Die 2 größten MMORPGs 2026 justieren ihren Release, während ein Konkurrent ins nächste Jahr abhaut

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten hoffnungsvolle Updates, mehrere Verschiebungen und viel Sauercrowd.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Das plötzliche Ende von Ashes of Creation hallt noch lange nach. Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz befasst sich in seiner aktuellen Einschätzung damit, ob das MMORPG von Intrepid tatsächlich – wie von einigen Kritikern behauptet – von Anfang an der Versuch eines Betrugs war: War Ashes of Creation von Anfang an ein Scam? Trotz des bitteren Endes spricht alles dagegen

Wie finster World of Warcraft ist, zeigt ein neues Cinematic, mit einigen Horror-Elementen, die richtig unangenehm sind:

Pax Dei versichert: Mir geht’s gut, ich gehe nicht offline

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Seit 2014 wird The Elder Scrolls Online mit neuen Inhalten und Erweiterungen fortgesetzt. Das Jahr 2026 könnte eines der wichtigsten für das MMORPG werden. In einem neuen YouTube-Video erklärt euch MeinMMO, ob sich der (Wieder-)einstieg lohnt.

Das passierte bei Sauercrowd in dieser Woche:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

  • In einem Brief an die Community auf playpaxdei.com erklärt das Team von Pax Dei, dass es aktuell keine Pläne gibt, das MMORPG offline zu nehmen. Offenbar hatten das diverse Fans nach Ashes of Creation und New World befürchtet. Ganz im Gegenteil arbeite man derzeit an diversen Verbesserungen, um vor allem bestehende Systeme sowie die Spielerfahrung zu verbessern.
  • Während der Early-Access-Phase auf Steam flog Project: Gorgon trotz starker Bewertungen unter dem Radar vieler MMORPG-Fans. Mit dem Release ändert sich das jetzt, doch sorgt das für neue Herausforderungen. Neue Server müssen her!
  • Aufgrund der aktuell spürbar steigenden Spielerzahlen haben die Entwickler von Tibia 3 neue Welten für den 18. Februar 2026 angekündigt. Die Details erfahrt ihr auf tibia.com.
  • Am 11. Februar ist Update 46.2 für Herr der Ringe Online erschienen. Seit dem 12. Februar ist die dritte Stufe der neuen Instanzen verfügar. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

  • Das neue MMORPG Lord of Mysteries wird weltweit bereits mit Spannung erwartet. Nun durften die ersten Spieler einen Blick hineinwerfen und beschreiben, wie gut das MMORPG wirklich ist.
  • Das MMORPG Epitome feiert trotz starker KI-Unterstützung einen großen Erfolg auf Kickstarter. 2 Wochen vor Ende der Crowdfunding-Kampagne hat man bereits ein Vielfaches der erhofften Summe erreicht. Mehr zum Spiel in unserer Liste der Kickstarter-MMOs.
  • In einem neuen Finanzbericht erklärten die Verantwortlichen von WEMADE, dass die Blockchain-MMORPGs MIR 5 und NIGHT CROWS 2 noch in diesem Jahr einen globalen Launch erhalten sollen.
  • MapleStory M, die Mobile-Auskopplung von MapleStory, soll bald auf Steam erscheinen. Schon jetzt gibt es eine Demo, die ihr herunterladen könnt.
  • Der erste Test von Fractured Conquest (der überarbeiteten Version von Fractured Online) soll am 19. Februar stattfinden. Interessierte können sich über diesen Link anmelden.
  • Das Team von Eterspire hat auf Reddit eine Roadmap für Februar bis April veröffentlicht. Geplant sind unter anderem Überarbeitungen für Kampfherausforderungen, Bosse und das Angeln. Die Performance soll verbessert werden und es sind neue Nebenquests und ein Gildensystem geplant.
  • Die Entwickler von Eternal Tombs haben auf YouTube einen Ausblick auf 2026 veröffentlicht. Nach 7 Jahren Entwicklung soll das MMORPG früh im Jahr 2027 erscheinen. Interessierte können sich für kommende Tests auf eternaltombs.com registrieren.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist

