem Fokus wollen die Entwickler wohl die Mobile-Vergangenheit des Titels endgültig hinter sich lassen. Denn die bereite der aktuellen Version von Aion 2 immer noch Probleme, heißt es seitens der Spieler. So leide das Spiel unter zu starren Animationen, die sich noch dazu nicht einfach abbrechen lassen.

Weg von Mobile, weg von Pay2Win? Ende März 2026 kündigte NCSoft an, sich künftig von Pay2Win abzuwenden und Gamern ein größeres Recht auf Mitsprache zu geben. Die aktuelle Version von Aion 2 in Korea und Taiwan wird noch stark für Pay2Win-Mechaniken kritisiert.

Wie viel davon sich bis zum globalen Release hin noch ändern soll, bleibt abzuwarten. In den Kommentaren unter dem Trailer auf YouTube finden sich sowohl Vorfreude als auch Skepsis. Während einige Fans den Release kaum noch abwarten können, erwarten andere einen totalen Flop.

Um im Westen erfolgreich zu sein, muss NCSoft einige Probleme der bestehenden Version dringend ausbessern. Sonst dürfte es in die gleiche Falle vieler anderer MMORPGs aus Asien tappen. Welche Fehler Aion 2 auf keinen Fall machen sollte, hat MeinMMO-Redakteur und MMORPG-Experte Karsten Scholz einmal allgemein aufgeschlüsselt: 5 Fehler, die MMORPGs aus Asien vermeiden müssen, wenn sie bei uns Erfolg haben möchten