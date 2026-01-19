Italienerin macht bei Sauercrowd mit, ist direkt die größte Streamerin im deutschen Twitch, vervierfacht ihre Zuschauer

Das deutsche WoW-Event Sauercrowd versammelt eine große Gruppe an Twitch-Streamern. Auch aus dem eher internationalen Bereich kommt eine Streamerin dazu: Naguura. MeinMMO stellt euch die Streamerin hier vor und zeigt euch, was sie besonders macht.

Um welche Streamerin geht es? Es geht um die Streamerin Naguura oder, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, Caroline Forer. Ihr Hauptcontent dreht sich um Gaming, mit einem Fokus auf World of Warcraft. Doch auch andere Spiele probiert die Twitch-Streamerin immer wieder aus, darunter in den letzten 365 Tagen Clair Obscure: Expedition 33 oder auch Guild Wars 2 (Quelle: SullyGnome.com).

Zusätzlich zu ihrem Gaming-Content hat Naguura allerdings auch viel Zeit draußen und somit in der Twitch-Kategorie „IRL“ verbracht; insgesamt über 611 Stunden (Quelle: SullyGnome.com).

Naguura spricht insgesamt drei Sprachen fließend: Italienisch, Englisch und Deutsch. Ihr Content ist hauptsächlich auf Englisch, während sie in Italien lebt. Für das deutsche WoW-Event Sauercrowd switchte Naguura vollständig auf die deutsche Sprache um, um bei dem Event dabei zu sein. Das brachte ihr einen großen Schub bei den Zahlen auf Twitch.

Diese drei Twitch-Streamerinnen aus dem deutschen Raum solltet ihr kennen:

„Einfach alles ein großer Fiebertraum“

Wie erfolgreich ist Naguura dank Sauercrowd? World of Warcraft ist für Naguura kein neues Spiel, denn sie zählt zu den echten Veteraninnen des Spiels. Die Twitch-Streamerin ist Ex-Profi, denn sie war lange Zeit Raiderin auf „World First“-Niveau. Außerdem war sie Mitglied in den Gilden Method und Serenity.

Seit Sauercrowd hat Naguura in den letzten 30 Tagen über 285 Stunden in WoW gesteckt (Quelle: SullyGnome.com). Laut Streams Charts auf X zählt Naguura zu den Top-Streamerinnen für die erste Januarwoche im Jahr 2026.

Damit ist sie aktuell die größte Streamerin im deutschen Raum. Kein Wunder also, dass Naguura es bei unserer Liste der größten Twitch-Streamerinnen für den Monat Januar 2026 auf den zweiten Platz geschafft hat.

Schon im Dezember 2025 konnte Naguura einen großen Schub in ihrer Zuschauerzahl bemerken, wie sie auf X postete: „Heute war einfach komplett verrückt, einfach alles [e]in großer Fiebertraum, kA was hier abgeht hahaha“

Obwohl sie während der Sauercrowd-Zeit auf Deutsch streamt, lässt sie ihre englischsprachigen Zuschauer nicht außen vor: Sie bietet englische Untertitel für den Stream und postet englische Recaps für die Ereignisse des WoW-Events.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Insgesamt konnte Naguura mit ihrem immensen Erfolg ihre durchschnittliche Zuschauerschaft in den letzten 30 Tagen mehr als verdoppeln. Sie erreicht eine Steigerung von 289,3 % bei ihren Zuschauern (Quelle: SullyGnome.com).

Naguura ist nicht die einzige Streamerin, die dank Sauercrowd und vielen Spielstunden in World of Warcraft große Erfolge feiern kann. Die Streamerin Felikah hat sich als Neuling in WoW hervorragend geschlagen und konnte jetzt Stufe 60 erreichen: Unbesiegte Twitch-Streamerin zeigt Trymacs, wie es geht, levelt in Sauercrowd ihren allerersten WoW-Charakter auf Stufe 60 – auf Hardcore