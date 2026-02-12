Streamerin spielt in 90 Tagen über 600 Stunden WoW, um den Hype auf Twitch mitzunehmen, zahlt aber einen hohen Preis

Die Twitch-Streamerin Julika „Felikah“ bekommt gerade mehr Zuschauer in ihren Streams als sonst. Das kommt vor allem von ihrem Grind in WoW im Rahmen von Sauercrowd. MeinMMO stellt euch Felikah hier vor.

Um wen geht es? Es geht um die Twitch-Streamerin Felikah. Sie ist seit dem 29. Mai 2023 auf Twitch aktiv und streamt seit Juni 2023 regelmäßig. In ihren Streams zockt sie hauptsächlich, nimmt ihre Zuschauer aber auch in IRL-Streams mit ins echte Leben.

Vor kurzem war sie in dem Podcast Henke’s Corner (auf YouTube) zu Gast und erzählte etwas zu ihrem aktuellen Lebensstil und ihren Streams.

„Ich streame, ich schlafe, ich streame.“

Wie kommt der Hype um Felikah? Felikah wurde schon einem größeren Publikum bekannt, als sie an dem Twitch-Minecraft-Projekt Craft Attack 13 teilnahm. Noch größere Aufmerksamkeit erlangte sie allerdings durch ihre Teilnahme bei dem Twitch-WoW-Projekt Sauercrowd.

Da sie ein Neuling in World of Warcraft war, versuchte sie, ihren Nachteil durch heftiges Grinden auszugleichen. Innerhalb von nicht mal einem Monat steckte sie über 200 Stunden in das MMORPG und beeindruckte damit einen der Gildenchefs.

Schaut man sich Felikahs Streams aus den letzten 14 Tagen auf SullyGnome an, so sind die meisten Streams im zweistelligen Stundenbereich. Die viele Zeit begründet die Twitch-Streamerin damit, dass sie den aktuellen Hype um sich mitnehmen möchte.

Für so viele Stunden, mittlerweile sind es fast 600 Stunden innerhalb von 90 Tagen (Quelle: SullyGnome.com), muss Felikah natürlich auch Opfer bringen. Im Podcast erzählt sie, dass sie in letzter Zeit ihre Hobbys und ihren Haushalt hinten angestellt hat: „Scheiß auf Privatleben. Ich streame, ich schlafe, ich streame.“ (Quelle: YouTube ab Minute 22:30).

Wichtig: Auch wenn sich Felikahs aktueller Lebensstil vielleicht wie der Traum eines jeden Gamers anhört, kann übermäßiges Spielen zu einem echten Problem werden. Der Fachverband Auch wenn sich Felikahs aktueller Lebensstil vielleicht wie der Traum eines jeden Gamers anhört, kann übermäßiges Spielen zu einem echten Problem werden. Der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. klärt über Themen wie Videospielsucht auf und bietet eine Suche für Beratungsstellen in eurer Nähe an.

Das vernachlässigte Privatleben scheint sich immerhin in Sachen WoW gelohnt zu haben, denn Felikah ist mittlerweile bei Level 60 angekommen. Auch sonst scheint Felikah sehr in das Sauercrowd-Projekt involviert zu sein. Sie gibt zu, auch emotional geworden zu sein, wenn ihre Mitstreiter WoW Classic zum Opfer fielen und durch einen Tod ausschieden.

Felikah hat das WoW-Projekt auf jeden Fall bei ihrer Twitch-Karriere geholfen. Mehr Gewinner durch das WoW-Projekt stellen wir euch in dieser Liste auf MeinMMO vor: 10 große Gewinner von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hat sich das Abenteuer in WoW Classic Hardcore schon jetzt gelohnt