Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen

Sucht man auf Steam nach dem Tag „MMORPG“, stehen hunderte Spiele zur Auswahl. Doch welche sind die besten, wenn es nach den Reviews geht? Wir schauen auf die zehn Online-Rollenspiele auf Steam mit den besten Bewertungen.
Worum geht es in dem Artikel? Wir von MeinMMO haben uns die MMORPGs auf Steam angesehen und geschaut, welche die besten Bewertungen haben. Dabei war uns wichtig, dass
- es sich wirklich um ein MMORPG handelt (die Tags werden von Spielern und nicht den Entwicklern gesetzt)
- der Spiele-Titel noch immer aktiv erweitert wird und sich nicht schon im „Maintenance-Mode“ befindet
- die Spiele mindestens 1.000 Bewertungen bekommen haben, um eine Vergleichbarkeit zu erzielen
Herausgekommen sind zehn Spiele, unter denen sich einige Überraschungen befinden. Für die angegebenen Spielerzahlen wurde auf die Daten der Webseite steamcharts.com zurückgegriffen.
Erstellt wurde der Artikel ursprünglich von Alexander Leitsch, der viele von diesen Titeln selbst gespielt und sich intensiv mit ihnen auseinandergesetzt hat. Seit März 2024 hat MMORPG-Experte Karsten Scholz die Aktualisierung der Liste übernommen.
Platz 10 – Herr der Ringe Online
Setting: Fantasy, Mittelerde | Entwickler: Standing Stone Game | Plattform: PC | Release-Datum: 24. April 2007 | Modell: Free2Play | Bewertung auf Steam: 81 % Positiv
Was ist das für ein Spiel? In Herr der Ringe Online (oder LOTRO) reist ihr nach Mittelerde, wo ihr aus ruhigen Starter-Zonen langsam aber sicher hinaus in die Welt tretet, die von Saurons Griff bedroht wird.
Das MMORPG zeichnet sich durch eine wundervolle Atmosphäre, die vielen Inhalten und regelmäßige neue Updates aus, obwohl das Spiel bereits 19 Jahre alt ist. Dabei geht das Spiel inzwischen über die Romane von Tolkien hinaus und erzählt eigene Geschichten auch ohne Ring.
Vergangenes Jahr konnte das MMORPG durch die Premiere modernerer Server und die kostenlose Bereitstellung vieler Inhalte eine Art dritten Frühling feiern. Ergänzt wurde das vor kurzer Zeit erst durch eine modernisierte Bedienoberfläche. Ende des Jahres soll eine neue Erweiterung das Housing-Feature um Nachbarn erweitern und die Handlung von „Die Königreiche von Harad“ fortsetzen.
Was sagen die Steam-Reviews? Insgesamt kommt das Mittelerde-MMORPG auf 23.228 Bewertungen, die zu 81 Prozent positiv ausfallen. In den letzten 30 Tagen sehen die Bewertungen mit 79 Prozent leicht schlechter aus, bei 158 neuen Rezensionen.
Wie viele Spieler hat es auf Steam? Herr der Ringe Online spielten in den letzten 30 Tagen knapp 1.064 Steam-Nutzer täglich. Im Peak schauten sich den Titel 2.030 Spieler gleichzeitig an. Die meisten Mittelerde-Begeisterten dürften HdRO über den eigenen Launcher erleben. Das Allzeithoch liegt bei 3.744.
Für wen lohnt sich das MMORPG? Der Herr der Ringe Online richtet sich vor allem an Fans von Mittelerde, der Story aus den Filmen und Themepark-Spieler. Wer jedoch heute mit dem MMORPG anfängt, muss mit einer sehr schwachen Grafik und einem recht eintönigen Kampfsystem rechnen. Die epische Geschichte kann das jedoch auffangen. Wie beliebt das Spiel bis heute ist, zeigt die nachfolgende Meldung: Der Ansturm auf die neuen Welten des MMORPGs zu Herr der Ringe ist so groß, dass die Entwickler nachlegen mussten.
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Kommentare
Bei Star wars tor fehlt einiges an Infos bzw sind falsch.
Fehlen tun zum Beispiel das es komplett vertont ist, was bei eso ja so hoch gejubelt wird. Im Vergleich ist in Star wars die Vertonung doppelt so gut als es in eso ist, in eso sprechen die npc immer mega lang und brauchen ewig um ein Satz zu sagen in Star wars geht’s ziemlich flott was es auch realistischer wie eine Unterhaltung wirken lässt.
In Star wars fehlt der Hinweis das es 8 storylines gibt nicht 8 Klassen, jede Story Line kann aus bis zu 8 Klassen wählen und ab Akt 4 sogar ein dual Speck wählen also eine zweite Klasse wählen, sobald man mit einem Charakter soweit gespielt hat, kann man die zweite Klasse ab lvl 1 mit anderen Chats schon wählen. Es gibt zudem viele Rassen und mit dem Stammbaum lassen sich Charaktere in Verwandtschaft zueinander setzen.
Was auch fehlt das erwähnen des housing Systems wo man auf jeden Planeten quasi seine eigene Festung kaufen und einrichten kann.
Der neue kontent kommt so schlecht bei Spieler an weil kaum einer bis dahin durch gequestet hat. Ich hab allein bis zur vorletzten Erweiterung 2 Wochen täglich gesuchtet. Ohne skippen der Dialoge natürlich.
Ich bin nie PvP Spieler gewesen aber bei Star wars besteht das normale PvP aus vielen verschiedenen Minigames Huttenball ist zum Beispiel mit das schlechteste von denen. Dann gibt’s noch Arena PvP oder aber Raumjäger PvP wo man mit seinen eigenen selbst zusammen gebauten Raumschiffen in einer großen Schlacht Republik vs Imperium andere Spieler und deren Raumjäger abschießen muss. Ich bin eigentlich kein Star wars Fan aber das Game Holt viele Spieler sehr gut ab.
Könnt ihr irgendwas machen, das wenn ich links in der Spalte auf “PS5” klicke keine Artikel aufgelistet werden in deren überschrift “Steam” steht?
Es wird jedes Spiel automatisch gelistet, das auch auf der PS5 spielbar ist. Das ist etwa bei FFXIV und ESO der Fall. Deshalb siehst du manche Steam-News
Herr der Ringe Online ist sogar in den Top 10? Damit hätte ich nicht gerechnet. Und das obwohl es ja so gar nicht auf dem aktuellsten Stand ist, wenn es um Grafik, Technik und Monetarisierung geht.
Runescape (3) habe ich mir nach jahrelangem hin und her nun auch mal angeschaut. Das macht schon Laune. Es ist schon irgendwie klassisch und hat ein Oldschool Feeling (ist ja auch kein Wunder bei dem Alter). Aber hier finde ich ist das Gesamtpaket deutlich anders verpackt und fühlt sich ganz anders an als bei vielen anderen MMORPGs.
Grindig ist es auf jeden Fall, aber gerade die vielen einzelnen Skills, die Vielfalt an Haupt- und Nebenaktivitäten, das Combat-Dreieick und die überragenden (Story-)Quests hebt es meiner Meinung nach deutlich von anderen MMOs ab.
Ich mag diese Übersichten wirklich und lese mir dies von Zeit zu Zeit immer mal wieder gerne durch.
Aber liebes mein-mmo Team: kann man irgendwas bzgl. der veralteten Kommentare machen? Immer wieder ertappe ich mich dabei einen Kommentar zu beantworten, welcher bereits Monate zurück liegt. Im schlimmsten Fall ist der ursprüngliche Verfasser schon gar nicht mehr auf der Plattform unterwegs. Das macht es ein wenig…ermüdend 😉
Was würdest du denn vorschlagen in so einem Fall? Die Kommentare sind bereits mit einem Verfassungsdatum versehen.
Schon gut…vergiss einfach meinen Kommentar..
Das war eine ehrliche Frage. Wenn du Vorschläge hast, kann ich sie gerne an unsere Devs weiterleiten 🙂
Wäre es denn möglich, dass man die alten Artikel einfach archiviert und einen neuen, aktualisierten Artikel zu dem jeweiligen Thema veröffentlicht, zumal ihr dem aktualisierten alten Artikel jetzt ja eh schon eine neue Überschrift und ein neues Datum verpasst, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, da nicht gleich einen echten neuen Artikel draus zu machen. Dann hätte man die alten Kommentare einfach gar nicht erst drunter. Mir gehts da wie Chafaris, ich hätte hier gestern auch wieder fast auf einen 9 Monate alten Kommentar geantwortet, bis mir auffiel, dass man sich jetzt auch nicht mehr drüber aufregen braucht. 😀
Übrigens: Das Problem mit dem nicht funktionierenden großen “Ü” im Editor existiert immer noch (man muss das zwei mal tippen, bis es ein Ü ist, andernfalls ist es nur ein Doppelpunkt), das wurde seit mindestens letztem Jahr ganz oft gemeldet, kann sich das nicht mal jemand ansehen?
Das wäre extrem ungeschickt aus unserer Perspektive:
Oh sorry, es kam anders an als es von dir sicherlich gemeint war.
Wie wäre es, wenn die in Frage kommenden Artikel nach einer Zeit archiviert und, sofern der Artikel ein Update erhält, neu hochgeladen werden. Frisch und befreit von alten Kommentaren.
Ich kann verstehen, dass es umständlicher ist im Zuge eines jeden Updates die Artikel neu hochzuladen als diese lediglich nur zu ergänzen. Jedoch haben wir irgendwann mit Kommentaren zu kämpfen, welche mehrere Jahre alt sind.
Ist nur ein gut gemeinter Vorschlag ohne weitere Implikationen 😉
Es ist halt immer die Frage, wieviel Aussagekraft haben solche Auflistungen?
-Bewertungen auf Steam genauso wie bei anderen Anbietern oder auf einschlägigen Seiten sind nunmal immer mit etwas Vorsicht zu genießen.
-Hinzu kommt, dass einige der genannten Spiele [(FF14, ESO, SWToR) bei den anderen weiß ich es gerade nicht] noch einen eigenständigen eigenen Launcher haben, was auch die Statistik der durchschnittlichen Spielerzahl verschiebt und Leute welche das Spiel über diesen spielen werden wohl kaum eine Bewertung auf Steam für das Spiel abgeben.
Die Auflistung ist sicherlich gut um zu sehen welche Games gibt es überhaupt auf Steam und wie kommen diese im groben bei den Nutzern an, sind jedoch trotzdem immer mit dem gewissen “grain of salt” wie es so schön heißt zu betrachten.
Absolut, aber es ist auch spannend, dass in dieser Liste 3-4 Titel sind, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Die Reviews können also auch “unbekannte Perlen” zeigen. Das Hauptziel dieser Listen ist Spiele zu entdecken und genau das ist hier gut möglich. Ob die Spiele dann am Ende zu einem persönlich passen, findet man eh erst durch Anspielen heraus^^
Vor- und Nachteil von MMORPGs…. sie fressen viel Zeit und ich habe einfach keine mehr, als für ein MMORPG 🙁
Für wenig Spieler lohnt sich keines.
Final Fantasy juck mich schon in den Fingern, das hab ich schon sicher 10mal angefangen und immer aus Zeitgründen weggelegt. Aktuell bin ich mit ESO und GW2 beschäftigt, Ende Oktober kommt für ca 3 Monate WOW dazu. Da bleibt einfach kein Platz 🙁
Oh man, da sind Spiele dabei, die ich nie und nimmer meinem PC zumuten würde, Spiele von was weis ich, 3te Bannen Krieg oder so, wer um alles in der Welt Spielt den so was.
Aber Okay, jedem das seine, und wie sagt man so schön, jeden Tag steigt einer auf und kauft und Spielt so ein misst, bevor ich so was Spielen würde, würde ich eher zum PVP Spieler werden, und lieber Fortnite oder Abex Legend Spielen, die sehen wenigstens noch nach was aus.
Aber da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Geschmäcker doch sind, vor allem, wenn ich sehe das ein Spiel wie Projekt Gorgon auf Platz 2 ist, da frage ich mich ernsthaft, wo soll das noch hinführen.
Projekt Gorgon ist gar nicht mal so schlecht vom Spielsystem, ich hab es schon sehr lange in meiner Bibliothek. Es gibt dort eine Treue Stammgemeinschaft und wenn man dem Entwickler glaubt, werden die “vorübergehenden assets” auch noch ersetz, so das es dann Grafisch auch etwas hermacht.
Steamwertungen sind so nützlich und aussagekräftig wie Keuchhusten ^^ Das ist Getrolle und blinder Hate , zu 90%
Und warum sollten Leute positive Kommentare “trollen”. Oder meinst du nur die negativen sind Trolle?
So ein Unsinn. Vor allem “zu 90%”, da würd ich gern mal deine belastbare Statistik sehen.
Ja Anhänger der Steamsekte sehen das natürlich immer anders
Puh, da verlangt jemand eine Statistik und du haust sowas raus.
Als denkende Menschen und erfahrener Spieler dürften die meisten der hier versammelten in der Lage sein die Spreu vom Weizen zu trennen was Bewertungen auf Steam angeht.
Es gibt durchaus sehr aussagekräftige und gut geschriebene Bewertungen.
Negativ oder positiv ist dann halt Sache des bewertenden auf das schaut man im normal nicht sondern man liest sich durch was die Leute zu sagen haben.
Oder man macht seine Erfahrungen halt selber was auch nicht schlecht ist.