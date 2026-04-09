Eines der meist erwarteten MMORPGs für 2026 meistert Meilenstein, Entwickler „mussten einfach breit grinsen“

Das Team von ArcheAge Chronicles hat sich mit einem positiven Status-Update aus der internen Testphase an die MMORPG-Community gewandt.

Was verrät das Update? Für ArcheAge Chronicles fand erneut ein interner Test statt, bei dem ausgewählte Spieler das MMORPG ausprobieren und Feedback geben durften. Auf X ziehen die Entwickler des MMORPGs ein sehr positives Fazit:

Ein kurzes Update vom Team – wir haben gerade einen internen Spieltest für ArcheAge Chronicles durchgeführt und sind sehr zuversichtlich, was die weitere Entwicklung angeht. Bei manchen Momenten mit unseren Spielern mussten wir einfach breit grinsen! Wir werden bald mehr darüber berichten. Vorerst solltet ihr nur wissen: Es nimmt Gestalt an! XL Games auf X

Nach den diversen Hiobsbotschaften für das MMORPG-Genre aus dem vergangenen Jahr und den bereits mehrfachen Verschiebungen von ArcheAge Chronicles ist das endlich eine gute Nachricht: Der Nachfolger von ArcheAge macht offenbar spürbar positive Fortschritte, kommt bei den Tests wohl gut genug an und der für das 4. Quartal 2026 angepeilte Release könnte tatsächlich Wirklichkeit werden.

Sobald die Entwickler neue Infos zu ArcheAge Chronicles veröffentlichen, halten wir euch natürlich hier auf MeinMMO auf dem Laufenden.

Der erste Trailer zu ArcheAge Chronicles macht Lust auf mehr:

Video starten ArcheAge Chronicles: Trailer zeigt erstmals den Nachfolger von ArcheAge Autoplay

Einer der größten MMORPG-Hoffnungsträger für 2026

Warum ist ArcheAge Chronicles spannend? Das neue MMORPG von XL Games ist neben Aion 2 und Chrono Odyssey der dritte große MMORPG-Launch, auf den Genre-Fans im Jahr 2026 hoffen dürfen. Die Ambitionen sind groß. Das Team möchte sich – anders als beim ersten ArcheAge – mehr an eine globale Zielgruppe richten. Im Fokus stehen daher PvE-Inhalte für Solisten und kleine Gruppen, die Erkundung der Spielwelt sowie die Story des MMORPGs.

Wichtige Säulen von ArcheAge, wie Handel, Handwerk, Housing und Handelsfahrten, kehren aber zurück. Das neue Housing soll dabei eine eigene Story und ein extra Fortschrittssystem besitzen. Weiterhin versprechen die Entwickler ein flexibles Rollensystem, ein actionreiches Kampfsystem und ein Bezahlmodell ohne Pay2Win. All das macht ArcheAge Chronicles für uns zu einem der größten Hoffnungsträger für das MMORPG-Jahr 2026.