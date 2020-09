Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen

Sucht man auf Steam nach dem Tag „MMORPG“, stehen einem über 300 Spiele zur Auswahl. Doch welche sind die besten, wenn es nach den Reviews geht? Wir schauen auf die 10 besten Online-Rollenspiele auf Steam mit den besten Bewertungen.

Worum geht es in dem Artikel? Wir von MeinMMO haben uns die MMORPGs auf Steam angesehen und geschaut, welche die besten Bewertungen haben. Dabei war uns wichtig, dass

es sich wirklich um ein MMORPG handelt (die Tags werden von Spielern und nicht den Entwicklern gesetzt)

der Spiele-Titel noch immer aktiv erweitert wird und sich nicht schon im „Maintenance-Mode“ befindet

die Spiele mindestens 1.000 Bewertungen bekommen haben, um eine Vergleichbarkeit zu erzielen

Herausgekommen sind 10 Spiele, unter denen sich einige Überraschungen befinden. Die Plätze 10 bis 6 stellen wir euch kürzer vor, für die Plätze 5 bis 1 gibt es jeweils eine eigene Seite. Für die angegebenen Spielerzahlen wurde auf die Daten der Webseite SteamCharts zurückgegriffen.

Platz 10 – Aura Kingdom

Setting: Anime | Entwickler: X-Legend | Plattform: PC | Release-Datum: Juli 2014 | Modell: Free2Play | Bewertung auf Steam: 79% Positiv

Was ist das für ein Spiel? Aura Kingdom ist ein farbenfrohes Spiel im Anime-Stil. Ihr schlüpft in die Rolle eines „Envoy of Gaia“, um die Welt vor dämonischen Horden zu verteidigen.

Das MMORPG verfügt über ein Tab-Targeting-Kampfsystem und bietet eine große Menge verschiedener Klassen, mit denen man sich im Kampf austoben kann. Zudem ist man nie allein Unterwegs, da das Spiel eine große Zahl von Begleitern bietet, darunter tierische und menschliche Haustiere.

2015 haben wir euch Aura Kingdom im Rahmen eines Gastbeitrags genauer vorgestellt.

Was sagen die Steam-Reviews? Aura Kingdom kommt insgesamt auf 8.209 Bewertungen, von denen 79% positiv ausfallen. In den letzten 30 Tagen jedoch gab es nur 62 Bewertungen, von denen 72% positiv waren.

Wie viele Spieler hat es auf Steam? In den letzten 30 Tagen spielten rund 300 Spieler täglich Aura Kingdom. Damit befindet sich das MMORPG in etwa auf dem Niveau, auf dem es auch 2019 war.

Im April 2019 kam es auf über 551 durchschnittliche Spieler, was mit den Einschränkungen durch Corona zu tun haben dürfte. Die führten dazu, dass einige MMORPG einen regelrechten Boom erlebten.

Aura Kingdom ist vor allem in Asien und weniger in unseren Gefilden beliebt ist. In Asien wurde auch schon der Nachfolger Aura Kingdom 2 angekündigt, jedoch als reines Mobile-Spiel.

Platz 9 – TERA

Setting: Fantasy | Entwickler: Bluehole | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 03. Mai 2012 | Modell: Free2Play | Bewertung auf Steam: 79% Positiv

Was ist das für ein Spiel? TERA gehört zu den besten Free2Play-MMORPGs auf dem Markt und kann vor allem mit der Grafik und dem actionreichen Kampfsystem überzeugen.

Ihr habt die Auswahl aus 13 verschiedenen Klassen, mit denen ihr euch bis ins Endgame vorkämpft. Dort erwarten euch vor allem spannende und abwechslungsreiche Dungeons. Denn während viele neue MMORPGs auf PvP setzen, spielt bei TERA vor allem das PvE eine wichtige Rolle. Trotzdem gibt es PvP-Inhalte, wie die neue Arena, die an ein klassisches MOBA erinnert.

Zudem bietet das Spiel aufgrund seines Alters massig viel Content. Damit es trotzdem modern bleibt, wurde 2020 frisch ein Upgrade am Client vorgenommen.

Was sagen die Steam-Reviews? TERA kommt insgesamt auf 4.393 Reviews, von denen 79% positiv ausfallen. In den letzten 30 Tagen sieht das Ergebnis sogar noch besser aus. Von den 132 Bewertungen sind lediglich 18% negativ.

Wie viele Spieler hat es auf Steam? TERA gehörte zu den MMORPGs, die im April und Mai einen großen Sprung in den Spielerzahlen gemacht haben: