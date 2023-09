„Hab es so satt, dass mir meine Weiblichkeit abgesprochen wird“ – 27-jährige Twitch-Streamerin kämpft mit Kommentaren

“Könnt ihr den melden? Nervt so hart, dass immer jemand kommt und mir sagt, dass ich aussehe wie ein Mann oder dass ich keine Frau bin. Es sind auch immer Leute ohne Profilbilder. Habe es so satt, dass mir meine Weiblichkeit abgesprochen wird. Muss ich erst schwanger werden oder was????”

Wer ist das? Kunshikitty, alias Eileen (27), hat sich in der deutschen Streaming-Szene einen Namen gemacht. Mit Tausenden von Abonnenten auf YouTube und Followern auf Twitch gehört sie aktuell zu den meistgesehenen Streamerinnen in Deutschland ( via Sullygnome ).

Insert

You are going to send email to