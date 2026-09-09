Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen

Sucht man auf Steam nach dem Tag „MMORPG“, stehen hunderte Spiele zur Auswahl. Doch welche sind die besten, wenn es nach den Reviews geht? Wir schauen auf die zehn Online-Rollenspiele auf Steam mit den besten Bewertungen.

Worum geht es in dem Artikel? Wir von MeinMMO haben uns die MMORPGs auf Steam angesehen und geschaut, welche die besten Bewertungen haben. Dabei war uns wichtig, dass

es sich wirklich um ein MMORPG handelt (die Tags werden von Spielern und nicht den Entwicklern gesetzt)

der Spiele-Titel noch immer aktiv erweitert wird und sich nicht schon im „Maintenance-Mode“ befindet

die Spiele mindestens 1.000 Bewertungen bekommen haben, um eine Vergleichbarkeit zu erzielen

Herausgekommen sind zehn Spiele, unter denen sich einige Überraschungen befinden. Für die angegebenen Spielerzahlen wurde auf die Daten der Webseite steamcharts.com zurückgegriffen.

Erstellt wurde der Artikel ursprünglich von Alexander Leitsch, der viele von diesen Titeln selbst gespielt und sich intensiv mit ihnen auseinandergesetzt hat. Seit März 2024 hat MMORPG-Experte Karsten Scholz die Aktualisierung der Liste übernommen.

Update vom 09. September 2026: Wir haben die Liste für den neuen Monat aktualisiert und sämtliche Zahlen gecheckt. Project: Gorgon hat einige Plätze verloren.

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Platz 10 – Herr der Ringe Online

Setting: Fantasy, Mittelerde | Entwickler: Standing Stone Game | Plattform: PC | Release-Datum: 24. April 2007 | Modell: Free2Play | Bewertung auf Steam: 81 % Positiv

Was ist das für ein Spiel? In Herr der Ringe Online (oder LOTRO) reist ihr nach Mittelerde, wo ihr aus ruhigen Starter-Zonen langsam aber sicher hinaus in die Welt tretet, die von Saurons Griff bedroht wird.

Das MMORPG zeichnet sich durch eine wundervolle Atmosphäre, die vielen Inhalten und regelmäßige neue Updates aus, obwohl das Spiel bereits 19 Jahre alt ist. Dabei geht das Spiel inzwischen über die Romane von Tolkien hinaus und erzählt eigene Geschichten auch ohne Ring.

Video starten Herr der Ringe Online: Trailer zu Morgoths Vermächtnis stimmt euch auf die neue Erweiterung ein Autoplay

Vergangenes Jahr konnte das MMORPG durch die Premiere modernerer Server und die kostenlose Bereitstellung vieler Inhalte eine Art dritten Frühling feiern. Ergänzt wurde das vor kurzer Zeit erst durch eine modernisierte Bedienoberfläche. Ende des Jahres soll eine neue Erweiterung das Housing-Feature um Nachbarn erweitern und die Handlung von „Die Königreiche von Harad“ fortsetzen.

Was sagen die Steam-Reviews? Insgesamt kommt das Mittelerde-MMORPG auf 23.228 Bewertungen, die zu 81 Prozent positiv ausfallen. In den letzten 30 Tagen sehen die Bewertungen mit 79 Prozent leicht schlechter aus, bei 158 neuen Rezensionen.

Wie viele Spieler hat es auf Steam? Herr der Ringe Online spielten in den letzten 30 Tagen knapp 1.064 Steam-Nutzer täglich. Im Peak schauten sich den Titel 2.030 Spieler gleichzeitig an. Die meisten Mittelerde-Begeisterten dürften HdRO über den eigenen Launcher erleben. Das Allzeithoch liegt bei 3.744.

Für wen lohnt sich das MMORPG? Der Herr der Ringe Online richtet sich vor allem an Fans von Mittelerde, der Story aus den Filmen und Themepark-Spieler. Wer jedoch heute mit dem MMORPG anfängt, muss mit einer sehr schwachen Grafik und einem recht eintönigen Kampfsystem rechnen. Die epische Geschichte kann das jedoch auffangen. Wie beliebt das Spiel bis heute ist, zeigt die nachfolgende Meldung: Der Ansturm auf die neuen Welten des MMORPGs zu Herr der Ringe ist so groß, dass die Entwickler nachlegen mussten.