Die 15 größten MMORPGs mit den meisten Spielern aller Zeiten

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

„In dieser Zeit könnte man einen Doktor machen“: Spieler baut 13 Jahre lang an einer Map in Minecraft

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der große Reiz von MMORPGs liegt in der Anzahl der Spieler. Die Welten unserer Lieblings-MMOs werden dadurch lebendig und einzigartig. MeinMMO hat euch die 15 größten MMORPGs mit den meisten Spielern weltweit in einem Video vorgestellt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to