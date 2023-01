Auch Monate nach ihrer Trennung zeigt sich Amouranth noch im Bikini auf Twitch – „Aufzuhören wäre unverantwortlich“

Wir haben euch kürzlich gefragt, was eure liebsten Dungeons in der 1. Season sind. Die Auswertung zeigen wir euch im Video.

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Sie betont erneut, dass es ihr immer darum gegangen sei, persönliche Handlungsfreiheit zu haben. Sie habe jetzt die Kontrolle und würde tun, was sie möchte. Jeder, der das anzweifle, verstricke sich da in ein parasoziales Gebilde: Sie würden glauben, dass nur ein böser, äußerer Einfluss Amouranth davon abhalte, sie zu heiraten.

Was hat Amouranth ihren Kritikern noch zu sagen? Die Streamerin vermutet, ihre Kritiker wären wohl weder Content Creator, noch hätten sie jemals eine Organisation geleitet. Stattdessen würden sie da am Rand sitzen und fordern, sie solle einfach ihre gesamte Belegschaft entlassen.

Also macht sie jetzt einfach weiter? Nein. Die Streamerin erklärte, sie habe dem Teil ihres Personals, der für die erotischen Inhalte verantwortlich war, eine Kündigungsfrist von 60 Tagen gegeben. In dieser Zeit hätten sie die Gelegenheit, sich eine andere Anstellung zu suchen, ihre Jobs wären aber für den gesamten Zeitraum sicher.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem darauffolgenden Thread erklärt die Streamerin, warum sie gar nicht einfach so aufhören konnte: Sie würde um die 30 Angestellte beschäftigen, von denen ungefähr die Hälfte an den “heißeren” Inhalten gearbeitet habe. Die wären dann plötzlich ohne einen Job dagestanden. Das wäre “selbstsüchtig und unverantwortlich”, so Amouranth.

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Die 29-jährige Kaitlyn Siragusa baute als Amouranth ein riesiges Social-Media-Imperium auf. Sie gehört zu den größten Streamerinnen auf Twitch und ist äußerst erfolgreich auf der Bezahl-Plattform OnlyFans. Nach der Trennung von ihrem Ehemann hatte sie jedoch Änderungen an ihrem Content angekündigt – die blieben in den Augen einiger Kritiker aus. Nun erklärt sie, warum es nie eine Option war, von einem Tag auf den anderen aufzuhören.

Insert

You are going to send email to