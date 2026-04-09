Welche kostenlosen MMORPGs machen auch 2026 noch richtig Spaß? MeinMMO verrät es euch im Video

Die Welt der MMORPGs ist riesig und fast an jeder Ecke gibt es ein Spiel dieses Genres zu entdecken. Aber welche kostenlosen MMORPGs machen auch im Jahr 2026 noch richtig Spaß? Wir verraten es euch im Video auf Youtube.

Worum geht es in unserem neuen Youtube-Video? In den vergangenen Wochen haben wir uns bereits in einigen Videos auf Youtube verschiedenen MMORPGs gewidmet. Dabei wurden Guild Wars 2, Final Fantasy XIV oder auch Throne and Liberty näher beleuchtet und erklärt sie im Jahr 2026 dastehen.

Jetzt haben wir euch eine Liste von 12 kostenlosen MMORPGs zusammengestellt, die auch 2026 noch richtig viel Spaß machen. Dazu muss gesagt werden, dass es nur wenige vollkommen kostenlose MMORPGs gibt. Die MMOs in unserem Video kann man allerdings ohne Probleme viele Stunden und manchmal sogar bis zum Endgame komplett kostenlos spielen. Optionale Zusatzinhalte müssen natürlich bezahlt werden.

Das Video findet ihr hier:

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Für fast jeden gibt es ein MMORPG

Die 12 MMORPGs, die wir euch vorstellen, sind im Kern natürlich MMORPGs, allerdings haben diese Spiele verschiedene Settings und Gameplayelemente, bei denen fast jeder Fan des Genres fündig werden sollte. So ist sowohl für Fans von Sandbox- als auch Themenpark-MMORPGs gesorgt.

Obendrein erfahrt ihr mehr über die Fantasy-Welten der MMORPGs, deren Bösewichte, Helden und die epischen Geschichten die nur mit eurer Hilfe zum Guten gewendet werden können. Neben den üblichen Settings werden auch Fans des Horrors und einer etwas düsteren Atmosphäre fündig.

Spielt ihr selbst eines der MMORPGs im Video oder wolltet ihr welche davon schon immer mal ausprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Millionen von Gamern zocken täglich ihre Lieblings-MMORPGs, aber welche Ableger haben eigentlich die meisten Spieler überhaupt? Auch diese Frage hat MeinMMO in einem Video auf Youtube beantwortet. Falls euch das Thema interessiert, könnt ihr hier reinschauen: Die 15 größten MMORPGs mit den meisten Spielern aller Zeiten