Das erfolgreichste neue MMORPG 2026 soll laut Experten nicht Aion 2 werden, sondern ein Spiel, das niemand von euch auf dem Schirm hat

Eine Analyse aus China hat die kommenden MMORPG-Releases betrachtet und dabei eingeschätzt, wie groß die Veröffentlichungen wirklich werden. Den ersten Platz macht dabei aber überraschenderweise nicht Aion 2.

Was ist das für eine Analyse? Das chinesische MMORPG-Magazin 17173 hat sich die 10 größten MMORPG-Releases für das Jahr 2026 angesehen. Dabei haben die Autoren sowohl Veröffentlichungen betrachtet, die nur in China stattfinden werden, als auch internationale Releases.

Doch ihrer Meinung nach ist das heiß erwartete Aion 2 bei Weitem nicht der wichtigste Release 2026.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aion 2 sehen:

Honor of Kings: World auf Platz 1

Was ist das für ein MMORPG? Laut dem Magazin wird Honor of Kings: World in diesem Jahr der größte MMORPG-Release werden. Das Spiel ist der MMORPG-Ableger von Honor of Kings, dem großen LoL-Konkurrenten aus China.

Honor of Kings: World ist für die Spieler in China also in etwa das, was das LoL-MMORPG für uns im Westen ist. Die Spieler freuen sich entsprechend auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren, eine neue Möglichkeit, tief in die Welt einzutauchen, und auf ein MMORPG mit hoher Produktionsqualität.

Laut 17173 gab es trotz der gigantischen Marke bei den letzten Tests jedoch Probleme. So zeigte sich in der geschlossenen Beta eine niedrige Spielerbindung, offenbar aufgrund von eher eintönigem Gameplay. Es gäbe laut dem Magazin Schwierigkeiten dabei, die starke IP sinnvoll umzusetzen und gleichzeitig ein eigenständiges, gutes MMORPG zu sein.

Dieser schmale Grat sei jedoch entscheidend, denn die starke Marke sei das wichtigste Zugpferd des MMORPGs. Wichtige Features sollen unter anderem der 4vs4-Team-PvP-Modus sowie tiefgreifende PvX- und Social-Features sein. Die Autoren halten hingegen eine zu starke Ausprägung als reines Singleplayer-MMORPG für die größte Gefahr des Spiels.

Hier könnt ihr den Trailer zu Honor of Kings: World sehen:

Wie schlägt sich Aion 2? Der globale Release von Aion 2 landet in der Analyse nur auf dem fünften Platz. Hier sieht das chinesische Magazin eine sich immer wiederholende Geschichte: Zwar sei der Hype um das neue MMORPG bei uns im Westen ungebremst, doch die Pay2Win-Monetarisierung könnte für einen raschen Rückgang der Spielerzahlen sorgen.

Laut den Autoren würden zudem besonders viele Spieler auf den asiatischen Servern im Endgame einfach aufhören, was sie stark an die Verläufe von New World und Lost Ark erinnert. Aion 2 schreiben sie genau dasselbe Schicksal zu: viel Hype mit einem genauso tiefen Fall.

Wie sieht das MeinMMO-Autor Cedric Holmeier?

Cedric Holmeier ist Asia-MMO-Experte bei MeinMMO und hat tausende Stunden in MMORPGs wie Swords of Legends Online, Metin 2, Throne and Liberty oder Tarisland verbracht. So schätzt er die Analyse ein:

Betrachtet man alle Releases rein aus der Sicht der chinesischen Spieler, könnte Honor of Kings: World wirklich der größte Release 2026 werden. Das MMORPG hat 2025 auf der Gamescom mit einem riesigen Messestand bereits bewiesen, wie viel Geld eigentlich hinter dem Projekt steckt und dass man auch in Europa punkten möchte. Das Gameplay sah hingegen bislang eher aus wie bei Tarisland oder Blue Protocol: Star Resonance – beides Titel, die nach einem kurzen Hype bei uns ziemlich schnell gefloppt sind. So könnte es auch Honor of Kings: World ergehen. Die beschriebenen Gefahren von Aion 2 beim globalen Release sind zudem real. Während in Korea und Taiwan Battlepässe & Co. gut und gerne über 40 Euro im Monat kosten, würden solche Preise die Zahlungsbereitschaft der Spieler hier im Westen wohl klar übersteigen. Wenn Aion 2 uns als Spieler im Westen gewinnen will, muss es aber vor allem mit echten Inhalten überzeugen. Hier braucht es ein klares Konzept, um auf lange Sicht relevant zu bleiben, und die Inhalte aus den OG-Servern müssen schnell genug nachgeliefert werden. Wenn das gelingt, wird Aion 2 auch entgegen aller Kritik Erfolg haben – und bei uns im Westen auf jeden Fall mehr als Honor of Kings: World.

Honor of Kings: World haben derzeit wohl nur die wenigsten Fans im Westen auf dem Schirm. Ohne die starke Marke im Hintergrund werden die westlichen Spieler viel mehr auf das eigentliche Gameplay achten, das bislang noch nicht vollends überzeugen konnte. Mehr zum MMORPG erfahrt ihr hier: Neues MMORPG aus China will auch im Westen erscheinen, gibt jetzt neues Lebenszeichen ab