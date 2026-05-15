Aion bekommt ein Remake, lässt euch dabei zuschauen, wie euer Charakter die guten alten Zeiten durchlebt

Wer denkt nicht mal über die guten alten Zeiten der MMORPGs nach. Die Entwickler von Aion tun das auf jeden Fall und wollten diese Momente für ihre Spieler mit einem Remake wieder aufleben lassen, aber das Ergebnis ist wirklich frech.

Was ist das für ein Remake? Die Entwickler von Aion haben ein „Aion Remake“ angekündigt. Erstmal soll das nur in Südkorea starten und die Spieler eben wieder zurück zur guten alten Zeit bringen.

Dafür haben sich die Entwickler jedoch nicht wirklich viel einfallen lassen. So ist das Remake kein Aion mit alten Mechaniken und Bossen, dafür aber aufgebesserter Technik. Stattdessen handelt es sich hierbei nur um einen Remake-Server mit einigen Anpassungen, die den Namen „Remake“ eigentlich kaum verdienen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Aion Classic sehen:

Video starten Aion Classic – Trailer zum EU-Release Autoplay

Ein Remake, das seinem Namen nicht gerecht wird

Was haben die Entwickler vor? Das Remake soll eine große Überarbeitung der Klassen bieten. Alle 13 Klassen im Spiel sollen eine neue Balance, neue Fähigkeiten und ein verändertes Gameplay erhalten.

Mit stärkeren Grund-Fähigkeiten und einem Redesign des „Stigma Systems“ soll sich außerdem die Art, wie sich ein Charakter spielt, verändern. Das war es auch schon mit den positiven Änderungen, aber eine große Sache gibt es da noch.

Was denn? Die Entwickler haben für das Aion Remake einen Auto-Jagd-Modus eingebaut. Damit lässt es sich automatisch kämpfen. Auch Matchmaking- und PvE-Modi seien für das Auto-Gameplay angepasst worden, wie mmorpg.org.pl schreibt.

Wer Aion also wie in alten Zeiten erleben möchte, kann quasi dabei zuschauen, wie der eigene Charakter diese Erfahrung ganz ohne Zutun des Spielers macht. Das wirkt wie das Gegenteil eines Remakes, denn der Sinn und Zweck eines solchen sollte eigentlich der Nostalgie dienen.

Doch das Aion Remake zeigt deutlich, dass die Entwickler hier neue Dinge ausprobieren, die wenig mit dem Bekannten zu tun haben. Der Name „Remake“ ist daher wohl eher unpassend gewählt und man sollte unter der neuen Version eher ein „Aion Fresh“ verstehen, das sich nur für Fans von Auto-Play eignet.

Kommt das auch zu uns? Während das Aion „Remake“ bislang nur für Südkorea angekündigt wurde, haben die Entwickler allerdings verschiedene andere Versionen aus dem Land bereits zu uns gebracht, zum Beispiel Aion Classic.

Es ist also denkbar, dass man auch bei uns seinem Charakter bald auf dem Remake-Server beim Spielen zusehen darf, auch wenn dafür bislang alle Informationen fehlen.

Viele Spieler verbinden mit dem Wort Remake wohl ein großes ambitioniertes Projekt von Entwicklern, einen alten Titel neu aufleben zu lassen. Ob das mit dem Server von Aion schon erreicht wird, muss sich Ingame zeigen. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auto-Play gibt es auch in Aion 2, wenn auch nicht von den Entwicklern selbst: Aion 2 muss seine Währung komplett verändern, weil Farmbots zu hart geschuftet haben