10 große Gewinner von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hat sich das Abenteuer in WoW Classic Hardcore schon jetzt gelohnt

Das Sauercrowd-Event der deutschen Twitch-Szene läuft bereits seit einer Weile und schon jetzt ist klar, dass einige der Content Creator enorm von ihrer Teilnahme profitieren konnten. MeinMMO stellt euch einige der größten Gewinner aus WoW Classic Hardcore vor.

Seit dem 27. Dezember 2025 läuft das Sauercrowd-Event der deutschen Twitch-Szene. Angeführt von Metashi, Papaplatte und HandOfBlood machen hunderte Content Creator die Welt von WoW Classic Hardcore unsicher, um irgendwann gemeinsam im ersten Raid des Geschmolzenen Kerns zu stehen.

Die Vollzeit-Streamer quälen sich jedoch wohl nicht nur aus Spaß an der Freude und für die reine Unterhaltung ihrer Zuschauer durch die zähe Level-Phase vom klassischen WoWs, in der jeder kleine Fehler dank Hardcore-Regelwerk schnell den Neustart bedeuten kann. Sie möchten sicherlich auch vom Event profitieren, bekannter werden und die Reichweite des eigenen Kanals ausbauen.

Wir haben uns durch die unzähligen Statistiken auf Webseiten wie sullygnome.com oder twitchtracker.com gewühlt, um herauszufinden, wer bislang die größten Gewinner des Sauercrowd-Events sind. Dabei waren die folgenden Parameter für uns wichtig:

Welche Streamer konnten im vergangenen Monat bei Followern, Zuschauerzahlen und Abonnenten besonders stark zulegen?

Über welche Teilnehmer von Sauercrowd wird in den Communitys auf Reddit und Co. besonders oft UND positiv diskutiert?

Aufgrund der großen Zahl an Teilnehmern, Clips, Diskussionen und Parametern ist es wohl unmöglich, eine klar definierte Top 10 der größten Gewinner zu bestimmen. Wir möchten euch aber zumindest 10 Streamer vorstellen, die in großem Maße von ihrer Teilnahme bei Sauercrowd profitieren können. Wenn es für euch weitere Gewinner gibt, haut diese unbedingt in die Kommentare!

Achtung: Während so eines großen Events ändern sich die Zahlen für Follower, Subs und Co. quasi im Minutentakt. Gleiches gilt für das Level manch eines Charakters. Unsere Angaben stammen vom 29. Januar 2026 – 20:48 Uhr.

Naguura

Twitch-Kanal: naguura | Follower: 413.060 | Aktive Subs: 8.508 | Sauercrowd-Charakter: Paladin (Stufe 51)

Die Italienerin Caroline Forer spricht mehrere Sprachen fließend (Englisch, Italienisch und Deutsch) und konnte sich unter ihrem Twitch-Namen Naguura schon vor Jahren einen Namen in der WoW-Szene machen. Sie hat erst auf World-First-Niveau geraidet und später World-First-Rennen analysiert und kommentiert.

Naguura war bereits beim internationalen OnlyFangs-Event in WoW Classic Hardcore am Start und hilft ihren Mitstreitern von Sauercrowd jetzt mit ihrer Expertise und ruhigen Art. Zu ihrem bisher einzigen Hardcore-Tod des aktuellen Events kam es nur, weil sie mit ihrem Paladin sicherstellen wollte, dass ihre 4 Gruppenmitglieder nach einem Fehlpull sicher aus dem Dungeon kommen.

Für das deutsche WoW-Event Sauercrowd wechselte Naguura auf die deutsche Sprache, vorher streamte sie meist auf Englisch. Das brachte ihr einen großen Schub bei den Zahlen auf Twitch. Im vergangenen Monat konnte sie mehr als 24.000 neue Follower begrüßen. Laut sullygnome.com gibt es nur einen anderen Streamer von Sauercrowd, der das noch toppen kann.

Im Januar 2026 gehört sie auch bei den Zuschauerzahlen zu den größten deutschsprachigen Streamerinnen. Dabei gab’s bereits im Dezember einen spürbaren Anstieg, den sie begeistert kommentiert hat: „Heute war einfach komplett verrückt, einfach alles [e]in großer Fiebertraum, kA was hier abgeht hahaha“ – mehr dazu: Italienerin macht bei Sauercrowd mit, ist direkt die größte Streamerin im deutschen Twitch, vervierfacht ihre Zuschauer