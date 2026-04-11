Mit etwas Glück könnt ihr bald das wohl größte neue MMORPG 2026 auf dem PC spielen

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten eine spannende Alpha, das Finale vom World-First-Race in WoW und eine historische Schlacht mit 10.000 Spielern.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Anfang der Woche ruhten die Blicke noch auf dem World First Race in WoW: Midnight. Erst erwischte eine geheime Phase die Führenden von Team Liquid auf dem falschen Fuß, doch dann schaukelten sie den Wettkampf doch noch erfolgreich nach Hause. Bis jetzt (Freitag, 10. April 2026 – 13:19 Uhr) haben neben Liquid auch Echo und Method den Saison-1-Raid auf Mythisch gemeistert. MeinMMO gratuliert!

Hier seht ihr den Trailer zu Honor of Kings: World von der gamescom 2025:

Video starten Honor of Kings: World zeigt Setting und Kämpfe im Trailer Autoplay

WoW öffnet neuen Raid für Gildenmuffel und Solisten

Das passierte bei den großen MMORPGs:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

In EVE Online kam es zuletzt zum großen Kampf zweier mächtiger Allianzen, der selbst die Server zum Abstürzen brachte. Mehr als 10.000 Spieler sollen beteiligt gewesen sein.

Im neuen Producer’s Letter April 2026 für EverQuest II hat Jenn Chan (Head of Studio) einen ersten Teaser für die nächste Erweiterung des MMORPGs rausgehauen. Vielleicht wisst ihr ja, was die Zeilen und das zugehörige Bild bedeuten könnten. Ihr findet die Hinweise auf everquest2.com.

Auch die Entwickler von Herr der Ringe Online haben sich mit einem Brief an die Community gewandt. Es ging um die vergangenen 19 Jahre, die Updates aus dem 1. Quartal und um das, was bald auf den Servern landen soll: das Update 48: Eine glorreiche Jagd. VIP-Spieler erhalten Zugang zur neuen Region der Hatokáli-Hügel mit 75 Aufgaben und Taten und – später im Quartal – einer frischen 6-Spieler-Instanz. Kostenlos sind indes die Jubiläumsfest-Verbesserungen, aktualisierte Erkundungsbelohungen sowie die Bruchtal-Unterkünfte.

In DC Universe Online läuft vom 7. April bis zum 4. Mai 2026 das Springtime-Event. Außerdem kommt mit dem Ding aus dem Sumpf ein neuer Verbündeter auf die Server. Alle Infos zu Belohnungen und Inhalten findet ihr auf dcuniverseonline.com.

Welche 12 kostenlosen MMORPGs machen 2026 eigentlich so richtig Spaß? Wir verraten es euch im Folgenden in unserem neuen Video. Mehr Bewegtbilder zum besten Genre der Welt findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO, schaut vorbei!

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist