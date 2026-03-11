7 Twitch-Streamer gingen als Gewinner aus Sauercrowd – drei bleiben bei WoW

Das große WoW-Twitch-Projekt Sauercrowd ist schon längst zu Ende, doch was machen einige der größten Namen des Projekts jetzt?

Vom 27. Dezember 2025 bis 2. März 2026 lief das große Twitch-Projekt Sauercrowd in WoW Classic Hardcore. Das Event vereinte viele Twitch-Streamer, darunter WoW-Experten, aber auch komplette Neulinge des Spiels.

Nachdem das Projekt Anfang März mit dem Sieg über Raidboss Onyxia offiziell beendet worden ist, schauen wir uns 7 Twitch-Streamer an, die aus dem Projekt als Gewinner rausgegangen sind und was sie momentan machen.

Mit dem Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu den Twitch-Streamern springen, die euch am meisten in Sauercrowd interessiert haben.

Felikah

Felikah bei Sauercrowd: Felikah zählte zu den Neulingen in World of Warcraft. Das machte sie allerdings mit einem beispiellosen Engagement wett. Sie kniete sich in den Erfahrungspunkte-Grind des MMORPGs rein und konnte mit ihrem Einsatz sogar einen der Gildenmeister beeindrucken.

Die Twitch-Streamerin schaffte es bis Level 60 auf Hardcore. Dafür spielte sie allerdings auch in 90 Tagen über 600 Stunden WoW.

Was macht Felikah jetzt? Mittlerweile scheint Felikah von dem WoW-Grind losgekommen zu sein. In den letzten 7 Tagen streamte sie hauptsächlich das neue Pokémon-Spiel Pokopia, aber auch noch etwas World of Warcraft (Quelle: SullyGnome.com).

JenNyan

JenNyan bei Sauercrowd: Auch JenNyan kniete sich tief in den WoW-Grind hinein, obwohl sie ebenfalls ein Neuling in dem MMORPG war. Auf Level 20 musste sie einen Charakter-Tod erleiden, der sie allerdings nicht ganz so weit zurücksetzte, da sie für ihren neuen Charakter Hilfe von ihren Mitspielerinnen Naguura und LostKittn erhielt.

Was macht JenNyan jetzt? JenNyan kündigte nach der Bekanntgabe der Teilnehmer des ersten Raids und insgesamt 270 Stunden in WoW ihren Rückzug aus dem harten WoW-Grind an. Jetzt hat sich die Twitch-Streamerin wieder GTA V zugewandt, aber auch Marathon und Pokopia in den letzten 7 Tagen ausprobiert (Quelle: SullyGnome.com).