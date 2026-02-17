Twitch-Streamerin zieht sich nach 270 Stunden Grind bei Sauercrowd zurück: „Jeder darf enttäuscht sein“

In Sauercrowd wurden die Teilnehmer für den kommenden Raid festgelegt. Die Twitch-Streamerin Jennifer „JenNyan“ ist nicht dabei und gibt bekannt, dass sie auch aus dem allgemeinen WoW-Grind aussteigt.

Wer kündigt ihren Rückzug aus WoW an? Auf Threads kündigte JenNyan an, in der nächsten Zeit nicht mehr allzu sehr in WoW Classic versinken zu wollen. Sie sei raus aus „dem 10-h-täglich-WOW-Grind“.

Dafür bestehe ihr Leben eben auch aus Sachen, die nichts unbedingt mit dem Streamen an sich zu tun haben. Außerdem wolle sie nicht die Stabilität ihres Lebens aufs Spiel setzen, damit sie eine Erwartungshaltung erfüllt.

Weiter meinte die Twitch-Streamerin:

Mein Leben besteht nicht nur aus einem Spiel. […] Jeder darf enttäuscht sein. Aber ich treffe Entscheidungen bewusst so, dass ich gesund, kreativ und langfristig für euch da sein kann. Genau deshalb gibt es diesen Content überhaupt.



– JenNyan via Threads

270 Stunden WoW in 3 Monaten

Wie hat sich JenNyan geschlagen? JenNyans Teilnahme an Sauercrowd ist beeindruckend, wenn man beachtet, dass die Twitch-Streamerin das erste Mal WoW spielte. Zwar musste sie durch einen Charakter-Tod auf Level 20 einen Rückschlag erleiden, kämpfte sich danach aber wieder in Spielgeschehen. Das allerdings nicht ohne die Hilfe ihrer Mitspielerinnen Naguura und LostKittn.

Insgesamt steckte sie in den letzten 90 Tagen über 270 Stunden in das Spiel (Quelle: SullyGnome.com).

Andere sind beim Grinden allerdings noch tiefer drin gewesen als JenNyan, so die Twitch-Streamerin Felikah, die in den letzten 90 Tagen bereits 600 Stunden in WoW steckte. Damit konnte sie auch einen der Gildenleiter, Metashi12, schwer beeindrucken, denn auch sie war ein kompletter Neuling in dem Spiel.

Vielleicht kommt JenNyans Rückzug aus dem WoW-Grind auch daher, weil sie nicht in dem kommenden Raid dabei ist. Auf wen ihr euch in dem Raid in WoW freuen könnt, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst: Sauercrowd legt die 40 Twitch-Streamer des ersten Raids fest, Metashi und HandOfBlood gehen auf Nummer sicher