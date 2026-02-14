Die 2 größten MMORPGs 2026 justieren ihren Release, während ein Konkurrent ins nächste Jahr abhaut

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten hoffnungsvolle Updates, mehrere Verschiebungen und viel Sauercrowd.
Highlights der Woche:
- Ursprünglich sollte Chrono Odyssey 2025 erscheinen. Die schwierige Beta sorgte jedoch für ein Umdenken bei den Entwicklern. Jetzt ist klar, dass das ambitionierte MMORPG auch nicht in diesem Jahr für PC und die Konsolen erscheinen wird.
- Eine leichte Verschiebung gibt’s außerdem für ArcheAge Chronicles. Der MMORPG-Nachfolger von ArcheAge soll jetzt doch erst im 4. und nicht im 3. Quartal 2026 erscheinen – Quelle: Publisher Kakao Games im aktuellsten Finanzbericht.
- Aion 2 wird indes wohl im 3. Quartal 2026 bei uns erscheinen. Auf dem Heimatmarkt konnte NCsoft wohl bereits erste messbare Erfolge im Kampf gegen Bots erzielen, Quelle: mmorpg.org.pl.
- Wenn er in World of Warcraft einloggt, verliert er einen geliebten Begleiter. Ein Hexenmeister darf daher nie wieder ins Spiel.
- Was die Motivation hinter den Taten von Xal’atath in World of Warcraft ist, war bisher ein Rätsel. Jetzt wissen wir es endlich. Apropos: Einigen findigen Fans von World of Warcraft ist aufgefallen, dass Xal’atath schon in Wrath of the Lich King vorkam. Doch erst jetzt kann man das richtig begreifen.
- „Die aktuelle Endgame-Formel ist extrem langweilig“ – Fans diskutieren derzeit über eine große Schwäche aktueller MMORPGs.
Was ist sonst noch passiert? Das plötzliche Ende von Ashes of Creation hallt noch lange nach. Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz befasst sich in seiner aktuellen Einschätzung damit, ob das MMORPG von Intrepid tatsächlich – wie von einigen Kritikern behauptet – von Anfang an der Versuch eines Betrugs war: War Ashes of Creation von Anfang an ein Scam? Trotz des bitteren Endes spricht alles dagegen
Wie finster World of Warcraft ist, zeigt ein neues Cinematic, mit einigen Horror-Elementen, die richtig unangenehm sind:
Pax Dei versichert: Mir geht’s gut, ich gehe nicht offline
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Ein neuer Shop in World of Warcraft will euer Geld. Dafür winken Housing-Gegenstände, die ihr sonst nicht bekommt.
- Weiterhin haben die Entwickler von Blizzard das neue Transmogrifikationssystem für WoW vorgestellt, auf blizzard.com.
- Vom 11. bis zum 18. Februar 2026 läuft in The Elder Scrolls Online das neue Weltereignis „Herzwoche“.
- Vom 9. Februar bis zum 23. Februar 2026 läuft in World of Warcraft das Weltereignis „Liebe liegt in der Luft“.
- Der neue Dämonenjäger in World of Warcraft hat ein Problem, denn er ist unvollständig. Fast wie zum Hohn sieht die Overwatch-Version besser aus.
- Am 12. Februar ist Update 3.21.0 für Throne and Liberty erschienen. Mit dabei: Das Mond-Neujahr-Event, Neujahrsmünzen und ein Schwung Verbesserungen für Dolche, Stäbe und mehr. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com. Außerdem gab’s in der neuen Ausgabe von Tico Talks auf YouTube einen Ausblick auf das große April-Update.
- Ebenfalls am 12. Februar ist das neue Update für Black Desert live gegangen. Freut euch auf die Events Rote Meerbrasse, Mondjahr und Valentinstag sowie umfassende Klassen-Anpassungen. Die deutschen Patch Notes? Auf playblackdesert.com.
Seit 2014 wird The Elder Scrolls Online mit neuen Inhalten und Erweiterungen fortgesetzt. Das Jahr 2026 könnte eines der wichtigsten für das MMORPG werden. In einem neuen YouTube-Video erklärt euch MeinMMO, ob sich der (Wieder-)einstieg lohnt.
Das passierte bei Sauercrowd in dieser Woche:
- Für den Besuch im Molten Core steht für Sauercrowd nun ein definitiver Termin, der nicht mehr verschoben wird. Und noch mehr: Die Gilde hat mittlerweile so viele Spieler auf der Maximalstufe in WoW Hardcore, dass die Leitung zwei Schlachtzugsgruppen in Erwägung zieht. Metashi betont jedoch: man wolle das nicht erzwingen.
- Die Twitch-Streamerin Julika „Felikah“ bekommt gerade mehr Zuschauer in ihren Streams als sonst. Das kommt vor allem von ihrem Grind in WoW im Rahmen von Sauercrowd. MeinMMO stellt euch Felikah hier vor.
- Die Sauercrowd-Tode stapeln sich. In dieser Woche hat es auch die Twitch-Streamerin Mowky erwischt. Anstatt wie andere einen weiteren Run zu starten, beendet Mowky hier ihre Reise.
- Der Twitch-Streamer Maxim Markov gehört beim Sauercrowd-Projekt zu den Spielern, die erstmals World of Warcraft erleben dürfen. Mit seiner ungewöhnlichen Spielweise konnte er in den vergangenen Wochen viele neue Fans gewinnen. Kurz vor Level 60 kam es jetzt jedoch zu einer unglücklichen Begegnung …
- Beim Sauercrowd-Event ist auch NoWay am Start. Durch seine Zeit in WoW habe er gemerkt, was ihm während seiner LoL-Karriere gefehlt hat. Er denkt sogar über das Ende seiner LoL-Zeit nach.
- Als der Hardcore-Charakter von Papaplatte in WoW Classic das Zeitliche segnete, waren sich viele sicher: Der bekannte Twitch-Streamer ist raus aus dem Sauercrowd-Projekt. Womit sie nicht gerechnet hatten: mit dem unfassbaren Support der Gilde.
- Der Twitch-Streamer Pummelfee kämpfte in den vergangenen Wochen (unfreiwillig) um den Titel „Schlechtester Spieler von Sauercrowd“. Jetzt gab’s für ihn ein Happy End und den Respekt aus der Community.
- Die Twitch-Streamerin Mahluna nimmt ebenfalls an dem WoW-Projekt Sauercrowd teil. Ein tragischer Tod im Spiel setzte sie einen Schritt in Sachen Level 60 zurück, doch das schien genau das zu sein, was Mahluna gebraucht hat.
- Bei Sauercrowd laufen die Vorbereitungen für den ersten Raid auf Hochtouren – allerdings nun wohl ohne ein Mitglied des Kollektivs Bonjwa.
- Hier gibt’s fast täglich Updates zu Sauercrowd: Die wichtigsten Highlights der letzten Tage in der Übersicht / Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- In einem Brief an die Community auf playpaxdei.com erklärt das Team von Pax Dei, dass es aktuell keine Pläne gibt, das MMORPG offline zu nehmen. Offenbar hatten das diverse Fans nach Ashes of Creation und New World befürchtet. Ganz im Gegenteil arbeite man derzeit an diversen Verbesserungen, um vor allem bestehende Systeme sowie die Spielerfahrung zu verbessern.
- Während der Early-Access-Phase auf Steam flog Project: Gorgon trotz starker Bewertungen unter dem Radar vieler MMORPG-Fans. Mit dem Release ändert sich das jetzt, doch sorgt das für neue Herausforderungen. Neue Server müssen her!
- Aufgrund der aktuell spürbar steigenden Spielerzahlen haben die Entwickler von Tibia 3 neue Welten für den 18. Februar 2026 angekündigt. Die Details erfahrt ihr auf tibia.com.
- Am 11. Februar ist Update 46.2 für Herr der Ringe Online erschienen. Seit dem 12. Februar ist die dritte Stufe der neuen Instanzen verfügar. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Das neue MMORPG Lord of Mysteries wird weltweit bereits mit Spannung erwartet. Nun durften die ersten Spieler einen Blick hineinwerfen und beschreiben, wie gut das MMORPG wirklich ist.
- Das MMORPG Epitome feiert trotz starker KI-Unterstützung einen großen Erfolg auf Kickstarter. 2 Wochen vor Ende der Crowdfunding-Kampagne hat man bereits ein Vielfaches der erhofften Summe erreicht. Mehr zum Spiel in unserer Liste der Kickstarter-MMOs.
- In einem neuen Finanzbericht erklärten die Verantwortlichen von WEMADE, dass die Blockchain-MMORPGs MIR 5 und NIGHT CROWS 2 noch in diesem Jahr einen globalen Launch erhalten sollen.
- MapleStory M, die Mobile-Auskopplung von MapleStory, soll bald auf Steam erscheinen. Schon jetzt gibt es eine Demo, die ihr herunterladen könnt.
- Der erste Test von Fractured Conquest (der überarbeiteten Version von Fractured Online) soll am 19. Februar stattfinden. Interessierte können sich über diesen Link anmelden.
- Das Team von Eterspire hat auf Reddit eine Roadmap für Februar bis April veröffentlicht. Geplant sind unter anderem Überarbeitungen für Kampfherausforderungen, Bosse und das Angeln. Die Performance soll verbessert werden und es sind neue Nebenquests und ein Gildensystem geplant.
- Die Entwickler von Eternal Tombs haben auf YouTube einen Ausblick auf 2026 veröffentlicht. Nach 7 Jahren Entwicklung soll das MMORPG früh im Jahr 2027 erscheinen. Interessierte können sich für kommende Tests auf eternaltombs.com registrieren.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
