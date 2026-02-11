Twitch-Streamerin erreicht in Sauercrowd endlich Level 60, nutzte dafür ihr Wissen aus dem vorherigen Ableben

Die Twitch-Streamerin Mahluna nimmt ebenfalls an dem WoW-Projekt Sauercrowd teil. Ein tragischer Tod im Spiel setzte sie einen Schritt in Sachen Level 60 zurück, doch das schien genau das zu sein, was Mahluna gebraucht hat.

Um wen geht es? Das WoW-Event Sauercrowd bringt viele deutschsprachige Twitch-Streamer zusammen. Eine davon ist Mahluna. Sie spielt für ihre fast 500.000 Follower auf Twitch alle möglichen Spiele und versank für das Projekt ebenfalls in World of Warcraft.

In Sauercrowd war Mahluna mit ihrem Charakter in einer brenzligen Situation, aus der sie lebend leider nicht rauskam. Sie wurde von mehreren Gegnern gleichzeitig anvisiert und der Versuch, sich zurückzuziehen, klappte leider nicht. Viel zu spät bemerkte Mahluna, dass sie sich mit ihrer Fähigkeit „Totstellen“ aus der Situation hätte retten können.

Nach einem Monat endlich Level 60

Wie erreichte Mahluna Level 60? Trotz ihres Todes schien Mahluna nicht wirklich demotiviert. Ganz im Gegenteil: Sie hatte die Energie, einen neuen Run zu starten und dabei ihr gelerntes Wissen einzusetzen. Vielleicht kam diese Motivation auch daher, dass sie anscheinend in eine Art „Vertrag“ verwickelt ist, der ihr eine Halbglatze verlangt, sollte sie Level 60 nicht erreichen (Quelle: TikTok).

In ihrem neuen Versuch konzentrierte sich Mahluna auf eine andere Spielweise. Sie stellte fest, dass sie in ihrem ersten Durchlauf zu vorsichtig war und somit auch ihre Fähigkeit „Totstellen“ nie richtig nutzte. So spielte sie jetzt mutiger und benutzte Guides, um vorher verpasste Gebiete und Quests zum Leveln zu entdecken.

Nach etwa zwei Wochen konnte Mahluna Level 50 erreichen und insgesamt einen Monat nach dem Tod ihres Charakters dann auch Level 60. Besonders erfreut war die Twitch-Streamerin darüber, endlich ihre „Totstellen“-Fähigkeiten richtig nutzen zu können.

Ihren Erfolg in WoW feierte sie auf X:

Damit ist es mit Mahluna und World of Warcraft allerdings noch lange nicht vorbei. Die Twitch-Streamerin kündigte für die nächsten Tage etwas Pause an und wird dann weitermachen.

Die tragischen Charakter-Tode sind in Sauercrowd weit verbreitet. Mahluna ist bei weitem nicht die einzige, die auf vermeidbare Art und Weise gestorben ist. Auch die Twitch-Streamerin JenNyan musste durch diesen Schmerz und fand direkt passende Worte dafür: „Schlimmer als jede Trennung“ – Twitch-Streamerin verliert Hardcore-Char tragisch in WoW

Quelle(n): Mahluna auf YouTube, Mahluna auf X
