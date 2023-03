Twitch: Amouranth kündigt neue Inhalte für OnlyFans an, aber es ist nicht, was ihr denkt

Kaitlyn “Amouranth” Siragusa (29) ist eine der erfolgreichsten Streamerinnen auf Twitch. Sie ist vor allem für freizügige Inhalte bekannt, mit denen sie Zuschauer auf die Bezahl-Plattform OnlyFans schleust. Jetzt kündigt sie ein neues Projekt mit OnlyFans an und das soll Spaß für die ganze Familie werden.

Welche Inhalte bietet Amouranth normalerweise an? Die 29-Jährige hat ein System: Sie zeigt auf Twitch, Twitter und Instagram freizügige Inhalte, die gerade noch so erlaubt sind. Wer mehr sehen will, muss auf Bezahl-Plattformen wie OnlyFans wechseln. Twitch sei quasi eine Werbefläche, die sie auch noch dafür bezahlt, Werbung auf ihr zu schalten.

Im Oktober 2022 sagte Amouranth jedoch, sie habe sich von ihrem besitzergreifenden Ehemann befreit. Der habe ihre Inhalte kontrolliert, nun wolle sie ihr eigenes Ding machen.

Daraufhin begann Amouranth, ihre Inhalte breiter aufzustellen, also zumindest etwas: Neben den bekannten HotTub- und ASMR-Streams konnten Zuschauer sie jetzt auch vermehrt beim Zocken sehen oder sie IRL (“im echten Leben”) begleiten, wenn sie ihre Pferde besuchte. Kritikern gingen die Änderungen nicht weit genug:

Für 2023 kündigte Amouranth dann mehrere größere, aber noch geheime Projekte an. Eines dieser Projekte ist eine Zusammenarbeit mit OnlyFans, die sie jetzt bekannt gab.

Amouranth will Spaß für die ganze Familie anbieten

Was plant Amouranth? In einem exklusiven Interview mit der US-Seite EssentiallySports sprach die Streamerin über ihre Pläne (via JeuxVideo). Die 29-Jährige sagt, sie sei zurzeit schwer beschäftigt, habe für die nächsten Monate einen komplett vollen Terminkalender.

Ein großer Teil ihrer Zeit scheint dafür eingeplant zu sein, neue Inhalte für OnlyFansTV aufzunehmen – ein Ableger von OnlyFans.

Während OnlyFans im Prinzip wie eine Social-Media-Plattform im Stil von Instagram oder Twitter funktioniert, ist OFTV eine Video-Plattform vergleichbar mit YouTube. Das Besondere: Die Inhalte richten sich nicht ausschließlich an Erwachsene.

Ich arbeite seit einiger Zeit an anderen Projekten mit OnlyFans. Sie wollen, dass ich Videos für ihre Produktion OnlyFansTV mache. Es ist wie YouTube … eine sichere Version.

Was wird Amouranth auf OFTV zeigen? Das gab die Streamerin noch nicht bekannt, es soll sich jedoch um “familienfreundliche” Inhalte handeln. Die 29-Jährige verwies zudem auf Events wie “Streamer Royale”, die sie bereits veranstaltet habe. Das war eine Art Gameshow, bei dem Content Creator in verschiedenen Challenges gegeneinander antraten.

Darüber hinaus gibt es auf OFTV Kategorien von Kochen und Fitness über Vlogs bis hin zu Podcasts und eigenen Produktionen. Es bleibt also spannend, was wir in Zukunft von Amouranth erwarten können.

Neue Plattformen wie die Video-Plattform OnlyFansTV oder auch der neue Twitch-Konkurrent Kick sind verlockend für Content Creator wie Amouranth, die als riskant, “nicht brand-safe” gelten. Denn die existierenden Spitzenreiter YouTube und Twitch wollen ihnen oft keine lukrativen Exklusiv-Verträge anbieten, obwohl sie erfolgreich sind:

