Spieler von WoW baut Addon, das jeder Story-Fan braucht, Community jubelt: „Das ist sowas von cool“

In WoW: Midnight trefft ihr auf zahlreiche Figuren, die in ihrer Vergangenheit eine Menge erlebt und durchgemacht haben. In der aktuellen Erweiterung erfährt man davon jedoch kaum etwas. Grund genug für einen Fan, mit einem Addon Abhilfe zu schaffen. Die Community zeigt sich begeistert.

Was ist das für ein Addon? Die Modifikation für World of Warcraft hört auf den Namen IMAGO und bietet eine Chronik der unvergessenen Helden Azeroths. KYLI4N_, der kreative Kopf hinter dem Addon, erklärt auf Reddit, dass er die Idee bekam, während er die aktuelle Erweiterung Midnight spielte.

Als ich vor vier Jahren anfing, WoW zu spielen, war ich völlig überfordert. Ich liebte die Welt und war fasziniert von der Lore, aber ich stolperte ständig ohne jeglichen Kontext in bedeutende Charaktere und epische Handlungsstränge hinein. Entweder man kennt die Geschichte bereits, oder man muss per Alt-Tab in einem Wiki wühlen, was die Immersion komplett ruiniert. Midnight hat dieses Gefühl auf eine Weise zurückgebracht, wie es bisher keine Erweiterung getan hat. Ich lief ständig durch Silbermond und dachte darüber nach, was diese Stadt alles durchgemacht hat, während ich neben Charakteren stand, die Dinge überlebt haben, von denen die meisten Spieler nie gelesen haben. Und es gab einfach … nichts im Spiel, was diese Wissenslücke hätte schließen können.

Genau hier soll sein Addon allen Story- und Lore-Interessierten die wichtigsten Infos liefern. Wenn ihr beispielsweise einen bedeutenden NPC ins Ziel nehmt, schaltet ihr seinen Chronik-Eintrag frei und ihr erfahrt, wer das ist, welche Rolle er in WoW bislang gespielt hat und was seine Bedeutung in Midnight ist. Auch für die Regionen der aktuellen Erweiterung gibt es Einträge.

Insgesamt umfasst das Addon aktuell Info-Karten für 56 ausgewählte Charaktere und 7 Zonen. Mit der Fortführung der Midnight-Handlung sollen in Zukunft weitere Einträge folgen. KYLI4N_ erklärt zudem, dass er KI-Tools genutzt habe, um die Infos für das Addon in passende Texthappen zusammenzufassen.

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„Blizzard hat wirklich eine der besten Gaming-Communitys“

Wie kommt das Addon an? Die mehr als 6.450 Daumen hoch und mehr als 340 Kommentare nach nur 12 Stunden unterstreichen, wie positiv die Arbeit von KYLI4N_ in einem großen Teil der Community ankommt.

Mammoth_Opposite_647 schreibt auf Reddit: „Blizzard hat wirklich eine der besten Gaming-Communitys, und ich weiß nicht, ob die Entwickler das überhaupt wissen.“

Late_Stage_Exception sieht auf Reddit ebenfalls den Bedarf für solche Infos: „Ich war gestern Abend in einer Zufallsgruppe, bei der es zwischen den Kämpfen ewig dauerte, also habe ich mir im Dungeon-Tagebuch die alten Bosse angesehen und … es kommt mir fast schon kriminell vor, wie wenig Hintergrundtext oder Informationen es dazu gibt.“

crabby654 feiert auf Reddit: „Verdammt, das ist echt krass.“

ABoldBoi lobt auf Reddit ebenfalls: „Das ist sowas von cool! Das erinnert mich sehr an die Codex-Bibliothek aus Star Wars: The Old Republic, in der man Hintergrundinformationen zu Ereignissen, Orten oder Personen freischalten konnte, mit denen man gerade zu tun hatte. Ich hoffe, du machst weiter!“

Das vor 16 Stunden auf curseforge.com veröffentlichte Addon steht aktuell bei etwa 1.500 Downloads. Dort finden sich lobende Kommentare, aber auch erste Bug-Berichte.

Um World of Warcraft etwas angenehmer zu gestalten, könnt ihr aber nicht nur auf IMAGO, sondern noch auf viele andere Modifikationen zurückgreifen, die alles Mögliche ändern. Wir zeigen euch einige der besten Addons für die verschiedenen Bereiche in der neuen Erweiterung Midnight: Die 7 besten Addons für WoW Midnight