Mit etwas Glück könnt ihr bald das wohl größte neue MMORPG 2026 auf dem PC spielen

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten eine spannende Alpha, das Finale vom World-First-Race in WoW und eine historische Schlacht mit 10.000 Spielern.
Highlights der Woche:
- Wenn es nach einigen Experten geht, soll Honor of Kings: World der größte MMORPG-Releases des Jahres 2026 werden. In China erfolgte der Launch jetzt, am 10. April 2026. Ein Datum für den globalen Launch gibt’s noch nicht, doch könnt ihr euch jetzt für den kommenden PC-Alpha-Test anmelden, auf honorofkingsworld.com. Wann genau der Test stattfindet und wie viele Spieler teilnehmen dürfen, ist aktuell leider noch unklar.
- Der finale Kampf gegen L’ura ist ein großer Sieg für die Helden von Azeroth in World of Warcraft. Aber ist er das wirklich? Wir befassen uns mit dem Abschluss des Raids „Marsch auf Quel’danas“ und die darauf folgenden Ereignisse.
- Am 22. April 2026 erscheint Update 12.0.5 für World of Warcraft! Euch erwarten Angriffe der Leere, Mini-Dungeons für 1 bis 5 Spieler, die Leerenschmiede, die Aktivität Abgrundfischen und ein neues Verstecken-Minispiel. Mehr Details erwarten euch auf worldofwarcraft.blizzard.com.
- Die Entwickler von Final Fantasy XIV haben für Patch 7.5 die neue Übersichtsseite veröffentlicht. Wo? Auf finalfantasyxiv.com. Mehr Details zur Weiterführung des Hauptszenarios und kommenden Inhalten wie dem Bestienbändiger dürfte es beim kommenden Brief des Produzenten LIVE am 17. April 2026 geben. Alle Infos zum Stream findet ihr auf dem offiziellen Lodestone.
Was ist sonst noch passiert? Anfang der Woche ruhten die Blicke noch auf dem World First Race in WoW: Midnight. Erst erwischte eine geheime Phase die Führenden von Team Liquid auf dem falschen Fuß, doch dann schaukelten sie den Wettkampf doch noch erfolgreich nach Hause. Bis jetzt (Freitag, 10. April 2026 – 13:19 Uhr) haben neben Liquid auch Echo und Method den Saison-1-Raid auf Mythisch gemeistert. MeinMMO gratuliert!
Hier seht ihr den Trailer zu Honor of Kings: World von der gamescom 2025:
WoW öffnet neuen Raid für Gildenmuffel und Solisten
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Seit dem 8. April 2026 könnt ihr den WoW-Raid Marsch auf Quel’Danas im Schlachtzugsbrowser oder über den Geschichtenmodus erleben, mehr dazu auf der offiziellen WoW-Webseite.
- An diesem Wochenende laufen die ersten Matches der regionalen Cups der Arena World Championship. Alles zum Esports-Turnier erfahrt ihr auf blizzard.com.
- Seit World of Warcraft endlich das Housing-System eingeführt hat, verkünsteln sich die Spieler nach Strich und Faden. Eine Spielerin hat sich Inspiration jetzt ausgerechnet bei Counter-Strike 2 geholt.
- In WoW: Midnight trefft ihr auf zahlreiche Figuren, die in ihrer Vergangenheit eine Menge erlebt und durchgemacht haben. In der aktuellen Erweiterung erfährt man davon jedoch kaum etwas. Grund genug für einen Fan, mit einem Addon Abhilfe zu schaffen. Die Community zeigt sich begeistert.
- In WoW: Midnight ist das Dungeon-Ereignis gestartet. Mit dabei eine Quest, die euch mit epischer Raid-Beute belohnt. Was ihr dafür genau tun müsst, verraten wir euch in der Meldung.
- Ein alter NPC in World of Warcraft ist wieder aufgetaucht. Er erinnert sich an euch und ist unzufrieden – dabei müsstet ihr eigentlich wütend sein.
- Fans von Final Fantasy XIV, aufgepasst! Wer sich die beiden Musik-Acts des Fan Festivals 2026 im Anaheim Convention Center geben möchte, kann sich noch bis zum 9. Mai 2026 Karten für den Livestream sichern. Alle Infos dazu findet ihr auf dem offiziellen Lodestone!
- Am 8. April 2026 ist Update 3.28.0 für Throne and Liberty erschienen. Das Update umfasst eine neue Schlachtfelder-Karte, den Broschen-Ausrüstungsplatz, neue Koop-Dungeons und Balance-Änderungen. Die Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.
- Das neue Update für Black Desert brachte am 9. April Verbesserungen fürs Rote Schlachtfeld, die Event-Saison der Gildenliga und mehr. Hier geht’s zu den offiziellen Patch Notes.
- Für Elder Scrolls
- Die Entwickler von Lost Ark haben sich mit einem Update zum „Kazeros the First After Race“-Event auf der offiziellen Webseite des MMORPGs an die Community gewandt. Das Event wird mit dem kommenden Patch am 15. April enden. Wie es danach weitergeht, verriet am 9. April 2026 ein neues Roadmap-Video auf YouTube. Geplant sind etwa eine neue Region, ein frisches Raid-System oder auch neue Fortschritts-Features.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- In EVE Online kam es zuletzt zum großen Kampf zweier mächtiger Allianzen, der selbst die Server zum Abstürzen brachte. Mehr als 10.000 Spieler sollen beteiligt gewesen sein.
- Im neuen Producer’s Letter April 2026 für EverQuest II hat Jenn Chan (Head of Studio) einen ersten Teaser für die nächste Erweiterung des MMORPGs rausgehauen. Vielleicht wisst ihr ja, was die Zeilen und das zugehörige Bild bedeuten könnten. Ihr findet die Hinweise auf everquest2.com.
- Auch die Entwickler von Herr der Ringe Online haben sich mit einem Brief an die Community gewandt. Es ging um die vergangenen 19 Jahre, die Updates aus dem 1. Quartal und um das, was bald auf den Servern landen soll: das Update 48: Eine glorreiche Jagd. VIP-Spieler erhalten Zugang zur neuen Region der Hatokáli-Hügel mit 75 Aufgaben und Taten und – später im Quartal – einer frischen 6-Spieler-Instanz. Kostenlos sind indes die Jubiläumsfest-Verbesserungen, aktualisierte Erkundungsbelohungen sowie die Bruchtal-Unterkünfte.
- In DC Universe Online läuft vom 7. April bis zum 4. Mai 2026 das Springtime-Event. Außerdem kommt mit dem Ding aus dem Sumpf ein neuer Verbündeter auf die Server. Alle Infos zu Belohnungen und Inhalten findet ihr auf dcuniverseonline.com.
Welche 12 kostenlosen MMORPGs machen 2026 eigentlich so richtig Spaß? Wir verraten es euch im Folgenden in unserem neuen Video. Mehr Bewegtbilder zum besten Genre der Welt findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO, schaut vorbei!
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Das Team von ArcheAge Chronicles hat sich mit einem positiven Status-Update aus der internen Testphase an die MMORPG-Community gewandt. Der Release im 4. Quartal 2026 scheint sicher.
- Asteria: Fate of the Fallen ist ein „VR-MMORPG der nächsten Generation“, das eine soziale und großangelegte virtuelle Welt verspricht. Aktuell läuft eine Kickstarter-Kampagne für die Finanzierung des Spiels.
- Am 20. Mai 2026 startet der Early Access von SpaceCraft auf Steam. Schon jetzt könnt ihr die Demo herunterladen und euch für den Playtest des SciFi-MMORPGs anmelden.
- Beim „Medieval Fest“ auf Steam feiert Gloria Victis ein Comeback. Vom 20. bis 27. April 2026 könnt ihr beim Playtest auf Steam teilnehmen und überprüfen, wie sehr sich das MMORPG seit seinem vermeintlichen Ende verändert hat.
- Am 9. April 2026 ist mit Lugh World ein Action-Monster-MMORPG auf Steam in den Early Access gestartet. Euch erwartet eine offene Welt mit Events, PvP-Arenen, Raid-Herausforderungen, Minispiele und ein Karten-Sammel-System. Wer reinschauen will, muss aktuell etwas mehr als 11 Euro zahlen.
- 2 Tage vorher, am 7. April 2026, ist mit Evitania Online ein Online-Idle-RPG auf Steam in den Early Access gestartet. Euch erwartet bunte 2D-Grafik, das Sammeln seltener Beute, der Kampf gegen knackige Bosse und ein endloser Fortschritt, aber ohne Grind – so die Entwickler.
- Anfang April ist das Open-Horizon-Update von Stars Reach live für die Alpha erschienen. Am 8. April folgte ein Hotfix-Paket. In fast allen Bereichen des Spiels hat sich etwas getan. Die alten Tutorial-Missionen wurden beispielweise durch einen neuen Start in Haven ersetzt, wo ihr nach dem Angriff der Verderbnis beim Wiederaufbau helfen sollt. Alle Infos findet ihr auf starsreach.com.
- In der Early-Access-Version von Brighter Shores läuft vom 7. April bis zum 5. Mai das alljährliche Oster-Event. Alle Infos findet ihr auf Steam.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.