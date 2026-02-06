Neues MMORPG aus China soll auch im Westen erscheinen, gibt ein neues Lebenszeichen ab

Das neue MMORPG Honor of Kings: World gibt ein Lebenszeichen ab und lädt die Spieler in China zur neuen Beta ein. Doch im Westen muss man sich noch gedulden.

Was ist das für ein MMORPG? Während im Westen alle auf das LoL-MMORPG warten, hat die große Konkurrenz des MOBAs, Honor of Kings, schon längst ihr MMORPG in Arbeit. Mit Honor of Kings: World soll ein neues Sandbox-MMORPG starten, das das Universum von Honor of Kings neu umsetzt.

Inhaltlich gibt es über das MMORPG noch nicht viel zu sagen. Die ersten Gameplay-Szenen erinnern an das Anime-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance und Tarisland, beides Genre-Vertreter, die im Westen nicht besonders gut ankamen.

So lassen die ersten Gameplay-Trailer vermuten, dass die bekannten Charaktere aus dem in China meistgespielten Spiel als Spielcharaktere verwendet werden und so jeder Held nur wenige Fähigkeiten hat und es bei den Kämpfen eher um Teamwork und Taktik geht. Wie es um das Spiel steht, verrät nun ein erstes Lebenszeichen.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen MMORPG sehen:

Großer Test in China

Was ist das für ein Lebenszeichen? Wie das chinesische Magazin 17173 berichtet, planen die Entwickler von Tencent und Netease einen großen Test für die chinesische Version des Spiels. Bereits im Februar sollen die Spieler das neue MMORPG ausprobieren können und ihr Feedback zum Gameplay abliefern dürfen.

Doch trotz des Planes der Expansion in den Westen gibt es für die Spieler außerhalb von China keine Möglichkeit, an den Tests teilzunehmen. Laut Informationen, die MeinMMO vorliegen, soll es später aber auch Tests für den internationalen Raum geben. Wann diese stattfinden werden, ist jedoch nicht bekannt.

Was ist Honor of Kings? Bereits auf der Gamescom 2025 haben die Entwickler mit einem sehr großen Stand und einem Trailer bei der Opening-Night-Live gezeigt, dass sie auch im Westen ihr MMORPG richtig groß platzieren wollen.

Das ist kein Wunder, denn Honor of Kings gehört zu den größten Spielen in China und hat dort etwa den Stand wie League of Legends hierzulande. Es gibt also viele Fans, die liebend gerne in die Welt eintauchen wollen. Während wir im Westen wohl eher vom LoL-MMORPG träumen, ist Honor of Kings: World genau das für die chinesischen Spieler.

Doch auch im Westen möchte man richtig Fuß fassen. Das zeigte bereits der überdimensionale Stand auf der Gamescom, an dem Spieler das MMORPG zwar testen konnten, der aber letztlich viel zu früh kam: Mehr als Einträge für eine Warteliste konnten die Entwickler mit diesem Auftritt nämlich noch nicht gewinnen.

Mit Honor of Kings: World kommt ein neues MMORPG aus China, das dank der großen Marke wohl kaum Angst vor einem knappen Budget haben muss. Fraglich ist jedoch, ob das MMORPG im Westen erfolgreich wird, denn das Beispiel von Blue Protocol: Star Resonance und Tarisland zeigt, dass die moderne chinesische Formel im Westen bislang eher nicht gut ankommt. Das sorgt auch bei MeinMMO-Experte Karsten Scholz für Bauchschmerzen: 2025 geht als eines der schlimmsten Jahre für Fans von MMORPGs in die Geschichte ein