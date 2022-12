Twitch-Streamerin Amouranth spricht über ihre Pläne für 2023: Nie dagewesene Game-Shows und „Gamer Girl“-Badewasser

Kaitlyn Siragusa (29) ist als Amouranth die erfolgreichste Frau auf der Streaming-Plattform Twitch. Im Podcast “The CouRage and Nadeshot Show” mit dem CEO der E-Sport-Organisation 100 Thieves, Matt “Nadeshot” Haag, sprach sie über ihre Pläne für das kommende Jahr.

So lief 2022 für Amouranth: Das vergangene Jahr war äußerst turbulent für die Streamerin. Während geschäftlich alles super lief, lag privat wohl einiges im Argen: Im Oktober eröffenete Amouranth, in einer toxischen Ehe festzustecken, aus der sie sich dann befreite.

Seitdem hat sie den Fokus ihres Contents verlagert: Fanden ihre Streams früher fast ausschließlich im Hot Tub statt, zockt Amouranth jetzt auch vermehrt Spiele wie Overwatch 2 oder Pokémon. Im Podcast “The CouRage und Nadeshot Show” sprach sie darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll.

Was ist das für ein Podcast? The CouRage and Nadeshot Show ist ein Podcast den der “100 Thieves”-CEO Nadeshot gemeinsam mit Content Creator und Miteigentümer Jack “CouRageJD” Dunlop moderiert. Neben Amouranth waren auch schon namenhafte Influencer wie Ninja und Valkyrae zu Gast.

Live-Gameshow auf Twitch

Was steht 2023 bei Amouranth an? Viel konnte die Twitch-Streamerin noch nicht enthüllen, doch sie erklärte, für das kommende Jahr an “einigen größeren Projekten” zu arbeiten. Dabei soll es sich um Shows auf der Streaming-Plattform Twitch handeln.

Was wird das für eine Show? Mit den Details hielt Amouranth sich noch sehr bedeckt. Es soll wohl eine Art Gameshow werden, die persönlich vor Ort statt rein virtuell stattfinden soll. So etwas habe es auf Twitch noch nie gegeben, so die Streamerin.

Was wird die Rolle von Amouranth sein? Die Twitch-Streamerin wird selbst nicht an den Aufgaben teilnehmen, sondern als Moderatorin auftreten. Bereits im Mai hatte Amouranth mit “Streamer Royale” ein Event im Stil der Gameshow “WipeOut” veranstaltet.

Im November hatte Amouranth ihre Theorie erklärt, warum sie bislang keinen Exklusiv-Vertrag von YouTube oder Twitch angeboten bekommen haben soll: Die Streamerin glaubt, YouTube sei vor allem an Content Creatorn interessiert, die größere Events veranstalten.

Die geplanten Shows könnten also ein Schritt zum Exklusiv-Vertrag sein.

Den knapp einstündigen Podcast könnt ihr euch hier im englischen Originalton anschauen. Um die geplanten Shows geht es ab 7:10.

Energy Drink mit Badewasser-Geschmack?

Was kommt sonst noch von Amouranth? Im Verlauf der Show fragte CouRage, ob es eine Sache gäbe, bei der 100 Thieves 2023 von der Hilfe durch Amouranth profitieren könnte.

Die Streamerin ließ sich zunächst die Bandbreite an Produkten der E-Sport-Organisation aufzählen. Dazu gehört auch Juvee, eine Marke für Energy Drinks. Das brachte Amouranth auf eine geniale Idee:

Wir könnten zusammen einen Energy Drink entwickeln: “Gamer Girl Badewasser”. Es könnte ihn in kleinen Krügen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen geben.

Auch wenn im Podcast bereits Namen für die Geschmacksrichtungen vorgeschlagen wurden, scheint es sich bei der Idee wohl eher um einen Scherz zu halten. Im Video findet ihr das Gespräch ab 48:34.

Ganz auszuschließen ist der Badewasser-Drink allerdings nicht: In der Vergangenheit gab es schon mehrfach Special-Editions von Energy Drinks, die in Zusammenarbeit mit Influencern entstanden. So brachte Ninja im Juni seinen Zuckerwatte-Drink heraus.

Auch für Amouranth wäre es bei Weitem nicht das schrägste Produkt: Schließlich verkaufte die Twitch-Streamerin bereits Wasser, das aus ihrem Whirlpool stammen sollte sowie Gläser, die angeblich ihre Blähungen enthielten.

