Twitch: Die größten Streamerinnen im Januar 2025

Die Livestreaming-Landschaft auf Twitch wächst stetig. MeinMMO hat für euch eine Liste erstellt, um die größten Streamerinnen im Januar 2025 festzuhalten.

Was für Kriterien hat die Liste? Um die größten und erfolgreichsten Streamerinnen im Januar 2025 zu bestimmten, mussten wir sie einer bestimmten Kategorie unterordnen. Wir haben uns dazu entschieden, die durchschnittliche Zuschauerzahl, als das Hauptkriterium für die Platzierung zu nehmen.

Des Weiteren haben wir Folgendes berücksichtigt:

Sprache des Kanals muss deutsch sein, die Nationalität der Streamerin ist dabei egal

Ein Zeitraum von 30 Tagen wird für die durchschnittliche Zuschauerzahl betrachtet

Keine kommerziellen oder Event-Kanäle

Quelle: sullygnome

Diese drei Frauen sind Größen in der deutschen Twitch-Szene:

Platz 5: AnniTheDuck

Name/Kanal: Anissa „AnniTheDuck“ Baddour

Anissa „AnniTheDuck“ Baddour Durchschnittliche Zuschauerzahl: 1.923

1.923 Kanal erstellt am: 15. Juni 2016

15. Juni 2016 Meistgestreamte Kategorien: Just Chatting

AnniTheDuck startete ihre Karriere in der Influencerwelt zunächst als Cosplayerin. Dann erstellte sie einen YouTube-Kanal, war regelmäßig in den Videos von Julien Bam zu sehen und landete schließlich beim Twitch-Streaming.

Im Jahr 2024 wurden schwere Vorwürfe gegen die Streamerin erhoben. Die Twitch-Streamerinnen Mowky und RevedTV warfen AnniTheDuck vor, dass sie hinter der Kamera in Wahrheit ganz anders sei. Mowky berichtete von traumatischen Ereignissen, die sie in der Freundschaft zu AnniTheDuck erlebt haben soll.

Reved, die Ex-Freundin von AnniTheDuck, erzählte Ähnliches. Unter anderem sagte sie, dass ihre ständigen Kopfschmerzen durch die toxische Beziehung entwickelt hatte:

Platz 4: HoneyPuu

Name/Kanal: Isabell „HoneyPuu“ Schneider

Isabell „HoneyPuu“ Schneider Durchschnittliche Zuschauerzahl: 1.952

1.952 Kanal erstellt am: 30. Mai 2017

30. Mai 2017 Meistgestreamte Kategorien: Just Chatting, IRL, The Sims 4

HoneyPuu hält ihr Privatleben streng unter Verschluss, weswegen nicht allzu viel über sie bekannt ist. Als Content Creatorin streamt sie eine Reihe von verschiedenen Videospielen. In letzter Zeit ist sie allerdings eher in den Kategorien Just Chatting und IRL vertreten.

Neben ihrem Twitch-Kanal hat sie auch einen YouTube-Kanal, auf dem regelmäßig Highlights und Reactions hochgeladen werden.

Platz 3: Fibii

Name/Kanal: Fibi „Fibii“ Pfeifer

Fibi „Fibii“ Pfeifer Durchschnittliche Zuschauerzahl: 1.998

1.998 Kanal erstellt am: 10. Mai 2018

10. Mai 2018 Meistgestreamte Kategorien: Just Chatting, League of Legends, IRL

Fibii ist eine der jüngsten Twitch-Streamerinnen in der Szene. Mit gerade mal 16 Jahren fing sie das Streamen an und stieg schnell zu den Twitch-Größen auf.

In letzter Zeit fiel die gerade 19-Jährige allerdings immer wieder negativ auf. So hat sie beispielsweise die Angewohnheit beim Autofahren ihr Handy zu bedienen, was für eine klare negative Meinung bei der Community sorgt.

Außerdem brachte sie ihren eigenen KI-Chatbot heraus, der für ihre Community eine Art Fibii-Ersatz sein sollte, realisierte dabei allerdings nicht die Gefahren des Ganzen.

Platz 2: Sintica

Name/Kanal: Anika „Sintica“ F.

Anika „Sintica“ F. Durchschnittliche Zuschauerzahl: 2.058

2.058 Kanal erstellt am: 1. September 2012

1. September 2012 Meistgestreamte Kategorien: DJs, Just Chatting, ASMR

Die Streamerin Sintica produziert Content in einem wenig beachteten Genre: DJing. Ist die DJane auf einem Event gebucht, so nimmt sie ihre Follower via Twitch mit zu der Veranstaltung und filmt ihren Auftritt. Ihr Musik-Genre ist Techno.

Aber nicht nur ihre Auftritte filmt die Streamerin, sondern auch die Fahrt dorthin oder sie macht einen Stream von ihrem Zuhause. In der Just-Chatting-Kategorie unterhält sie sich dann mit ihren Zuschauern.

Platz 1: JenNyan

Name/Kanal: „JenNyan“

„JenNyan“ Durchschnittliche Zuschauerzahl: 2.149

2.149 Kanal erstellt am: 15. August 2015

15. August 2015 Meistgestreamte Kategorien: Grand Theft Auto 5, Just Chatting, Crusader Kings

Angeführt wird unsere Liste von JenNyan. Sie wurde bekannt durch Cosplays, diese führten zu erotischen Cosplays bis sie schließlich bei OnlyFans landete.

Hier verdiente sie gutes Geld im Monat, laut eigener Aussage zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Letztendlich entschied sie sich jedoch dazu, der Plattform den Rücken zuzukehren. Der Grund: OnlyFans stand einer großen Karriere bei Twitch im Weg.

Die Streamerin entschied sich für Amazons Streamingplattform und zählt nun zu den größten Twitch-Streamerinnen Deutschlands. Wenn ihr erfahren wollt, wer die größten Streamerinnen des Jahres 2024 waren, schaut doch mal hier vorbei: Twitch: Die größten deutschen Streamerinnen 2024 im Ranking